Blog: Zoll kontrolliert Geschäfte wegen Schwarzarbeit, Feuer in Wäscherei Landstuhl wohl keine Brandstiftung

19:16 Uhr ++ Lauterecken bekommt Fördergeld für Freizeiteinrichtungen ++ Bürger in Lauterecken im Kreis Kusel können sich darüber freuen, dass die Stadtscheune saniert wird. Dafür gibt es 700.000 Euro vom Land. Ein Teil davon sei aber auch für den Jugendfreiraum am Festplatz vorgesehen. Damit will das Land die sogenannte Freizeitachse auf der Roseninsel weiter fördern. Das ist ein Gebiet in Lauterecken, das verschiedene Freizeitangebote miteinander verbindet. Seit vier Jahren fördert das Land die Freizeitachse immer mal wieder - mittlerweile sind mehr als anderthalb Millionen Euro geflossen.

18:55 Uhr ++ Bewerbungen für Orientierungsstudium in Kaiserslautern ab sofort möglich ++ Wer studieren möchte, aber noch nicht weiß, welches Fach, kann sich jetzt für ein Orientierungsstudium an der Uni in Kaiserslautern bewerben. "RPTUzero" nennt das die Uni. Das Orientierungsstudium geht über ein Semster. Dabei bekommen die Teilnehmer Einblicke in verschiedene Studiengänge, aber auch in das Leben eines Studenten auf dem Campus. Interessierte können sich ab sofort bis Mitte März bewerben. Das Orientierungsstudium beginnt dann einen Monat später zum Sommersemester.

18:02 Uhr ++ Südwestpfalz sucht erfolgreiche Sportler ++ Erfolgreiche Sportler sollen in der Südwestpfalz im kommenden März wieder geehrt werden - wenn sie in ihrer Disziplin beispielsweise Landesmeister geworden sind. Aber auch wenn sie schon viele Jahre ehrenamtlich aktiv sind. Sie müssen entweder in der Südwestpfalz wohnen oder bei einem Verein aktiv sein, der im Landkreis liegt. Bis 14. Februar müssen die Vorschläge bei der Kreisverwaltung abgegeben werden. Einen Monat später, am 14. März, finden dann die Ehrungen statt.

17:15 Uhr ++ Schuhmanufaktur Hummel & Hummel aus Münchweiler stellt Produktion ein ++ Die Schuhmanufaktur Hummel & Hummel in Münchweiler an der Rodalb in der Südwestpfalz stellt zum Ende des Jahre ihre Produktion ein. Wie eine Sprecherin mitgeteilt hat, kauften seit Corona immer weniger Menschen Hummel-Schuhe. Die Ära, in der Schuhe der Marke Hummel & Hummel in Münchweiler produziert wurden, geht nach zwölf Jahren zu Ende. 2012 hat der Geschäftsführer die Manufaktur im Kreis Südwestpfalz gekauft und seitdem betrieben. Aber Marken wie Kangaroos und Sonra lassen ihre Schuhe nur noch im Ausland herstellen und nicht mehr in Münchweiler. Nach Angaben einer Sprecherin von Hummel & Hummel sei die Nachfrage nach Schuhen, die in Deutschland produziert werden, seit Corona eingebrochen. Die 20 Mitarbeiter haben, so das Unternehmen, bereits alle einen neuen Job gefunden.

16:42 Uhr ++ Mann in Kaiserlautern hält offenbar grundlos Autos an ++ Ein Mann hat gestern in Enkenbach-Alsenborn versucht, mehrere Autos anzuhalten. Warum er das gemacht hat, hat die Polizei nicht mitgeteilt. Sie hat den Mann aber aufgehalten. Als sie ihn kontrolliert hatte, wurde er aggressiv und rief Parolen, die verfassungsfeindlich sind. Die Polizisten haben ihn daraufhin festgenommen - und ermitteln jetzt gegen ihn in mehreren Fällen - u.a. wegen Volksverhetzung.

15:53 Uhr ++ Uni Kaiserslautern holt Preise für Holzbau-Forschungsprojekt ++ Die Uni in Kaiserslautern hat zwei Preise für ein Forschungsprojekt zum Thema Bauen mit Holz gewonnen. Dabei entwickeln Experten der Uni Holzbauteile, die man später einfach auseinandernehmen und wiederverwenden kann. So wird laut Uni nachhaltiges Bauen möglich. Ein Beispiel dafür sei die Werk- und Forschungshalle am Campus Diemerstein im Kreis Kaiserslautern.

