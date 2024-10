Blog: Warnstreiks in Metall- und Elektroindustrie, Was geht im Westen der Pfalz an Halloween?, FCK verliert im Pokal

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

12:55 Uhr ++ Warnstreiks in Metall- und Elektroindustrie gehen weiter ++ Im Westen der Pfalz gehen heute die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie weiter. Nach Angaben der IG Metall legen auch die Beschäftigten der Maschinen-Hersteller John Deere und Gebrüder Pfeiffer in Kaiserslautern die Arbeit nieder. Außerdem ist die Eisengießerei Gienanth in Eisenberg von Streiks betroffen. Schon gestern hatten in der Westpfalz Mitarbeiter des Autositzherstellers Adient in Rockenhausen, des Opelwerks in Kaiserslautern und des Automobilzulieferers Borg Warner in Kirchheimbolanden gestreikt. Neben einem Lohnplus von sieben Prozent für die Beschäftigten fordert die Gewerkschaft für Azubis 170 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber in der Metallbranche bieten bisher eine Erhöhung von 3,6 Prozent mehr Gehalt über zwei Jahre an. Morgen geht es in die nächste Tarifrunde. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 12:30 Uhr.

11:50 Uhr ++ Das geht an Halloween im Westen der Pfalz ++ Die Innenstadt von Zweibrücken vewandelt sich morgen ab 14 Uhr wieder in das inzwischen traditionelle Halloween-Spektakel. Auf dem Schloßplatz gibt es mehrere Essens- und Verkaufsstände. Kinder können Kürbisse schnitzen, Karussell fahren und bei einer Grusel-Kostüm-Show mitmachen. Ab 18 Uhr wird auf dem Zweibrücker Hallplatz mit einer Tanzshow und feuerspeienden Brunnen weitergefeiert. Das Halloween-Spektakel endet um 21 Uhr wieder auf dem Schloßplatz. Wo im Westen der Pfalz sonst noch überall Halloween gefeiert wird, lesen Sie in unserem Artikel: Ransweiler, Zweibrücken, Kaiserslautern Party, Spuk und Trubel So feiert der Westen der Pfalz Halloween Alle Jahre wieder kommen die Gespenster und Monster aus ihren Löchern: Am 31. Oktober ist nämlich Halloween. Auch dieses Jahr spukt es in der Westpfalz. 10:00 Uhr SWR4 am Mittwoch SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 10:30 Uhr.

10:30 Uhr ++ Bürgerstiftung will Gaststätte in Rockenhausen eröffnen ++ In der Westpfalz gibt es immer weniger Dorfgaststätten. Dem wollen die Menschen in Marienthal am Donnersberg begegnen. In dem Stadtteil von Rockenhausen hat sich eine Bürgerstiftung gegründet, die dort ein leerstehendes Ausflugslokal sanieren will. Rund eine Million Euro sollen in den Umbau der so genannten Blockhütte fließen. Die Arbeiten sollen im Frühjahr losgehen. Die Stiftung will die Gaststätte dann auch selbst als Inklusionsbetrieb, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammen arbeiten, betreiben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 9:30 Uhr.

7:47 Uhr ++ Höchste Auszeichnung für SV Schallodenbach ++ Der SV Schallodenbach aus dem Kreis Kaiserslautern ist mit der Sportplakette des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Die Plakette ist eine Auszeichnung für besondere Verdienste im Sport. Der SV Schallodenbach setze sich dafür ein, Menschen zu verbinden und Talente zu fördern, sagte Sportminister Ebling (SPD) bei der Verleihung in Mainz. Die Sportplakette des Bundespräsidenten ist die höchste staatliche Auszeichnung für Vereine. Sie kann nur an Vereine verliehen werden, die mindestens 100 Jahre alt sind. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 7:30 Uhr.

6:48 Uhr ++ Stadtverwaltung Kaiserslautern am Mittag geschlossen ++ Wer heute etwas bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern erledigen muss, sollte sich beeilen – denn die Verwaltung ist heute schon ab 13.30 Uhr geschlossen. Grund ist eine Personalversammlung. Deshalb ist auch der Wertstoffhof in der Daennerstraße ab 12.30 Uhr zu. Der Wertstoffhof in der Pfaffstraße bleibt dagegen geöffnet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 6:30 Uhr.

