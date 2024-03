Am Wochenende konnten es viele schon deutlich spüren: Die Temperaturen, zumindest tagsüber und wenn es wolkenlos bleibt, klettern in die Höhe. Es fühlt sich nicht mehr so sehr nach Winter draußen an. Diesen Umstand feiern viele Städte in Rheinhessen und der Pfalz mit einem Jahrhunderte alten Brauch. Unter anderem beim Sommertagsumzug in Speyer.