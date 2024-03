Kundgebung mehrerer Parteien gegen Rechtsextremismus in Bendorf

per Mail teilen

Seit mehreren Wochen demonstrieren in ganz Deutschland Menschen gegen Rechtsextremismus. Am Sonntag hatten alle im Kreistag Mayen-Koblenz vertretenen Parteien, außer der AfD, zu einer Kundgebung nach Bendorf am Rhein eingeladen. Das Motto: Für Demokratie und Menschenrechte. Einer der Redner war Altbischof Markus Dröge, der zuletzt eine klare Position der Kirche zur AfD gefordert hatte.