18:14 Uhr ++ Mann aus Zweibrücken muss wegen versuchten Mordes ins Gefängnis ++ Ein Mann aus Zweibrücken, der im März versucht haben soll seinen Mitbewohner umzubringen, muss ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Zweibrücken heute entschieden. Der Mann soll wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung eine Gefängnisstrafe von neun Jahren absitzen. Nach Angaben des Landgerichts Zweibrücken hat er im März dieses Jahres seinem Mitwohner mit einem Messer in die Beine gestochen. Das Opfer soll währenddessen gekocht haben. Als der niedergestochene Mitbewohner versucht hatte zu flüchten, soll der Täter ihm noch einmal in die Schulter und ein Bein gestochen haben. Der Mann soll laut Gericht billigend in Kauf genommen haben, dass das Opfer dabei hätte sterben könnten. Bei einer Nachbarin konnte sich das Opfer in Sicherheit bringen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

17:08 Uhr ++ Bauarbeiten an Gaspipeline im Pfälzerwald abgeschlossen ++ Ein großes Bauprojekt zwischen Mittelbrunn bei Kaiserslautern und Klingenmünster wurde heute offiziell abgeschlossen. Und zwar geht es um eine Gaspipeline, die nicht nur Haushalte in RLP mit Erdgas versorgt, sondern auch eine der wichtigsten europäischen Erdgas-Verbindungen ist. Alle Informationen dazu gibt es in unserem Artikel: Mittelbrunn Transeuropäische Erdgasleitung Gaspipeline durch den Pfälzerwald erneuert Sie führt von der deutsch-niederländischen bis an die Schweizer Grenze. Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline. Der Abschnitt zwischen Mittelbrunn und Klingenmünster ist jetzt fertig. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 15:30 Uhr.

16:28 Uhr ++ Hoher Schaden durch Kellerbrand in Pirmasens ++ Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pirmasens ist gestern Nachmittag ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt - alle Bewohner konnten das Haus verlassen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Warum er ausgebrochen ist, steht noch nicht fest - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 15:30 Uhr.

16:26 Uhr ++ Straßensperrungen in Pirmasens ++ In der Pirmasenser Stadtmitte kommt es von heute bis Donnerstag zu Änderungen im Busverkehr. Der Grund dafür ist nach Angaben der Stadtwerke eine teilweise Sperrung der Gasstraße. Die wird nämlich teilweise erneuert. Deswegen müssen die Busse der Linie 206 von Dienstag bis Donnerstag eine Umleitung fahren. Aus Zeitgründen könne die Linie nicht wie üblich zwei Schleifen durch den so genannten Schachen fahren. Das würde wegen der Umleitung zu lange dauern. Gesperrt ist auch die Gärtnerstraße in Pirmasens, weil dort aktuell das Glasfasernetz ausgebaut wird. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 15:30 Uhr.

14:02 Uhr ++ KL: Frau bedroht Kommunalen Vollzugsdienst mit Messer ++ Eine Frau soll am Sonntag in Kaiserslautern den Kommunalen Vollzugsdienst mit einem Messer bedroht haben. Wie die Stadt mitgeteilt hat, soll die Frau kurz vor Mitternacht in ihrem Wohnhaus randaliert und Nachbarn angegriffen haben. Als die Beamten von Polizei und Kommunalem Vollzugsdienst eingetroffen waren, soll die Frau die Einsatzkräfte mit einem Messer bedroht und beleidigt haben. Der Kommunale Vollzugsdienst hat es aber geschafft, der Frau das Messer aus der Hand zu schlagen und ihr Handschellen anzulegen. Danach wurde die Frau in eine Klinik gebracht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 12:30 Uhr.