15:05 Uhr ++ Mann randaliert in Lauterer Lokal ++ Die Polizei musste gestern Abend in Kaiserslautern einem Gastwirt zur Hilfe kommen, weil ein Mann in seinem Lokal randaliert hatte. Der Gastwirt wollte ihn zwar vor die Tür setzen, der Mann hatte sich aber geweigert - und in der Gästetoilette weiter randaliert. Dort hat er dann eine Tür eingeschlagen. Als die Polizei gekommen ist, hatte sich der Mann weiter aggressiv verhalten. Die Beamten haben ihn dann festgenommen, dabei mussten sie sich noch einige Beleidigungen von ihm anhören. Der Alkoholtest hatte 2,5 Promille ergeben. Den Rest der Nacht hat der Mann in einer Ausnüchterungszelle der Polizei verbracht. Außerdem wird gegen ihn jetzt in mehreren Fällen ermittelt.

11:55 Uhr ++ Pirmasens sucht ehrenamtliche Fahrer für Senioren ++ Der Einkaufsservice für ältere Menschen in Pirmasens sucht ehrenamtliche Fahrer. Der Fahrdienst soll laut Stadt ausgeweitet werden, weil die Nachfrage immer weiter steigt. Senioren werden an der Haustüre abgeholt und zum Einkaufen in die Stadt gefahren - danach geht es zurück. Bisher gibt es das Angebot einmal im Monat im Pirmasenser Stadtteil Windsberg. Bald soll es den Fahrdienst auch in anderen Stadtteilen geben.

10:39 Uhr ++ Weihnachtsfrieden in den Verwaltungen der Westpfalz ++ Wer in der Region ein Knöllchen bekommen hat, muss es vielleicht nicht mehr in diesem Jahr bezahlen. Die meisten Städte und Kreise in der Westpfalz beteiligen sich nämlich am sogenannten Weihnachtsfrieden. In den Städten Pirmasens und Zweibrücken beginnt morgen der Weihnachtsfrieden. Das heißt, dass Mahnungen und Bußgeldbescheide erst wieder ab dem 3. Januar verschickt werden. Es gibt aber auch Ausnahmen, zum Beispiel wenn den Städten ein rechtlicher Nachteil oder finanzieller Schaden entstehen würde – beispielsweise, wenn eine Verjährung droht. So handhabt das auch die Stadt Kaiserslautern. Hier versendet unter anderem die Finanzabteilung ab Freitag keine Mahnungen oder ähnliche Schreiben mehr – und zwar bis zum 6. Januar. Den Weihnachtsfrieden machen die Kommunen übrigens freiwillig – er ist nicht gesetzlich geregelt.

9:48 Uhr ++ Neue Stiftung will Jugend für Naturwissenschaft begeistern ++ Wissenschaft, Forschung und Bildung fördern – das hat sich eine Stiftung auf die Fahnen geschrieben, die jetzt in Kaiserslautern gegründet wurde. Ziel ist es unter anderem Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft zu begeistern. Stiftungs-Gründer ist Theo Düppre, der Chef des Kaiserslauterer Unternehmens Wipotec, das sehr präzise Waagen herstellt. SWR-Reporter Sebastian Stollhof mit den Einzelheiten:

7:16 Uhr ++ Das Wetter: Kaum Sonne, örtlich Regen oder Schnee ++ Heute ist der Himmel über der Region oft wolkenverhangen, die Sonne zeigt sich kaum. Stellenweise kann es etwas regnen oder schneien. Insgesamt bleibt es eher trocken. Die Temperaturen steigen auf 3 Grad in Hauenstein und bis 5 Grad in Contwig, dazu weht teilweise böiger Wind. Morgen nochmal trübes Wetter, meist trocken. Am Donnerstag Wolken, zwischendrin auch Sonnenschein. SWR

6:53 Uhr ++ Schnelles Internet für Unternehmen in Zweibrücken ++ Rund 50 Unternehmen in Zweibrücken sollen schnelles Internet bekommen. Die Stadt und die Telekom haben eine Vereinbarung unterschrieben, dass das Gewerbegebiet Südwest Glasfaseranschlüsse bekommt. Oberbürgermeister Wosnitza sagte, schnelles Internet sei mittlerweile so wichtig wir Gas, Wasser und Strom. Das neue Netz werde der wirtschaftlichen Entwicklung Zweibrückens gut tun. Das Projekt wird mit rund 400.000 Euro von Bund, Land und Stadt gefördert.

