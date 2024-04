Viele neue Baustellen für den Wiederaufbau im Ahrtal

Der Wiederaufbau vieler Straßen, Brücken und Häuser im Ahrtal ist geplant und genehmigt. Überall entlang der Ahr beginnen jetzt große Bauarbeiten.

Die Deutsche Bahn arbeitet weiter am Wiederaufbau der Ahrtalbahn. Sie will auf dem durch die Flutkatastrophe völlig zerstörten Streckenabschnitt zwischen Walporzheim und Ahrbrück unter anderem 13 Brücken neu bauen und außerdem viele Bahndämme erneuern.

Baustelle an der sogenannten "Bunten Kuh": Neue Stützwände am Ahrufer. SWR

Sperrung der Bundesstraße 267 zwischen Rech und Mayschoß

Für den Abriss zwei zerstörter Eisenbahnbrücken und Felssicherungsarbeiten zwischen Rech und Mayschoß muss nach Angaben der Verbandsgemeinde Altenahr die Bundesstraße 267 vom 8. – 19. April 2024 gesperrt werden.

Dort, wo die Bahn im engen Ahrtal baut, sind meist die Straßenbauer nicht weit. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) baut derzeit an der B267 Stützwände und Radwegbrücken. Auch die Bauarbeiten am Radwegviadukt bei Reimerzhoven und vielen weiteren Radbrücken im Ahrtal sollen in diesem Jahr beginnen.

Der Landesbetrieb Mobilität sieht mehr als ein Dutzend großer und wichtiger Baustellen 2024 im Ahrtal. Auch die B266 bei Heimersheim soll zumindest provisorisch wiederhergestellt werden.

Kampfmittelexperten an der Ahr im Einsatz

Seit Wochen konnten die Bürgerinnen und Bürger von Bad Neuenahr-Ahrweiler einem Bagger in der Ahr dabei zuschauen, wie er ganz vorsichtig Schicht für Schicht das von der Flut angeschwemmte Geröll aus der Ahr holt. Kampfmittelexperten begutachteten das, was die Flut in die Stadt geschwemmt hat. Erst jetzt können die großen Wiederaufbauprojekte in der Kurstadt beginnen.

Kurgartenbrücke fehlt noch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eine weitere Großbaustelle mitten in der Stadt. SWR

Der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU), erwartet, dass das Ahrtal noch einige Jahre die größte Baustelle Deutschlands bleiben wird und die Bürgerinnen und Bürger viel Geduld haben müssen.

Die Stadt will in diesem Jahr mit dem Wiederaufbau von drei Brücken über die Ahr beginnen: die Bachemer Brücke, die Landgrafenbrücke und die Heppinger Brücke.

VG Adenau plant mehr als 50 Wiederaufbauprojekte

Die Verbandsgemeinde Adenau plant in diesem Jahr mehr als 50 Wiederaufbauprojekte. Zu den größten zählen laut Gemeindeverwaltung die Ahrbrücken in Müsch und Dümpelfeld und das Dorfgemeinschaftshaus in Fuchshofen.

Die Verbandsgemeinde Altenahr erwartet auch beim Wiederaufbau der ältesten Winzergenossenschaft Deutschlands in Mayschoß Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße entlang der Ahr. Die historischen Gebäude müssen für einen Neubau abgerissen werden.

Soll wiederaufgebaut werden: Älteste Winzergenossenschaft Deutschlands in Mayschoß. SWR

Sinzig plant unter anderem neuen Wohnmobilstellplatz

Die Stadt Sinzig zählt als Meilensteine beim Wiederaufbau für das Jahr 2024 unter anderem diese Projekte auf: Minigolfanlage in Bad Bodendorf, Wohnmobilstellplatz, Spielplatz Friedrich Spee in Sinzig, Eichendorff-, Gerhart Hauptmann und Pestalozzistraße sowie Burggrafenstraße und Hohenstaufenstraße inkl. Herzog von Jülich Ring.