12:54 Uhr ++ Infoveranstaltung in Kaiserslautern: Wie wird man Professor? ++ Wie wird man eigentlich Professor? Um diese Frage geht es heute bei einer Veranstaltung der Hochschule Kaiserslautern. Denn: Nicht nur an Universitäten kann man eine Professur erhalten. Auch an Hochschulen besteht diese Möglichkeit. Wie genau das beispielsweise in Kaiserslautern funktioniert, erfahren Interessierte heute zwischen 10 und 16 Uhr am Campus Kammgarn. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 10:30 Uhr.

11:19 Uhr ++ Kaiserslautern: automatische Rettungsgasse wird erneut getestet ++ Autofahrer müssen heute und morgen in der Trippstadter Straße in Kaiserslautern mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Dort wird nämlich geforscht. Auf der Straße werden heute und morgen selbstfahrende Autos getestet - und wie diese in Notfällen reagieren. Die Autos sollen in der Lage sein, allein an den Straßenrand zu fahren und Platz zu machen, wenn ein Fahrzeug mit Blaulicht auftaucht. Erste Tests gab es bereits im Juli dieses Jahres in Kaiserslautern - danach wurde das System von den Forschern der RPTU Kaiserslautern weiterentwickelt. Wie das System funktioniert, erfahren Sie in unserem Artikel: Kaiserslautern Rettungsgasse wie von Zauberhand Wie künstliche Intelligenz in Kaiserslautern Leben retten könnte Wie Moses mit einer Hand das Meer zu teilen ist zwar auch heute noch nicht möglich, aber künstliche Intelligenz könnte bald dabei helfen, schneller Rettungsgassen zu bilden. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 10:30 Uhr.

10:27 Uhr ++ Pfälzer Einzelhandel erwartet gute Umsätze durch Halloween ++ Der Einzelhandel in der Pfalz rechnet mit rund 25 Millionen Euro Umsatz durch Halloween. Das Gruselfest, das am kommenden Donnerstag gefeiert wird, werde immer wichtiger - so der Hauptgeschäftsführer des pfälzischen Einzelhandels Thomas Scherer. Nicht nur in der Westpfalz, wo durch die US-Airbase Ramstein schon länger Halloween gefeiert wird, sondern auch in der Vorder- und Südpfalz. Gefragt seien Schminkutensilien, Kostüme und Deko-Artikel. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 9:30 Uhr.

9:32 Uhr ++ Dampflok zieht in diesem Jahr nicht nach Otterbach um ++ Eine historische Dampflok wird in diesem Jahr nicht mehr von Kaiserslautern ans Stellwerkmuseum nach Otterbach umziehen. Nach Angaben des extra für den Umzug gegründeten Vereins steht noch eine Rückmeldung eines europäischen Förderprogramms aus. Der Verein hatte sich dafür beworben, um einen Teil der rund 30.000 Euro Kosten für den Umzug zu finanzieren. Für den Transport brauche man eine längere Vorlaufzeit, um zum Beispiel entsprechende Genehmigungen zu bekommen. Die Stadt Kaiserslautern hat die 140 Tonnen schwere Dampflok dem Verein geschenkt. Der möchte sie am Stellwerkmuseum in Otterbach besser in Szene setzen, als das derzeit am ehemaligen Ausbesserungswerk der Bundesbahn der Fall ist. Otterbach Transport nach Otterbach verzögert sich 80 Jahre alte Dampflok bleibt zunächst in Kaiserslautern Eigentlich sollte die rund 140 Tonnen schwere Dampflok in diesem Jahr von Kaiserslautern nach Otterbach transportiert werden. Jetzt verzögert sich der Transport. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 9:30 Uhr.