6:41 Uhr ++ Feuer in Wäscherei Landstuhl: Wohl keine Brandstiftung ++ Das Feuer in der Wäscherei in Landstuhl ist offenbar nicht absichtlich gelegt worden. Die Ermittler gehen nach Angaben der Polizei aktuell nicht von Brandstiftung aus. Wahrscheinlich wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst. Die Ermittlungen laufen allerdings noch. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Bei dem Großbrand im Landstuhler Industriegebiet am vergangenen Donnerstag war die Feuerwehr stundenlang im Einsatz. Landstuhl Wäscherei mietet Lagerhalle an Nach Feuer: Mitarbeiter von Wäscherei in Landstuhl werden in anderen Filialen eingesetzt Kunden der Wäscherei Elis in Landstuhl können auch nach dem Großbrand in der Waschhalle vergangene Woche weiter versorgt werden. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

18:29 Uhr ++ Regisseurin Mo Asumang hält heute Vortrag in Pirmasens ++ Die Regisseurin und Autorin Mo Asumang hält am Abend in Pirmasens einen Vortrag darüber, wie man auf Andersdenkende zugeht. Asumang setzt sich seit Jahren gegen Hass und Hetze ein. In dem Vortrag geht es darum, wie man souverän und konstruktiv kommuniziert und nicht sprachlos bleibt. Er beginnt heute Abend um 19 Uhr im Forum Alte Post in Pirmasens.

17:22 Uhr ++ Mann aus Rodalben für Zivilcourage geehrt ++ Der Preis für Zivilcourage geht in diesem Jahr unter anderem in die Südwestpfalz. Innenminister Ebling (SPD) hat die Auszeichnung heute an insgesamt sieben Menschen überreicht - unter anderem auch an zwei Frauen aus Worms. Die beiden hatten laut Ministerium die Polizei informiert, weil ihnen das rabiate Verhalten einer Mutter gegenüber ihren Kindern aufgefallen war. Daraufhin wurde das Jugendamt eingeschaltet. Geehrt wurde auch ein Mann aus Rodalben im Kreis Südwestpfalz. Er hatte am Hauptbahnhof Mannheim einen körperlichen Angriff beobachtet und hatte den Täter abgelenkt. So wurden weitere Verletzungen verhindert. Auch eine Frau aus Mainz wurde prämiert. Die Hochschwangere hatte einen Taschendieb verfolgt, der eine alte Frau bestehlen wollte. Der Jugendpreis geht an drei Schüler aus Brachbach im Kreis Altenkirchen. Sie hatten dabei geholfen, eine Ladendiebin zu schnappen.

15:58 Uhr ++ Hat ein Wolf ein Kalb im Donnersbergkreis gerissen? ++ Hat ein Wolf ein Kalb im Donnersbergkreis gerissen? Diese Frage kann nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums nicht eindeutig geklärt werden. Vor knapp zwei Monaten wurde ein totes Kalb bei Schweisweiler gefunden. Mein Kollege Sebastian Stollhof mit Einzelheiten:

15:02 Uhr ++ Seniorin aus Kindsbach seit fast zwei Monaten vermisst ++ Im Kreis Kaiserslautern wird nach wie vor eine 84-jährige Frau vermisst. Seit Oktober ist die Seniorin aus einem Pflegeheim in Kindsbach verschwunden. Nach Angaben der Polizei gibt es bisher keine neuen Hinweise, wo die Frau sein könnte. Auch mit einer Hundestaffel hatte die Polizei nach der Frau gesucht. Zuletzt ist die 84-jährige in dem Pflegeheim in Kindsbach gesehen worden. Sie ist dement und kann sich möglicherweise nicht orientieren. Ein Foto und eine genaue Beschreibung der Frau sind auf der Internetseite der Polizei zu finden.

