Tausende demonstrieren gegen AfD-Veranstaltung im Hunsrück

Die AfD-Bundestagsfraktion hat zu einem Bürgerdialog in die Hunsrückhalle in Simmern eingeladen, unter anderem mit Parteichefin Alice Weidel. Das sorgt für Protest und Staus.

Rund um die Hunsrückhalle sind nach Angaben der Versammlungsbehörde gleich drei Demonstrationen angemeldet. Die größte von ihnen ist die "Kundgebung für Toleranz, Menschenrechte und Demokratie". Ein breites Bündnis von Parteien und Vereinen hat dazu im Vorfeld aufgerufen.

Zahlreiche Menschen sind dem Aufruf gefolgt und demonstrieren derzeit mit Plakaten und Trillerpfeifen gegen die AfD. Die Polizei schätzt, dass rund 4.000 Menschen nach Simmern gekommen sind. In der Kreisstadt im Hunsrück leben rund 8.000 Menschen.

AfD-Parteichefin Alice Weidel war verspätet zu der Veranstaltung eingetroffen. Auch der Einlass zum "Bürgerdialog" in der Hunsrückhalle verzögerte sich bis 19 Uhr. Laut SWR-Reportern vor Ort sind zwischenzeitlich Wartende wieder gegangen.

Derzeit erkenne ich an verschiedenen Stellen Tendenzen und Gruppierungen, die diese Fundamente der Demokratie unterlaufen.

Den parteiübergreifenden Aufruf zum Protest gegen den AfD-Bürgerdialog in Simmern unterstützt etwa Tobias Vogt von der CDU Rhein-Hunsrück. Er begründet das damit, dass die Werte, für die demonstriert werde, die Fundamente seien, auf denen das Grundgesetz aufgebaut sei. "Derzeit erkenne ich an verschiedenen Stellen Tendenzen und Gruppierungen, die diese Fundamente der Demokratie unterlaufen", sagte Vogt dem SWR. Die AfD sei nur eine dieser Gruppierungen.

Zahlreiche Unterstützer für Demo in Simmern

Diese Sorge teilen auch die Kreisverbände von SPD und FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die Freien Wähler. Auch Kirchen, Vereine, Gewerkschaften und andere Gruppen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zählen zu den Unterstützern der Demonstration gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie.

Menschen demonstrieren in Simmern gegen die AfD SWR Sarah Mauer

Rainer Bos vom Vorstand der Grünen im Rhein-Hunsrück-Kreis hatte die Demo nach eigenen Angaben schon vor längerer Zeit angemeldet. Er erklärte dem SWR im Vorfeld, er sei ursprünglich von ungefähr 300 Teilnehmenden ausgegangen. Kurz vor der Demo rechnete er dann mit etwas mehr als 2.000 Demonstrierenden.

Drei Demos rund um die Hunsrückhalle

Laut der Versammlungsbehörde wurden aber noch zwei weitere Versammlungen für den Freitagnachmittag angemeldet. Auch sie finden in der Nähe der Hunsrückhalle statt. Neben einer "Demonstration für eine offene Flüchtlingspolitik" wurde auch eine Protestaktion von Landwirten aus der Region angekündigt.

Menschen demonstrieren in Simmern gegen die AfD. SWR Sarah Mauer

Die Polizei empfiehlt, die Gegend rund um die Hunsrückhalle zu meiden. Demnach sei den ganzen Abend über mit erheblichen Verkehrsbehinderungen um den Veranstaltungsort zu rechnen. Mehrere Straßen seien gesperrt, ebenso seien Parkmöglichkeiten rund um die Halle nicht nutzbar.

AfD macht Einlasskontrollen bei Bürgerdialog

Nicole Höchst von der AfD-Bundestagsfraktion, die die Veranstaltung ausrichtet, erklärte dem SWR, der Bürgerdialog sei schon vor längerer Zeit festgelegt worden. Ursprünglich habe die Partei darauf verzichten wollen, dass man sich vorher anmelden muss. Doch wegen der anhaltenden Proteste gegen die AfD habe sie sich doch für eine Gästeliste entschieden.

Über diese Vorsichtsmaßnahme hinaus mache sie sich allerdings keine Sorgen, so Höchst weiter. Sie vertraue auf das Sicherheitskonzept der Polizei. Die AfD rechne damit, dass rund 500 Gäste in die Hunsrückhalle kommen werden.

Demo gegen AfD-Veranstaltung auch in Trier

Auch in Trier und Nierstein haben am Abend jeweils etwa 1.000 Menschen gegen die AfD und "Rechts" demonstriert. In Trier hat sich die AfD in Räumen der Volkshochschule (VHS) zu einer Parteiveranstaltung getroffen.