Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal sind in der Lebenshilfe Sinzig zwölf Menschen mit Behinderung gestorben. Nun will die Lebenshilfe eine neue Einrichtung bauen – aber es gibt Widerstand.

Bei der Tragödie in der Flutnacht wurde auch das Wohnheim direkt an der Ahr zerstört. Ein Wiederaufbau an gleicher Stelle kam für die Beteiligten mit Blick auf die überlebenden Bewohner nicht in Frage und wäre auch rechtlich schwierig geworden, da es im neu ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet lag. Seit der Flutkatastrophe nutzt die Lebenshilfe ein Provisorium außerhalb der Stadt, direkt an der B9.

Lebenshilfe Sinzig will wieder in die Innenstadt

Das sei eine gute Notlösung gewesen, heißt es von einem Sprecher der Lebenshilfe, aber keine Dauerlösung. Für die Bewohner sei es enorm wichtig, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben, dass sie etwa einen geregelten Alltag haben, in dem sie zum Beispiel selbst beim Bäcker einkaufen oder im Park spazieren gehen können. All das sei am jetzigen Standort nicht möglich, denn der Weg in die Innenstadt von Sinzig sei zu weit.

Die Pläne für ein neues Wohnheim sind schon fortgeschritten. So hat die Lebenshilfe bereits ein Grundstück mit einem baufälligen Gebäude im Sinziger Zentrum nahe des Kaiserplatzes gekauft. Dort will sie an gleicher Stelle ein neues, größeres Gebäude errichten. Insgesamt sollen im neuen Wohnheim dann 24 Menschen leben können.

Diese Immobilie hat die Lebenshilfe Sinzig gekauft und will dort ein neues Wohnheim für insgesamt 24 Bewohnerinnen und Bewohner errichten. SWR

Anwohner wollen die Lebenshilfe Sinzig nicht in der Nachbarschaft

Nachbarn des neuen Grundstücks wehren sich gegen die Pläne – und haben ihre Kritik in einem offenen Brief an die politischen Verantwortlichen geschickt. Die Anwohner begründen ihre Ablehnung in dem Schreiben, das dem SWR vorliegt, unter anderem mit der jetzt schon schwierigen Parkplatzsituation vor Ort.

Diese werde sich durch das Personal und die Besucher der Einrichtung weiter verschlechtern, so ihre Vermutung. Des Weiteren stört sie die Höhe des geplanten Gebäudes, welches drei Meter höher werden soll als die umliegende Bebauung.

Außerdem sehen sie in den Plänen eine Zumutung, da sie bereits ein Altenheim in der Nähe haben, welches sie als Lärmbelästigung empfinden. Ihrer Ansicht nach werden auch die Menschen mit Behinderung für zusätzlichen Lärm in der Nachbarschaft sorgen. Das Vorhandensein von Altenheim und Wohnheim für Menschen mit Behinderung stellt ihrer Ansicht nach einen Standortnachteil für die Sinziger Innenstadt dar.

Demonstration gegen offenen Brief der Nachbarn

Die Stadt Sinzig teilt diese Bedenken nach eigenen Angaben nicht. Wie ein Sprecher mitteilt, steht die Verwaltung zur Lebenshilfe, die zur Stadt Sinzig gehöre. Auch die Leitung der Lebenshilfe zeigt sich empört, dass die Menschen mit Behinderung als Belastung dargestellt werden.

Bereits am Wochenende gab es eine Demonstration von etwa 300 Menschen aus Sinzig, die ebenfalls ihr Unverständnis über den offenen Brief der Nachbarn und deren Begründung gegen die Lebenshilfe geäußert haben.

Pläne der Lebenshilfe Sinzig werden öffentlich präsentiert

Am Dienstagabend (21. Januar) um 19 Uhr gibt es eine öffentliche Ortsbeiratssitzung im Schloss Sinzig. Dort will die Lebenshilfe ihre konkreten Pläne für das Wohnheim am Kaiserplatz präsentieren. Die Stadt Sinzig betont, dass eine Genehmigung seitens der Nachbarn nicht nötig ist.

Der private Kaufvertrag sei ohnehin eine Sache zwischen der Lebenshilfe und dem vorherigen Eigentümer des Grundstücks. Und der Neubau werde nach öffentlichem Baurecht beurteilt, wie jedes andere Bauvorhaben in der Stadt auch.