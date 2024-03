Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt aufgehoben: Die Stadt Annweiler muss der AfD den Hohenstaufensaal am kommenden Samstag überlassen.

Auf 13 Seiten, die dem SWR vorliegen, begründet das Oberverwaltungsgericht seine Entscheidung. Unter anderem heißt es da, dass sich weder aus der Nutzungsordnung noch aus den allgemeinen Veranstaltungsbedingungen der Stadthalle ein zwingender Grund ableiten lasse, der AfD den Saal zu verwehren: "Wenn ein Rechtsanspruch auf Zugang zu der kommunalen Einrichtung besteht (...) ist die Kommune zum Abschluss des Vertrages verpflichtet". Dass kein wirksamer Mietvertrag zustande gekommen sei, bedeute nicht, dass die AfD vom Hohenstaufensaal ausgeschlossen werden könne.

Auch auf die Recherchen von Correctiv geht das Gericht ein, die mehrfach in der Begründung der Stadt, man wolle der AfD den Saal nicht überlassen, aufgegriffen wurden. Das rechtfertige nicht, der AfD den Zugang zum Saal zu verwehren, schreibt das Gericht und verweist auf die Chancengleichheit der Parteien.

Die AfD und die Stadt Annweiler haben sich bislang zu der OVG-Entscheidung noch nicht geäußert.

Worum ging es bei dem Streit

Am Samstag will AfD-Chef Tino Chrupalla nach Annweiler kommen, um im Hohenstaufensaal einen sogenannten Bürgerdialog abzuhalten. Bei der Veranstaltungsreihe ziehen Bundestagsabgeordnete der Partei durch Deutschland, um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu ihrer Arbeit im Bundestag zu stellen, heißt es in der Eigenwerbung für den Termin. Mitte Februar kam es dann zu einer denkwürdigen Stadtratssitzung in Annnweiler: Der Rat stimmte einem Antrag von SPD und Grünen zu, dass der bereits geschlossene Mietvertrag für die Veranstaltung gekündigt wird, "unverzüglich fristlos". Aus heutiger Sicht mutet die Formulierung ein Stück weit kurios an: Dass eigentlich gar kein Mietvertrag geschlossen wurde, war zumindest vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt das beste Argument der Stadt.

Bürgermeister will eigentlich neutral sein. Eigentlich…

Die AfD bewege sich nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So begründeten Grüne und SPD den Antrag. Selbst der parteilose Bürgermeister von Annweiler, Benjamin Seyfried, sonst eher auf Neutralität bedacht, sagte: "Wir wollen das hier nicht haben. Und dafür stehen wir zusammen."

AfD zog vor Gericht

Die AfD wollte das so nicht hinnehmen. Sie zog vor das Verwaltungsgericht in Neustadt. Ihr Argument: Die Stadt verstoße gegen das Neutralitätsgebot, wenn sie allen anderen Parteien im Stadtrat die Möglichkeit gibt, den Saal zu mieten, der AfD das aber verwehrt. Auf den Punkt: Entweder alle oder keiner. Und tatsächlich gab das Gericht der Partei in diesem Punkt grundsätzlich Recht. Allerdings hatte die Stadt zwischenzeitlich herausgefunden, dass die AfD vergessen hat, die Bestätigung für den Termin zu unterschreiben. Formal sei damit ja gar kein Mietvertrag zustandegekommen.

Das Gericht in Neustadt sah das auch so: Wenn alle, die den Saal wollen, das Dokument innerhalb einer bestimmten Frist unterschrieben zurückschicken müssen, gelte das auch für die AfD. Für die Zukunft steht ihr der Saal aber offen. Die Stadt Annweiler überlegt deswegen sogar, die Satzung dahingehend zu ändern, dass der Saal gar nicht mehr für Parteiveranstaltungen genutzt werden kann.

Am Sonntag hatte ein breites Bündnis auf dem Rathausplatz in Annweiler zu einer Kundgebung geladen Benjamin Burckschat

Stadt will Signale setzen

Sollte der Bürgerdialog tatsächlich noch im Hohenstaufensaal im südpfälzischen Annweiler stattfinden, könnte es vor der Tür des Saals wegen Protesten laut werden. Bereits am vergangenen Sonntag sind etwa 400 Menschen zu einer Kundgebung für Toleranz auf den Ratzhausplatz gekommen. Die Veranstalter wollten es auch ausdrücklich als Signal an die AfD verstanden wissen, dass sie in Annweiler nicht willkommen ist.