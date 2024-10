Blog: Zweibrücken und Pirmasens fördern Balkonkraftwerke, Herbstmarkt in Göllheim, Pfälzerwald: Waldbesitzer räumt Barrikaden

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Heimspiel für die Roten Teufel: mehr als 40.000 Zuschauer sind im Fritz-Walter-Stadion dabei. Auf seine Fans setzt der FCK gegen den SC Paderborn. Die Ostwestfalen sind nach acht Partien noch ungeschlagen. Der FCK hingegen hat die letzten fünf Spiele nicht gewinnen können.

Den „Hääschdner Keschdemarkt" gibt es morgen wieder in Hauenstein in der Südwestpfalz. Im Mittelpunkt steht die Esskastanie - oder auf pfälzisch eben "Keschde". Mehr als 30 Händler sind morgen beim Markt dabei. Sie verkaufen zum Beispiel Keschde-Salami, Keschde-Pralinen oder Keschde-Bier. Auch Waffeln und Kuchen mit Kastanien werden angeboten. Der Hauensteiner Keschdemarkt wird morgen um 11 Uhr eröffnet - auf dem Johann-Naab-Platz.

Herbstmarkt ist im Moment in Göllheim im Donnersbergkreis. Auf dem neuen Marktplatz ist dafür heute und in den kommenden zwei Tagen ein Jahrmarkt aufgebaut. Im Haus Gylnheim kann man sich heute ab 19 Uhr das Theaterstück „Tod auf Bestellung" anschauen. Für Kunstinteressierte findet morgen außerdem eine Ausstellung in der Kunstscheune statt und es gibt eine Hüpfburg für Kinder auf dem alten Marktplatz. Am Montag, dem letzten Tag des Herbstmarktes, findet dann noch das Göllheimer Marktfest statt. Der Eintritt für den Herbstmarkt in Göllheim ist frei.

10:06 Uhr ++ 4.000 Balkonkraftwerke in der Region: Förderungen in ZW und PS ++ In der Westpfalz gibt es etwa 4.000 Balkonkraftwerke. Das hat eine SWR-Recherche ergeben. Besonders viele Balkonkraftwerke gibt es in Zweibrücken. Dort gibt es auch eine entsprechende Förderung. Die Stadt unterstützt Bürgerinnen und Bürger mit maximal 180 Euro pro Kraftwerk. Das Geld dafür kommt aus dem kommunalen Klimaschutzprogramm des Landes. Auch die Stadtwerke Pirmasens fördern Balkonkraftwerke. Die Förderung geht aber nur noch bis Ende des Jahres. Wer über ein Balkonkraftwerk nachdenkt, sollte das vorher mit seiner Versicherung abklären. Denn Kraftwerke könnten in Brand geraten. Deshalb sollte der Hersteller gut ausgesucht und die Anlage von einem Experten installiert werden.

9:48 Uhr ++ FCK empfängt Paderborn - Verkehrschaos droht ++ Flutlichtspiel auf dem Betzenberg: In der 2. Fußball-Bundesliga ist beim 1. FC Kaiserslautern heute Abend SC Paderborn zu Gast - Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Mehr als 40.000 Fans wurden für die Partie verkauft. Die Polizei erinnert Fans noch mal daran, dass rund um das Stadion nur Anwohner mit einem speziellen Parkausweis parken dürfen. Sonst könnte es auf den Straßen in Kaiserslautern etwas chaotischer werden. Viele Züge fahren nicht und der Park & Ride - Parkplatz auf dem Messeplatz fällt weg, weil dort Oktoberkerwe ist. Kaiserslautern Kerwe und weniger Züge FCK gegen Paderborn: Verkehrschaos in Kaiserslautern erwartet Der FCK spielt am Samstagabend zuhause gegen Paderborn. Autofahrer müssen sich auf volle Straßen einstellen, denn es ist Kerwe - und es fahren weniger Züge.

