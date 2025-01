per Mail teilen

Überwiegend grau und teils etwas regnerisch sollen die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz werden. Der Mittwoch bringt im Verlauf des Vormittags Regen von Westen her. Vor allem im Bergland könnte es dadurch örtlich sehr glatt werden. Die Temperaturen erreichen höchstens 0 bis 6 Grad. Ähnlich soll es laut Vorhersage auch am Donnerstag und Freitag werden.