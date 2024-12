US-Politikerin Pelosi wird nach Sturz in Landstuhl operiert

Die US-Politikerin Nancy Pelosi wird im US-Militärhospital Landstuhl an der Hüfte operiert. Sie war am Freitag bei einer Auslandsreise in Luxemburg gestürzt.

Die frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses war Medienberichten zufolge am Freitag in Luxemburg auf einer Treppe gestürzt. Die US-Demokratin war mit einer Delegation des Kongresses in Luxemburg. Sie sollte dort an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Ardennenoffensive teilnehmen. Wegen ihres Unfalls konnte sie nicht dabei sein.

Ihr Sprecher teilte am Samstag mit, Pelosi sei in der US-Militärklinik Landstuhl an der Hüfte operiert worden und auf dem Weg der Besserung. Die 84-Jährige freue sich über die Gebete und guten Wünsche.

Pelosi sitzt weiter als Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus. Sie gilt als eine der einflussreichsten Politikerinnen ihrer Partei und scharfe Kritikerin von Donald Trump.