9:06 Uhr ++ Sport am Wochenende: Handball, Frauenfußball & mehr ++ Die Handballer aus Dansenberg sind in der Regionalliga Südwest heute Abend ab 19 Uhr zu Gast bei der HSG Rhein-Nahe Bingen. In der Frauen-Fußball-Bezirksliga stehen auch einige Spiele an: Zum Beispiel spielen die FCK-Frauen heute ab 17 Uhr bei Kottweiler-Schwanden. Ebenfalls ab 17 Uhr spielt das Frauen-Team der TuS Landstuhl auswärts gegen VfL Weierbach. Außerdem ist dieses Wochenende der Hockenheimring Schauplatz des Saisonfinales der ADAC GT Masters - eine Rennserie unter der DTM. Mit dabei ist der 17-jährige Motorsportler Max Reis aus Ramstein-Miesenbach. Er hofft auf einen erfolgreichen Saisonabschluss.

7:57 Uhr ++ Zweibrücken sammelt Ideen von Bürgern für Alexanderplatz ++ In Zweibrücken soll der Alexanderplatz in der Innenstadt umgestaltet werden - Bürgerinnen und Bürger können dabei mitreden. Wer eine Idee einbringen will, kann das über die Internetseite der Stadt machen. Dort gibt es einen speziellen Fragebogen zum Platz vor der Alexanderskirche. Ein Architektenbüro hat zum Beispiel die Idee den Bereich mit einer Boule-Bahn zu verschönern. Wir haben Menschen in Zweibrücken gefragt, was sie sich für den Alexanderplatz wünschen:

6:41 Uhr ++ Donnersbergkreis: Behinderungen durch Schwertransporte ++ Schwertransporte können in den kommenden Tagen im Donnersbergkreis immer wieder für Verkehrsbehinderungen sorgen. Nach Angaben der Kreisverwaltung bringen die Lastwagen verschiedene Teile von Windrädern zu einem Windpark bei Bisterschied. Die Schwertransporte fahren dafür unter anderem durch Rockenhausen und Sankt Alban. Sie sind voraussichtlich bis Ende nächster Woche unterwegs.

17:49 Uhr ++ Parken bei FCK-Heimspielen: neue Regeln ab 3. November ++ Bei FCK-Heimspielen wird die Zeit des Parkverbotes auf dem Betzenberg verlängert. Seit der neuen Saison dürfen bei Spielen der Roten Teufel nur noch Anwohner mit einem speziellen Ausweis rund um das Fritz-Walter-Stadion parken. Bisher galt die Regelung etwa zwei Stunden vor Spielbeginn. Bei den vergangenen Spielen hatte sich nach Angaben der Stadt gezeigt, dass mehr Zeit gebraucht wird, um auf dem Betzenberg die parkenden Autos zu kontrollieren. Bedeutet, die Kontrolleurinnen und Kontrolleure schaffen es bisher nicht, in den zwei Stunden vor Spielbeginn plus in der Zeit des Spiels, alle notwendigen Straßen zu kontrollieren. Jetzt sollen auf dem Betzenberg Zusatzschilder angebracht werden, die dann genau definieren, von wann bis wann geparkt beziehungsweise nicht geparkt werden darf. Das sollen die gleichen Zeiten sein, wie auf den Halteverbots-Schildern an der P&R-Strecke. Und diese Zeiten sollen dann ab dem 3. November gelten.

16:51 Uhr ++ Alexanderplatz in Zweibrücken soll umgestaltet werden ++ Die Stadt Zweibrücken hat ein Architekturbüro beauftragt, Vorschläge für die Umgestaltung des Alexanderplatzes in der Innenstadt zu entwerfen. Die Ideen sind heute vorgestellt worden. Zum Beispiel gibt es Ideen, den Alexanderplatz unter anderem mit einer Boule-Bahn, Bänken und Bäumen zu verschönern. Weitere Ideen können jetzt auch von Bürgerinnen und Bürger eingebracht werden. Die Leiterin der Wirtschaftsförderung der Stadt, Anne Kraft, erklärt im Audio, wieso die Umgestaltung wichtig für Zweibrücken ist und wie es nun weitergehen soll.

Das Architekturbüro hat vorgeschlagen, Geld für die Umgestaltung des Platzes soll von einem bundesweiten Förderprogramm kommen.

15:45 Uhr ++ Wetter mit Blick aufs Wochenende ++ Es halten sich die Wolken, zwischendrin fällt etwas Regen. In der Nacht bleibt es zunächst nass, gegen Morgen wird es allmählich trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 Grad in Kaiserslautern und 10 Grad rund um den Eschkopf.

