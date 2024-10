Blog: Tote im Glan, Reichenbach-Steegen: Anklage wegen Totschlags, Oktoberkerwe in Kaiserslautern

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

18:49 Uhr ++ Zugausfälle zwischen Landstuhl und Glan-Münchweiler ++ Bahnreisende müssen sich darauf einstellen, dass die Regionalbahn zwischen Landstuhl und Glan-Münchweiler am Wochenende ausfällt. Der Grund dafür sind Bauarbeiten am Bahnsteig. Die dauern von Freitagabend bis in den frühen Montagmorgen. Die Bahn hat nach eigenen Angaben aber Ersatzbusse organisiert. Die Züge zwischen Kusel und Glan-Münchweiler fahren während den Bauarbeiten weiter. Auch die Regional- und S-Bahnen, die zwischen Landstuhl und Kaiserslautern unterwegs ist, sind nicht von den Bauarbeiten betroffen.

16:56 Uhr ++ Tote im Glan gefunden ++ Bei Sankt Julian im Kreis Kusel ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Spaziergänger hatten den leblosen Körper im Glan entdeckt und die Polizei verständigt. Laut Polizei handelt es sich bei der Toten um eine 27-Jährige aus dem Landkreis, die seit Montag vermisst wurde. Wie die Frau ums Leben kam, ist noch unklar. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben. Wie die Polizei berichtet, war bis zu dem zufälligen Leichenfund intensiv aber erfolglos nach der Vermissten gesucht worden.

15:22 Uhr ++ Stromausfall in der Südwestpfalz ++ In Hinterweidenthal und Wilgartswiesen hat es in der Nacht einen Stromausfall gegeben. Auslöser war ein Baum, der in eine Stromleitung gestürzt war und so einen Kurzschluss verursacht hatte. Wie die Pfalzwerke berichten, konnten alle betroffenen Haushalte nach spätestens einer knappen Stunde wieder mit Strom versorgt werden.

13:38 Uhr ++ Aufnahmestopp in Pirmasens - Land hat noch nicht entschieden ++ Darf die Stadt Pirmasens eine generelle Zuzugssperre für Geflüchtete verhängen, oder nicht? Den Antrag dafür hatte die Stadt vor mehr als einem Monat gestellt - wartet nach eigenen Angaben aber immer noch auf eine Antwort vom Land. Pirmasens sieht sich selbst mit der hohen Zahl an Geflüchteten, die in der Stadt leben, überfordert. Beispielsweise stießen Sozialamt und Jobcenter immer wieder an ihre Grenzen, Integrationskurse seien überbelegt und in den Kitas gebe es nicht genügend Plätze, heißt es von der Stadt. Vor gut einem Monat hatte Pirmasens deshalb einen Aufnahmestopp für Geflüchtete aus der Ukraine verhängt. Mit der Begründung, die Stadt habe bereits mehr ukrainische Geflüchtete aufgenommen als sie müsste. Flüchtlinge aus anderen Ländern können aber weiterhin nach Pirmasens kommen. Wenn es nach der Stadt geht, soll sich das aber ändern. Ob ein genereller Zuzugsstopp zulässig ist, muss allerdings das Land entscheiden. Das ist bisher laut einer Stadtsprecherin noch nicht passiert.



10:56 Uhr ++ Helfer für Kinder-Weihnachtsbäckerei in Kaiserslautern gesucht ++ Für Familien mit Kindern ist es ein Höhepunkt auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt: die Kinder-Weihnachtsbäckerei. Wie die Verwaltung mitteilt, werden aktuell noch helfende Hände für die Bäckerei-Hütte gesucht. Die Weihnachtsbäckerei beginnt am 25. November – vor allem für die Wochenenden sucht die Stadt noch Helferinnen und Helfer. Freiwillige bräuchten dafür keine besonderen Kenntnisse, heißt es von der Stadt. Die Bäckerei-Hütte ist in der Adventszeit unter der Woche und am Wochenende immer mittags bis zum späten Nachmittag geöffnet. Wer sich ehrenamtlich bei der Weihnachtsbäckerei engagieren will, kann sich beim Lauterer Citymanagement melden.



8:38 Uhr ++ Bahnstrecke im Saarland wieder eingleisig frei ++ Die Bahnstrecke zwischen St. Wendel und Türkismühle im Saarland ist wieder frei. Dort war vorgestern Abend ein Regional-Express entgleist, weil nach einem Erdrutsch ein riesiger Felsbrocken auf den Schienen lag. Dabei wurde der Lokführer verletzt. Das Bahnunternehmen Vlexx hat jetzt mitgeteilt, dass auf der Bahnstrecke an der Grenze zu Rheinland-Pfalz ab heute wieder Züge auf einem der beiden Gleise fahren. Nach dem Hangrutsch war die Strecke gestern gesperrt.