6:48 Uhr ++ FCK-Verteidiger Kleinhansl freut sich auf DFB-Pokal in Stuttgart ++ Vorjahresfinalist 1. FC Kaiserslautern muss heute Abend in der zweiten Pokalrunde beim VfB Stuttgart antreten. Die Stuttgarter sind als Bundesligist und Champions-League-Teilnehmer klarer Favorit. FCK-Verteidiger Florian Kleinhansl freut sich auf den Pokalkracher. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:46 Uhr ++ Warnstreiks der IG Metall im Westen der Pfalz ++ Die IG Metall ruft heute auch in der Westpfalz zu Warnstreiks in der Metall- und Elektrobranche auf. In der Region beteiligen sich nach Angaben der Gewerkschaft der Autositzhersteller Adient in Rockenhausen und das Opel Werk in Kaiserslautern. Die IG Metall fordert im aktuellen Tarifstreit unter anderem 7 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber in der Metallbranche hatten eine Erhöhung von 3,6 Prozent über zwei Jahre vorgeschlagen. Bislang konnten sich beide Seiten in zwei Tarifrunden nicht einigen, am Donnerstag gibt es die nächsten Verhandlungen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:45 Uhr ++ Gas-Pipeline durch den Pfälzerwald ist fertig ++ Die Bauarbeiten an der Trans-Europa-Naturgas-Pipeline zwischen Mittelbrunn bei Kaiserslautern und Klingenmünster sind abgeschlossen. Der neue Teilabschnitt der Erdgas-Pipeline wird heute offiziell in Betrieb genommen. Seit eineinhalb Jahren wurde an dem Pipeline-Abschnitt in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Die Gas-Pipeline besteht aus zwei nebeneinander liegenden Leitungen. Eine davon musste auf einer Länge von rund 50 Kilometern ersetzt werden. Weil dieser Teil der Pipeline aber unter anderem direkt durch den Pfälzerwald verläuft, waren die Bauarbeiten dazu sehr anspruchsvoll, sagen die Leiter des Projekts. Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline bringt unter anderem nicht nur Erdgas in die rheinland-pfälzischen Haushalte, sie ist auch eine der wichtigsten europäischen Erdgas-Verbindungen. Insgesamt ist die Pipeline etwa 500 Kilometer lang und führt von der deutsch-niederländischen bis an die Schweizer Grenze. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Urteil wegen Brandstiftung in AfA Kusel ++ Am Landgericht Kaiserslautern ist ein Mann unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt worden - er muss für zwei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 28-Jährige Anfang des Jahres in der Flüchtlingsunterkunft in Kusel randaliert und sein Zimmer in Brand gesetzt hatte. Als Polizeibeamte ihn dann mitnehmen wollten, hatte er sie beleidigt und war auf sie losgegangen. Seitdem saß der Mann im Gefängnis. Auch dort hatte er Möbel zerstört und Gegenstände angezündet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 6:30 Uhr.

17:59 Uhr ++ Mann bei FlixBus-Kontrolle in Bruchmühlbach-Miesau festgenommen ++ Bei der Kontrolle eines Flix-Busses auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau hat die Bundespolizei am vergangenen Freitag einen Mann festgenommen. Gegen ihn liegt laut Polizei ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung vor. Der Mann war zu einer Geldstrafe von fast 2.000 Euro oder stattdessen zu einer Gefängnisstrafe von 120 Tagen verurteilt worden. Weil er die Strafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht. Außerdem soll sich der Mann als türkischer Staatsangehöriger unerlaubt in Deutschland aufgehalten haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 16:30 Uhr.

16:19 Uhr ++ KL: Unternehmen versteigert weitere Gegenstände aus dem olympischen Dorf ++ Wer ein Erinnerungsstück von den Olympischen Spielen in Paris haben möchte, hat bei einer Online-Auktion erneut die Chance. Die Firma Restlos aus Kaiserslautern versteigert zum zweiten Mal Gegenstände, die im Rahmen der Spiele genutzt wurden. Das sind zum Beispiel Bierzeltgarnituren oder Stühle aus dem Olympischen Dorf. Die Auktion läuft bis zum 2. November. Auf der Internetseite der Firma Restlos werden circa 7.000 Stücke angeboten. Eine erste Auktion war bereits erfolgreich. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Artikel: Kaiserslautern Gebrauchtem ein zweites Leben geben Olympia-Versteigerung: 50.000 Artikel im Lager Kaiserslautern Wollen Sie einem Stück Olympia-Geschichte zum zweiten Leben verhelfen? 50.000 Artikel aus Paris stapeln sich in Kaiserslautern. Nun werden sie versteigert. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 15:30 Uhr.