14:11 Uhr ++ Ampel in Zweibrücken - Niederauerbach wird erneuert ++ Autofahrer müssen ab heute in Zweibrücken mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

13:24 Uhr ++ Züge zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fallen aus ++ Bahnfahrer auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken- Grumbach müssen heute Nachmittag wohl wieder mit dem Bus fahren. Wie die Bahn auf X mitgeteilt hat, fällt die Lautertalbahn ab 14:30 Uhr für den Rest des Tages aus. Es sind wieder viele Mitarbeiter an einem Stellwerk krank. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 13:30 Uhr.

12:01 Uhr ++ Auto landet zwischen Zweibrücken und Contwig im Graben ++ Glück im Unglück hatten gestern zwei junge Frauen bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Zweibrücken und Contwig. Ihr Kleinwagen war nach Angaben der Polizei auf den Grünstreifen gekommen und dann quer über die Fahrbahn geschleudert. Der Wagen stieß mit zwei Bäumen zusammen und blieb fünf Meter tiefer im Straßengraben liegen. Beide Frauen wurden nur leicht verletzt – sie wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Unfall bei Contwig: Die beiden Frauen, die im Auto gesessen haben, wurden leicht verletzt. Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 10:30 Uhr.

11:09 Uhr ++ Kirchheimbolanden feiert 50 Jahre Friedenstage ++ Die Kirchheimbolandener Friedenstage werden in diesem Jahr 50 Jahre. Zwei zentrale Themen haben die Gründung geprägt: Die Angst vor einem neuen militärischen Konflikt während des Kalten Krieges und die Schwierigkeit, über die NS-Vergangenheit zu sprechen. Gefeiert wurde das Jubiläum vergangenes Wochenende mit einer Friedensgala in Kibo: Die Friedenstage Kirchheimbolanden: 50 Jahre Einsatz für den Frieden

10:54 Uhr ++ Kaum Kartenzahlung auf dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern ++ Auf den Weihnachtsmärkten in der Westpfalz können Besucher nur an wenigen Ständen mit Karte zahlen. Auch in Kaiserslautern setzen die meisten Betreiber noch auf Bargeld. Das liegt unter anderem am langsam Internet in der Stadt, das für die Kartenzahlung gebraucht wird. Trotzdem überlegen sich einige Standbetreiber auf den westpfälzischen Weihnachtsmärkten in den kommenden Jahren Kartenzahlung anzubieten. Weitere Infos von SWR-Reporter Johannes Zinßmeister: Wie wollen Sie auf dem Weihnachtsmarkt bezahlen? Kartenzahlung wäre viel einfacher. Ich zahle immer nur bar. Bin für Bar- und Kartenzahlung. Abschicken Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz: Wo man mit EC-Karte zahlen kann

10:07 Uhr ++ Fußball und Handball am Wochenende: die Ergebnisse ++ Keine Siege am Wochenende für die Mannschaften aus der Westpfalz in der Fußball-Oberliga. Die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern verlor zuhause gegen Engers mit 1:2, der FK Pirmasens spielte gegen Tabellenführer Schott Mainz immerhin 1:1. Der SV Morlautern musste sich in Idar-Oberstein 0:2 geschlagen geben. Der FCK und der FK Pirmasens bleiben aber in der Spitzengruppe der Oberliga. Und in der Handball-Regionalliga siegte der TuS Dansenberg in Mühlheim 31:26 – und liegt auf Platz drei der Tabelle. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 9:30 Uhr.

9:38 Uhr ++ Hofgut Neumühle im Donnersbergkreis bekommt neue Heizanlage ++ Auf dem Hofgut Neumühle im Donnersbergkreis werden bald Hecken herangezüchtet, um sie danach direkt zu verbrennen. "Energiehecken" werden die genannt. Wie der Name schon sagt, sollen sie künftig Energie liefern. Verbrannt werden die Hecken in einer neuer Hackschnitzelanlage, die das Hofgut bald bekommt. Das bekommt dafür vom zuständigen Zweckverband mehr als 230.000 Euro, auch die EU fördert einen Teil. SWR-Reporter Jan Jaworski erklärt, was genau dahintersteckt: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 8:30 Uhr.