Die Temperaturen kletterten in Rheinland-Pfalz am Wochenende weit über 30 Grad. Erfrischung an kühlen Plätzen war daher sehr begehrt. Im Naturschwimmbad in Bingen herrschte großer Andrang - aber auch Alternativen, wie der Wasserspielplatz am Mäuseturm, waren gut besucht.