7:48 Uhr ++ Polizei-Kontrollwoche Westpfalz: Viele Handys am Steuer ++ Wie viele Autofahrer nutzen ihr Handy während der Fahrt? Dazu hat das Polizeipräsidium Westpfalz in der vergangenen Woche Kontrollen durchgeführt, als Teil einer europaweiten Kontroll-Aktion. SWR-Reporterin Anna-Lena Fürst berichtet, was dabei herauskam:

6:49 Uhr ++ Geldtransportfahrer streiken auch in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern legen heute und morgen Geldtransportfahrer ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi hat mitgeteilt, dass etwa 500 Beschäftigte aus ganz Rheinland-Pfalz und Saarland an einem Streik teilnehmen. Deswegen kann es sein, dass es in Kaiserslauterer Geldautomaten nicht genügend Geld gibt. Auch Supermärkte oder Geschäfte haben dann nicht so viel Wechselgeld, wie sonst. Grund für den Streik sind aktuelle Tarifverhandlungen. Die Mitarbeiter wollen mehr Geld und mehr Urlaub. Nach Ansicht der Gewerkschaft hat die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste bei den letzten Verhandlungen aber kein gutes Angebot gemacht.



6:33 Uhr ++ Europa-Allee in Kaiserslautern gesperrt ++ Autofahrer müssen sich ab heute im Osten Kaiserslauterns auf Umleitungen einstellen. Auf der Europa-Allee wird nach Angaben der Stadt der Asphalt erneuert. Deswegen ist die Straße im Bereich des Kreisverkehrs voll gesperrt. Und zwar von heute an für eine Woche. Autofahrer sollen von dort aber weiterhin auf die A6 auffahren können. Die Stadt Kaiserslautern rechnet dennoch im Berufsverkehr mit erheblichen Behinderungen rund um die Euroaallee und bittet Autofahrer die Umleitung zu fahren.



17:49 Uhr ++ Retro-Filmabend in Rockenhausen ++ Filmliebhaber können heute Abend in das Nordpfälzer Heimatmuseum in Rockenhausen kommen. Dort findet der "Retro- Filmabend rund um den Donnersberg" statt. Mit Hilfe eines Filmprojektors werden Schwarz-Weiß-Filme aus den 50er und 60er Jahren gezeigt. Darunter ist auch ein Ausschnitt aus der Ausgabe "Rund um den Donnersbergkreis". Darin werden zum Beispiel die Städte Eisenberg, Kirchheimbolanden und Falkenstein vorgestellt. Los geht es um 19 Uhr im Nordpfälzer Heimatmuseum, der Eintritt ist frei.

17:08 Uhr ++ "Alte Welt" bekommt Geld vom Bund ++ Der Bund unterstützt die Initiative Alte Welt mit mehr als 330.000 Euro. Das haben mehrere Bundestagsabgeordnete in der Region mitgeteilt. Der Verein setzt sich für die Kreise Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Kusel und den Donnersbergkreis ein. Die Bundesregierung fördert Projekte in strukturschwache Regionen: So auch eines der Regionalinitiative Alte Welt. Das Geld fließt in das Projekt "Alte Welt – neue Wege". Das Ziel: Kommunen sollen sich zusammentun, wenn es darum geht, Fördermittel zu beantragen. Bei dieser komplizierten Aufgabe will der Verein die Kommunen in der Region unterstützen – und richtet jetzt eine spezielle Geschäftsstelle ein.

15:43 Uhr ++ Zehnjähriger im Schlafanzug unterwegs nach Kaiserslautern ++ Die Bundespolizei Kaiserslautern hat einen zehnjährigen Jungen aufgegriffen, der von zuhause weggelaufen war. Das war passiert: Die Polizei Waldfischbach-Burgalben hat gestern bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Kaiserslautern mit dem Hinweis angerufen, es könne sein, dass ein Junge aus der Südwestpfalz mit dem Zug in Richtung Kaiserslautern unterwegs sei. Und das nur mit einem Schlafanzug und einer Winterjacke am Körper. Beamte der Lauterer Bundespolizei haben daraufhin den Jungen gesucht – und ihn tatsächlich am Busbahnhof Kaiserslautern aufgegriffen. Nach Polizeiangaben ging es dem Zehnjährigen gut, er wurde wieder zu seiner Mutter gebracht.

11:51 Uhr ++ Drei Autos in Pirmasens in Flammen ++ In Pirmasens sind in der vergangenen Nacht drei geparkte Autos in Flammen aufgegangen. Ein Zeuge hatte gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die Autos standen laut Polizei auf einem Parkplatz im Industriegebiet. Die Feuerwehr konnte die Brände zwar schnell löschen - trotzdem entstand an zwei Autos Totalschaden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Warum die Autos gebrannt haben, ist noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht jetzt Zeugen.