Morgen ist es zunächst stark bewölkt oder neblig-trüb, im Tagesverlauf setzt sich gelegentlich die Sonne durch. Der mäßige Südwestwind wird am Nachmittag schwächer, dazu steigen die Temperaturen je nach Sonnenschein und Höhenlage auf 15 bis 18 Grad. Am Sonntag und Montag nach Nebel freundlich mit Sonne und Wolken, örtlich länger grau. Sonntag bis 17, Montag bis 20 Grad.

14:28 Uhr ++ Vermisste aus Hamburg könnte im Raum Kaiserslautern sein ++ Seit mehr als einer Woche wird ein 12-jähriges Mädchen aus Hamburg vermisst. Laut Polizei könnte sich die Vermisste im Raum Kaiserslautern aufhalten. Sie habe sich am 10. Oktober zur Schule aufgemacht und sei seitdem nicht mehr gesehen worden. Die 12-Jährige sieht nach Angaben der Polizei für ihr Alter etwas etwas älter aus. Sie ist etwa 1.60 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde Haare. Möglicherweise trägt sie einen olivgrünen Jogginganzug und hat einen rosa Rucksack bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 040 4286 56789. Weitere Infos zur Vermissten und Bilder von ihr, sehen Sie hier.

13:05 Uhr ++ Besseres Ruftaxi-Angebot im Kreis Kusel geplant ++ In Kusel soll es ein besseres Ruftaxi-Angebot geben. Darüber berät heute der Kreisausschuss in einer Sitzung. Weil die Ruftaxis im Kreis immer häufiger genutzt werden, soll es künftig ein stündliches Angebot geben. Bisher fahren die Ruftaxis noch im Zweistunden-Takt. Eine Entscheidung trifft allerdings der Kreistag, der Kreisausschuss macht den entsprechenden Vorschlag. Dass die Ruftaxis immer beliebter werden, liegt auch daran, dass auf den Strecken das Deutschlandticket gilt.

12:04 Uhr ++ Autofahrerin bei Unfall im Kreis Kusel verletzt ++ Nach einem Unfall in Pfeffelbach im Kreis Kusel ist eine Frau verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei hat die 82-Jährige erst ein parkendes Auto gerammt. Durch den Zusammenstoß ist die Fahrerin anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sie mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert ist. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Die Schadenssumme an den Autos liegt im vierstelligen Bereich.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.10.2024 um 11:30 Uhr.

11:01 Uhr ++ Baustelle auf A6 bei Ramstein-Miesenbach ++ Autofahrer müssen sich ab heute auf Einschränkungen auf der A 6 bei Ramstein-Miesenbach einstellen. Laut der Autobahn GmbH muss die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Saarbrücken für knapp vier Wochen gesperrt werden. Sie wird umfassend saniert. Aufgrund der Witterung musste der Baubeginn ein paar Tage nach hinten verschoben werden. Während der Sanierungsarbeiten werden Autofahrer über das Autobahnkreuz Landstuhl- West und die Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof umgeleitet. Dabei kann es laut der Autobahn GmbH zu Staus auf den Umleitungsstrecken kommen, Autofahrer sollen deshalb mehr Zeit einplanen. Es ist der zweite Bauabschnitt an der Anschlussstelle Ramstein- Miesenbach. Der erste Abschnitt in Richtung Mannheim war Anfang Oktober, zwei Wochen früher als geplant fertig geworden.

9:52 Uhr ++ Stadtwerke Pirmasens warnen erneut vor Trickbetrügern ++ Die Stadtwerke Pirmasens warnen erneut vor Trickbetrügern. In den vergangenen Tagen haben sich nach Angaben der Stadtwerke Beschwerden gehäuft, dass angebliche Stadtwerke-Mitarbeiter Kunden an der Haustür oder am Telefon belästigt hätten. Offenbar wollten sie den Menschen neue Verträge von anderen Anbietern verkaufen. Die Stadtwerke raten, bei solchen Telefonanrufen direkt aufzulegen und niemals persönliche Daten herauszugeben. An der Haustür sollte man sich immer den Dienstausweis zeigen lassen und möglichst Namen und Adresse der Person notieren. Bereits im April hatten die Stadtwerke Pirmasens vor dieser Betrugsmasche gewarnt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.10.2024 um 9:30 Uhr.

