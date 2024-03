Rund 500 Menschen demonstrieren in Nassau gegen AfD-Treffen

In der Stadthalle in Nassau war die AfD am Samstag zu einem "Bürgerdialog" zusammengekommen. Eine Initiative verschiedener gesellschaftlicher Gruppen protestierte dagegen.

Die Polizei schätzt, dass rund 500 Menschen zu der Protestaktion kamen. Die Stimmung sei friedlich gewesen. Da es regnete, seien viele Demonstranten aber auch relativ früh wieder gegangen.

Horst Garbe, einer der Initiatoren der Veranstaltung, sprach von schätzungsweise 700 Teilnemhmenden. Die Demonstranten hätten die in die Halle gehenden AfDler "lautstark mit Trillerpfeifen, Hupen, Gesängen und Sprechchören empfangen", sagte er dem SWR. Falls sich die AfD in Nassau breitmachen wolle, würden sie auch in Zukunft mit Protestaktionen reagieren. "Nassau bleibt hellwach", sagte er.

Rund 60 Menschen bei AfD-"Bürgerdialog"

An der AfD-Veranstaltung in der Stadhalle nahmen laut Polizei rund 60 Menschen teil. Drei AfD-Bundestagsabgeordnete hätten zu aktuellen Themen gesprochen.

Kunstaktion gegen AfD-Treffen in Nassau

Bereits vor einigen Tagen hat eine Bürgerin damit angefangen, Stühle bunt anzumalen und diese nach und nach vor der Stadthalle aufzustellen. Damit will sie nach eigener Aussage ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen.

"Bunte-Stühle-Aktion" in Nassau: Diese Stühle wurden schon vor einigen Tagen vor der Stadthalle aufgestellt, weil die AfD hier zu einem sogenannten "Bürgerdialog" einlädt. privat

Im Vorfeld hatte es in Nassau Diskussionen gegeben, weil sich am Wochenende in dem Ort die AfD Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland in der Stadthalle trifft. Die Stadtverwaltung wollte die Vermietung der Halle zwar verhindern, musste aber aufgrund der Gesetzeslage erlauben, dass die Partei den Saal als Veranstaltungsort nutzen kann.

Bekannt gewordenes AfD-Geheimtreffen ist Auslöser für Protest in Nassau

Anlass des Protests sind nach Angaben der Veranstalter unter anderem die Vertreibungspläne der AfD. Diese wurden laut Recherchen der Journalistengruppe "Correctiv" bei einem Geheimtreffen bei Potsdam thematisiert. Demnach fiel bei dem Treffen Ende November unter anderem auch der Kampfbegriff "Remigration".