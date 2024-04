Fahrverbote an Wochenenden - mit dieser Warnung hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine hitzige Debatte ausgelöst. Er hat die Fahrverbote ins Spiel gebracht, für den Fall, dass sich am Klimaschutzgesetz der Bundesregierung nichts ändert. Das stößt auf heftige Kriitik - etwa beim BUND in Rheinland-Pfalz.