11:11 Uhr ++ Baubeginn für Bachbahnradweg verzögert sich weiter ++ Der Baubeginn des geplanten Bachbahnradweges zwischen Otterbach und Weilerbach verzögert sich weiter. Nach Angaben der Stadt Kaiserslautern können die Arbeiten frühstens Ende nächsten Jahres beginnen. Bevor es richtig losgehen kann, müssen die zuständigen Behörden erst noch entscheiden, wie der Radweg genau aussehen soll. Wenn sie dann die Erlaubnis haben zu bauen, können die nötigen Arbeiten ausgeschrieben werden. Zum Beispiel soll dann nächstes Jahr das alte Bahngleis der Bachbahn abgebaut werden. Dafür müssen unter anderem auch die Wurzeln entfernt werden, die dort gewachsen sind. Im darauffolgenden Jahr, also 2026, soll der Radweg auf dieser Strecke gebaut werden. Dafür müssen allerdings auch die darunterliegenden Brücken modernisiert werden. Voraussichtlich in drei Jahren soll der Bachbahnradweg dann fertig sein. Gebaut wird das Ganze von der Stadt Kaiserslautern gemeinsam mit den Ortsgemeinden. Der neue Radweg soll auf der alten Strecke der Bachbahn entstehen und wird zu 90 Prozent von der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Der eigentliche Baubeginn sollte schon 2021 sein.



10:33 Uhr ++ Mann nach Raubüberfall im Kreis Kusel festgenommen ++ Die Polizei hat nach einem Raubüberfall in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann soll laut Polizei Anfang des Monats, zusammen mit zwei Komplizen, einen Supermarkt überfallen haben. Dabei hatten die Täter auch Pfefferspray eingesetzt. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Täter flüchteten mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag, den sie aus der Kasse genommen hatten. Einer der mutmaßlichen Täter – ein 21-Jähriger – wurde nun festgenommen. Es wurde Haftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige schweigt laut Polizei und Staatsanwaltschaft bisher zu den Vorwürfen.



9:47 Uhr ++ Hambacher Gespräche zu mehr Bürgerbeteiligung ++ Um mehr Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen geht es heute Abend bei den Hambacher Gesprächen



7:42 Uhr ++ Kinder werden zu Pfälzerwald-"Rangern" ++ Kinder pflanzen in den Ferien bei Johanniskreuz Bäume und Sträucher, um einen perfekten Waldrand anzulegen. Dieses "Übergangsbiotop" ist wichtig für Vögel, Insekten und für den Wald. Die Landesschau Rheinland-Pfalz war dabei: Video herunterladen (126,4 MB | MP4)

7:14 Uhr ++ Jazz- und Bluesmusik in der Friedenskapelle Kaiserslautern ++ Jazz- und Bluesmusik gibt es heute in der Friedenskapelle in Kaiserslautern. Die Volkshochschule lädt ab 19:30 Uhr zu einem Konzert ein. Ein Sänger und Gitarrist aus Saarbrücken tritt zusammen mit einem Saxophonisten aus Kaiserslautern auf. Sie spielen verschiedene Lieder aus dem Bereich Jazz-Blues- und auch Loungemusik. Karten gibt es bei der Volkshochschule Kaiserslautern. Der Eintritt kostet 15 Euro.



6:55 Uhr ++ Verbandsgemeinde Winnweiler: Offene Fragen zu Fördermitteln ++ Die Verbandsgemeinde Winnweiler im Donnersbergkreis darf sich über einen unerwarteten Geldsegen freuen. Gut zwei Millionen Euro bekommt Winnweiler aus dem sogenannten regionalen Zukunftsprogramm des Landes. Bürgermeister Rudolf Jacob (CDU) freut sich zwar über das angekündigte Geld. Allerdings sei noch nicht klar, wofür es verwendet werden darf. Mit dem regionalen Zukunftsprogramm stellt das Land insgesamt 200 Millionen Euro zur Verfügung. In der Westpfalz profitieren davon auch die Stadt Pirmasens, der Kreis Südwestpfalz und der Kreis Kusel.



18:16 Uhr ++ Eltern sollen Kindern richtiges Verhalten im Netz beibringen ++ Das Polizeipräsidium Westpfalz fordert Eltern dazu auf, Kindern den richtigen Umgang in sozialen Medien beizubringen. Dabei helfe die Internet-Plattform Sounds-Wrong. Darauf finden Kinder und Erwachsene Tipps, was sie tun können, wenn ihnen Nacktbilder einer Minderjährigen oder Videos von sexuellem Missbrauch weitergeleitet werden. Unter dem Motto "Melden statt Teilen" ruft die Plattform Jugendliche dazu auf, Mobbing und strafbare Inhalte nicht weiterzuschicken, sondern dem jeweiligen Messenger-Dienst und der Polizei zu melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.10.2024 um 17:30 Uhr.