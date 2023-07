Bundespräsident Steinmeier besucht das Ahrtal

Kurz vor dem zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Nachmittag das Ahrtal. Dort will er sich über den Stand des Wiederaufbaus informieren.

1. Was wird sich Frank-Walter Steinmeier anschauen?

Themen-Schwerpunkte seines Besuchs sind Tourismus, Hotelerie und Gastronomie. Nach SWR-Informationen will der Bundespräsident die Nacht zum Sonntag im Hotel Sanct Peter in Walporzheim schlafen. Ein historisches Gasthaus, dass seit dem Jahr 1246 besteht, also rund 800 Jahre alt ist und bei der Flutkatastrophe schwer beschädigt worden war. Ein Foto ging damals um die Welt. Es zeigt die enge Gasse, in der das Sanct Peter steht, und in dieser Gasse stapeln sich Autowracks, dicke runde Weinfässer und unzählige Holzbalken fünf Meter hoch. Das Hotel wurde vor rund vier Monaten - am 1. März 2023 - wieder eröffnet.

2. Mit wem spricht der Bundespräsident dort?

Frank-Walter Steinmeier hat am Sonntagmorgen Gastronomen und Winzer ins Sanct Peter nach Walporzheim eingeladen, um mit ihnen über den Stand des Wiederaufbaus zu sprechen. Anschließend wird er sich auf den Rotweinwanderweg begeben und nach Marienthal laufen und dort mit Einheimischen und Touristen das Gespräch suchen. Im vergangenen Jahr hatte Steinmeier im Ahrtal gesagt, der enge Kontakt zu den Flutbetroffenen sei ihm ganz wichtig:

"Ich bin auch deshalb hier, weil es dazu gehört, dass man den Menschen auch Mut macht und immer wieder signalisiert, selbst wenn die Flut im Ahrtal heute nicht mehr auf den Titelseiten der Tageszeitungen steht, der Politik ist bewusst, was sich hier ereignet hat."

3. Wie oft war der Bundespräsident schon im Katastrophengebiet?

Es wird der vierte Besuch Steinmeiers an der Ahr sein. Nach der Katastrophe hatte er zu einem Staatsakt für die Todesopfer auf den Nürburgring eingeladen und war fünf Wochen später in Ahrweiler und Mayschoß. Vor einem Jahr besuchte er Altenahr und Dernau und jetzt kommt er nach Walporzheim und Marienthal - das sind die beiden westlichsten Stadtteile von Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Seine Besuche hier sind stets auf großes Interesse gestoßen. Im vergangenen Jahr in Altenahr haben viele Bürgerinnen und Bürger dem Präsidenten gedankt, dass er gekommen ist:

"Herr Steinmeier. Danke, dass sie das Ahrtal nicht vergessen!"

Der Bundespräsident denkt weiter ans Ahrtal - und dafür sind ihm die Menschen dankbar.

Angst in Vergessenheit zu geraten

Am 14. Juli 2021 sind an der Ahr 135 Menschen ums Leben gekommen und Sachschäden in Milliardenhöhe entstanden. Viele Menschen im Ahrtal haben Angst, dass sie und ihre Probleme in Vergessenheit geraten angesichts der vielen anderen Krisen auf der Welt.

Der Besuch des Bundespräsidenten, der im Ahrtal von vielen Journalisten begleitet wird und vor Ort dem ZDF das "Sommerinterview" geben wird, lenkt erneut die Blicke der Öffentlichkeit auf die Region. Und das wünschen sich viele Bürger im Ahrtal.