15:09 Uhr ++ Lärmschutzwand bei Zweibrücken fertig ++ Auf der Autobahn 8 in Zweibrücken wird eine längerfristige Baustelle bald fertig sein. Im Bereich Ernstweiler wurde eine Lärmschutzwand gebaut. Die Anschlussstelle ist deswegen seit Sonntag wieder frei. Seit mehr als einem Jahr entsteht bei Zweibrücken-Ernstweiler eine neue Lärmschutzwand. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH sind die Arbeiten an der Wand fertig. Und deswegen wurde auch die Sperrung der Anschlussstelle Ernstweiler am Sonntag wieder aufgehoben. Autofahrer müssen in dem Bereich der A8 aber noch ein paar Wochen Einschränkungen auf sich nehmen. Denn seit gestern geht es dort erst einmal einspurig voran. Die Autobahn GmbH wird nämlich die Mittelschutzplanken wieder installieren. Ende November soll dann der Verkehr auf der Autobahn in Zweibrücken wieder auf vier Spuren rollen. Insgesamt zahlt der Bund für die neue Lärmschutzwand rund 3,5 Millionen Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 14:30 Uhr.

14:18 Uhr ++ Neue Einbahnstraße in Pirmasens ++ Im Stadtteil Winzeln in Pirmasens gibt es seit heute eine neue Straßenführung in der Mohrbrunnenstraße. Die Straße ist jetzt eine Einbahnstraße auf Probe. Das hat die Stadt mitgeteilt. Dort darf man jetzt für ein Jahr lang nur noch in Fahrtrichtung "Am Hollerstock" fahren. Mit der Maßnahme sollen Fußgänger die Straße sicherer überqueren können. Bei der vergangenen Straßenüberprüfung war deutlich geworden, dass die Sicherheit für Fußgänger dort zu wünschen übrig lies. Radfahrer dürfen nach wie vor in beide Richtungen fahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 13:30 Uhr.

12:21 Uhr ++ Sprudelfontäne in Pirmasens repariert ++ Die Sprudelfontäne des Strecktalweihers in Pirmasens ist repariert worden. Wie die Stadt mitgeteilt hat, war die Anlage seit dem Spätsommer wegen eines technischen Defekts außer Betrieb. Durch eine Spende des Lions-Clubs habe ein Ersatzteil beschafft und eingebaut werden können. Die Sprudelfontäne sieht nicht nur optisch schön aus - sie sorgt auch dafür, dass das Wasser des Weihers mit Sauerstoff angereichert wird. So sollen bestmögliche Bedingungen für Flora und Fauna im Strecktalpark geschaffen werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 10:30 Uhr.

11:11 Uhr ++ Glanbrücke bei Glan-Münchweiler bis zum Jahresende gesperrt ++ Die Glanbrücke bei Glan-Münchweiler im Kreis Kusel ist ab heute bis zum Jahresende voll gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern erklärt, dass ein Brückenlager ausgetauscht werden muss. Außerdem wird die Übergangskonstruktion aus Stahl ausgebaut. Damit kann die Brücke dann ein Stück verschoben werden. Auch der Beton am Ende der Brücke muss erneuert werden. Autofahrer werden in beide Richtungen auf der B423 und der L359 über Bettenhausen, Rehweiler und Quirnbach umgeleitet. Die Brücke war im April schon einmal wegen Sanierungsarbeiten zwei Wochen lang gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 9:30 Uhr.

