Blog: Lehrer in Pirmasens nach Auseinandersetzung mit Schüler suspendiert, Zugausfälle im Lautertal

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

18:29 Uhr ++ Regisseurin Mo Asumang hält heute Vortrag in Pirmasens ++ Die Regisseurin und Autorin Mo Asumang hält am Abend in Pirmasens einen Vortrag darüber, wie man auf Andersdenkende zugeht. Asumang setzt sich seit Jahren gegen Hass und Hetze ein. In dem Vortrag geht es darum, wie man souverän und konstruktiv kommuniziert und nicht sprachlos bleibt. Er beginnt heute Abend um 19 Uhr im Forum Alte Post in Pirmasens. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 18:30 Uhr.

17:22 Uhr ++ Mann aus Rodalben für Zivilcourage geehrt ++ Der Preis für Zivilcourage geht in diesem Jahr unter anderem in die Südwestpfalz. Innenminister Ebling (SPD) hat die Auszeichnung heute an insgesamt sieben Menschen überreicht - unter anderem auch an zwei Frauen aus Worms. Die beiden hatten laut Ministerium die Polizei informiert, weil ihnen das rabiate Verhalten einer Mutter gegenüber ihren Kindern aufgefallen war. Daraufhin wurde das Jugendamt eingeschaltet. Geehrt wurde auch ein Mann aus Rodalben im Kreis Südwestpfalz. Er hatte am Hauptbahnhof Mannheim einen körperlichen Angriff beobachtet und hatte den Täter abgelenkt. So wurden weitere Verletzungen verhindert. Auch eine Frau aus Mainz wurde prämiert. Die Hochschwangere hatte einen Taschendieb verfolgt, der eine alte Frau bestehlen wollte. Der Jugendpreis geht an drei Schüler aus Brachbach im Kreis Altenkirchen. Sie hatten dabei geholfen, eine Ladendiebin zu schnappen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 17:30 Uhr.

15:58 Uhr ++ Hat ein Wolf ein Kalb im Donnersbergkreis gerissen? ++ Hat ein Wolf ein Kalb im Donnersbergkreis gerissen? Diese Frage kann nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums nicht eindeutig geklärt werden. Vor knapp zwei Monaten wurde ein totes Kalb bei Schweisweiler gefunden. Mein Kollege Sebastian Stollhof mit Einzelheiten:

15:02 Uhr ++ Seniorin aus Kindsbach seit fast zwei Monaten vermisst ++ Im Kreis Kaiserslautern wird nach wie vor eine 84-jährige Frau vermisst. Seit Oktober ist die Seniorin aus einem Pflegeheim in Kindsbach verschwunden. Nach Angaben der Polizei gibt es bisher keine neuen Hinweise, wo die Frau sein könnte. Auch mit einer Hundestaffel hatte die Polizei nach der Frau gesucht. Zuletzt ist die 84-jährige in dem Pflegeheim in Kindsbach gesehen worden. Sie ist dement und kann sich möglicherweise nicht orientieren. Ein Foto und eine genaue Beschreibung der Frau sind auf der Internetseite der Polizei zu finden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 15:30 Uhr.

14:11 Uhr ++ Ampel in Zweibrücken - Niederauerbach wird erneuert ++ Autofahrer müssen ab heute in Zweibrücken mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Im Stadtteil Niederauerbach wird eine Ampelanlage erneuert. Dafür muss auch die Pirmasenser/Tschifflicker Straße gesperrt werden, eine Umleitung ist eingerichtet. Die Bauarbeiten werden bis Ende Februar dauern. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass es besonders im Berufsverkehr zu Staus kommen kann. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 11:30 Uhr.

13:24 Uhr ++ Züge zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fallen aus ++ Bahnfahrer auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken- Grumbach müssen heute Nachmittag wohl wieder mit dem Bus fahren. Wie die Bahn auf X mitgeteilt hat, fällt die Lautertalbahn ab 14:30 Uhr für den Rest des Tages aus. Es sind wieder viele Mitarbeiter an einem Stellwerk krank. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 13:30 Uhr.