8:42 Uhr ++ Bürger können Alexanderplatz in Zweibrücken mitgestalten ++ Wie soll der Alexanderplatz in Zweibrücken in Zukunft für Bürgerinnen und Bürger noch ansprechender werden? Diese Frage können heute von 11 bis 15 Uhr alle Interessierten vor Ort diskutieren. Dazu hat die Stadt Zweibrücken eingeladen. Wer den Alexanderplatz mitgestalten will, der sollte am besten vorbeischauen, um seine kreativen Ideen einzubringen. Mehr Sitzmöbel oder doch mehr Grün auf dem aktuell sehr grauen Platz? Genau darüber können sich die Bürgerinnen und Bürger mit den Stadt-Planern und dem Projektbüro unterhalten. Sie haben im Vorfeld schon einige Vorschläge erarbeitet. Der Alexanderplatz soll laut Stadt Zweibrücken nicht komplett neugestaltet, sondern aufgewertet werden. Aktuell gibt es ein Wasserspiel auf dem Platz, rundherum Café und Restaurants. Der Alexanderplatz ist bekannt für seinen Wochenmarkt, hier finden außerdem zahlreiche Feste statt - und auch der Weihnachtsmarkt. Die Kosten für die Umgestaltung des Alexanderplatzes in



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.10.2024 um 8:30 Uhr.

8:14 Uhr ++ Knapp 800.000 Euro für Straßen in Kirchheimbolanden ++ Mit knapp 800.000 Euro sollen mehrere Straßen in Kirchheimbolanden umgestaltet werden. Das Geld bekommt die Stadt vom Land. Damit sollen zwei Straßen in der Nähe des Nordpfalz-Gymnasiums saniert werden. Außerdem sollen in dem Bereich die Gehwege erneuert werden. Ziel ist es, in Kirchheimbolanden die Straßen zu verbessern und den Verkehr sicherer zu machen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.10.2024 um 7:30 Uhr.

7:50 Uhr ++ Rennsporttalent aus Ramstein-Miesenbach will in die Formel 1 ++ Der 17-jährige Max Reis aus Ramstein-Miesenbach will seit seiner Kindheit Profi-Rennfahrer werden. Aktuell fährt er im ADAC GT Masters, wo eine Saison bis zu 400.000 Euro kostet. Die Familie muss dafür tief in die Tasche greifen und auf die Unterstützung von Sponsoren hoffen. Video herunterladen (94,4 MB | MP4)

18:49 Uhr ++ Zugausfälle zwischen Landstuhl und Glan-Münchweiler ++ Bahnreisende müssen sich darauf einstellen, dass die Regionalbahn zwischen Landstuhl und Glan-Münchweiler am Wochenende ausfällt. Der Grund dafür sind Bauarbeiten am Bahnsteig. Die dauern von Freitagabend bis in den frühen Montagmorgen. Die Bahn hat nach eigenen Angaben aber Ersatzbusse organisiert. Die Züge zwischen Kusel und Glan-Münchweiler fahren während den Bauarbeiten weiter. Auch die Regional- und S-Bahnen, die zwischen Landstuhl und Kaiserslautern unterwegs ist, sind nicht von den Bauarbeiten betroffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.10.2024 um 15:30 Uhr.

16:56 Uhr ++ Tote im Glan gefunden ++ Bei Sankt Julian im Kreis Kusel ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Spaziergänger hatten den leblosen Körper im Glan entdeckt und die Polizei verständigt. Laut Polizei handelt es sich bei der Toten um eine 27-Jährige aus dem Landkreis, die seit Montag vermisst wurde. Wie die Frau ums Leben kam, ist noch unklar. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben. Wie die Polizei berichtet, war bis zu dem zufälligen Leichenfund intensiv aber erfolglos nach der Vermissten gesucht worden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.10.2024 um 16:30 Uhr.

15:22 Uhr ++ Stromausfall in der Südwestpfalz ++ In Hinterweidenthal und Wilgartswiesen hat es in der Nacht einen Stromausfall gegeben. Auslöser war ein Baum, der in eine Stromleitung gestürzt war und so einen Kurzschluss verursacht hatte. Wie die Pfalzwerke berichten, konnten alle betroffenen Haushalte nach spätestens einer knappen Stunde wieder mit Strom versorgt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 17.10.2024 um 14:30 Uhr.