10:11 Uhr ++ RPTU bekommt Fördergelder für innovativeLehrprojekte ++ Die Stiftung "Innovation in der Hochschullehre" vergibt Fördergelder an die Rheinland-Pfälzische Technische Universität in Kaiserslautern. Dabei geht es darum, wie die Lehre an der Hochschule verbessert werden kann. Die Fördergelder sollen Hochschulen dabei helfen, experimentelle Lehrkonzepte umzusetzen. Das heißt: Es geht bei den eingereichten Projekten unter anderem darum, wie die Kurse an den Unis so gestaltet werden können, dass die Studenten auch möglichst viel davon haben. In Kaiserslautern wird beispielsweise ein Projekt im Fachbereich Informatik gefördert. Bei dem Projekt will man zum Beispiel den Studierenden mehr Feedback geben, damit sie ihre Lernziele besser erreichen. Die neuen Lehrkonzepte sollen zuerst in den einzelnen Projekten an den Unis ausprobiert werden. Und könnten bei Erfolg später dann auch in der jeweiligen Uni allgemein umgesetzt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 9:30 Uhr.

7:48 Uhr ++ Weniger Eichenprachtkäfer im Pälzerwald ++ Im Pfälzerwald rund um den Donnersberg gibt es in diesem Jahr weniger Befall mit dem Eichenprachtkäfer. Dieser hatte den Förstern im vergangenen Jahr das Leben schwer gemacht. Tatsächlich hat der Käfer den Eichen in diesem Sommer weitaus weniger geschadet als erwartet. Das verdanken die Bäume besonders dem nassen Sommer. Durch den vielen Regen hatten die Eichen nicht so einen Trockenstress und konnten sich besser gegen den Schädling wehren. Daneben haben aber auch die Schutzmaßnahmen gegriffen, die die Försterinnen und Förster im Wald getroffen haben. Um die noch gesunden Bäume zu retten, haben die Forstmitarbeitenden die vom Eichenprachtkäfer befallenen Bäume gefällt und aus dem Wald geholt. Nun hofft der Forst noch auf einen kalten Winter. Den mag der Käfer nämlich auch nicht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 6:30 Uhr.

7:46 Uhr ++ Falsche Gasabrechnungen im Donnersbergkreis ++ Viele Menschen im Donnersbergkreis haben Probleme mit falschen Gasabrechnung von ihrem Energieversorger. Das sagt die Donnersberger Initiative für Menschen in Not. Dort nimmt man sich des Problems bei Zahlungsengpässen jetzt an. Besonders Geflüchtete wenden sich an den Verein, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Gasrechnungen bezahlen sollen. Das hat der Vereinsvorstand gesagt. Aber auch andere Menschen seien von dem Problem betroffen: Der Verein hat eigenen Angaben zufolge häufig festgestellt, dass viele Abrechnungen mit geschätzten Zählerständen verschickt wurden. Zudem hätten die Energieunternehmen oft die Gaspreisbremse nicht bedacht. Das Problem ist zumindest bei einem der Energieversorger in der Region bereits bekannt. Dieses Unternehmen wurde von der Verbraucherzentrale abgemahnt. Nach den Angaben dieses Energieversorgers sind die Probleme inzwischen behoben. Der Verein im Donnersbergkreis will dennoch in der kommenden Woche überlegen, ob er eine Sammelklage in die Wege leitet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 6:30 Uhr.

7:44 Uhr ++ Feuerwehr verhindert Umweltschaden im Kreis Kaiserslautern ++ Die Feuerwehr Otterbach hat am Samstag einen größeren Umweltschaden verhindert. Am Kühbörncheshof waren rund 1.000 Liter verdünntes Spritzmittel aus einem Anhänger ausgelaufen, der umgekippt war. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass das Spritzmittel sich ausbreiten und das Grundwasser verunreinigen konnte. Dafür trugen sie auch verseuchtes Erdreich ab. Insgesamt waren 20 Feuerwehrleute neun Stunden im Einsatz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 6:30 Uhr.

7:24 Uhr ++ Diebstähle aus Autos im Kreis Kusel ++ Im Kreis Kusel wurden am vergangenen Wochenende mehrere Wertgegenstände aus Autos gestohlen. Die unbekannten Täter hatten dafür die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden gezielt Autos bestohlen, bei denen von außen Wertsachen im Fahrzeuginneren zu sehen waren. Von den Diebstählen betroffen waren Fahrzeuge in Bedesbach, Altenglan und Rammelsbach. Die Polizei in Kusel bitte um Hinweise aus der Bevölkerung und appelliert daran, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 6:30 Uhr.