12:01 Uhr ++ Auto landet zwischen Zweibrücken und Contwig im Graben ++ Glück im Unglück hatten gestern zwei junge Frauen bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Zweibrücken und Contwig. Ihr Kleinwagen war nach Angaben der Polizei auf den Grünstreifen gekommen und dann quer über die Fahrbahn geschleudert. Der Wagen stieß mit zwei Bäumen zusammen und blieb fünf Meter tiefer im Straßengraben liegen. Beide Frauen wurden nur leicht verletzt – sie wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Unfall bei Contwig: Die beiden Frauen, die im Auto gesessen haben, wurden leicht verletzt. Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 10:30 Uhr.

11:09 Uhr ++ Kirchheimbolanden feiert 50 Jahre Friedenstage ++ Die Kirchheimbolandener Friedenstage werden in diesem Jahr 50 Jahre. Zwei zentrale Themen haben die Gründung geprägt: Die Angst vor einem neuen militärischen Konflikt während des Kalten Krieges und die Schwierigkeit, über die NS-Vergangenheit zu sprechen. Gefeiert wurde das Jubiläum vergangenes Wochenende mit einer Friedensgala in Kibo: Die Friedenstage Kirchheimbolanden: 50 Jahre Einsatz für den Frieden

10:54 Uhr ++ Kaum Kartenzahlung auf dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern ++ Auf den Weihnachtsmärkten in der Westpfalz können Besucher nur an wenigen Ständen mit Karte zahlen. Auch in Kaiserslautern setzen die meisten Betreiber noch auf Bargeld. Das liegt unter anderem am langsam Internet in der Stadt, das für die Kartenzahlung gebraucht wird. Trotzdem überlegen sich einige Standbetreiber auf den westpfälzischen Weihnachtsmärkten in den kommenden Jahren Kartenzahlung anzubieten. Weitere Infos von SWR-Reporter Johannes Zinßmeister: Wie wollen Sie auf dem Weihnachtsmarkt bezahlen? Kartenzahlung wäre viel einfacher. Ich zahle immer nur bar. Bin für Bar- und Kartenzahlung. Abschicken Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz: Wo man mit EC-Karte zahlen kann

10:07 Uhr ++ Fußball und Handball am Wochenende: die Ergebnisse ++ Keine Siege am Wochenende für die Mannschaften aus der Westpfalz in der Fußball-Oberliga. Die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern verlor zuhause gegen Engers mit 1:2, der FK Pirmasens spielte gegen Tabellenführer Schott Mainz immerhin 1:1. Der SV Morlautern musste sich in Idar-Oberstein 0:2 geschlagen geben. Der FCK und der FK Pirmasens bleiben aber in der Spitzengruppe der Oberliga. Und in der Handball-Regionalliga siegte der TuS Dansenberg in Mühlheim 31:26 – und liegt auf Platz drei der Tabelle. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 9:30 Uhr.

9:38 Uhr ++ Hofgut Neumühle im Donnersbergkreis bekommt neue Heizanlage ++ Auf dem Hofgut Neumühle im Donnersbergkreis werden bald Hecken herangezüchtet, um sie danach direkt zu verbrennen. "Energiehecken" werden die genannt. Wie der Name schon sagt, sollen sie künftig Energie liefern. Verbrannt werden die Hecken in einer neuer Hackschnitzelanlage, die das Hofgut bald bekommt. Das bekommt dafür vom zuständigen Zweckverband mehr als 230.000 Euro, auch die EU fördert einen Teil. SWR-Reporter Jan Jaworski erklärt, was genau dahintersteckt: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 8:30 Uhr.

7:31 Uhr ++ Das Wetter: Wolken, dazu etwas Regen oder Schnee ++ Dichte Wolken heute über der Westpfalz. Stellenweise kann es etwas regnen, in den höheren Lagen ist auch Schnee möglich. Die Temperaturen erreichen 3 Grad am Donnersberg und bis 5 Grad rund um Kusel. Dazu weht teilweise auch böiger, kalter Wind. Morgen auch bewölkt und eher trocken. Wolken hängen über dem Siegelbacher Park im Kreis Kaiserslautern. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 6:30 Uhr.

7:00 Uhr ++ Peter Kaiser aus Pirmasens: Neue Schuhkollektion im Frühjahr ++ Die Pirmasenser Traditions-Marke für Damenschuhe Peter Kaiser kehrt im kommenden Jahr zurück - und zwar unter neuer Führung: Das Unternehmen Caprice hat jetzt die neue Kollektion vorgestellt. Im Frühling kommen neue Schuhe raus - darunter Pumps und Sneaker. Weitere Infos von SWR-Reporterin Sarah Korz: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.12.2024 um 6:30 Uhr.