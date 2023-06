Die wichtigsten Infos zum Konzert von Mark Forster auf dem "Betze"

Vier Mal musste es verschoben werden, am Samstag ist es nun endlich soweit: Der aus Winnweiler im Donnersbergkreis stammende Musikstar Mark Forster gibt ein Konzert im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Was man vorab dazu wissen sollte.

Offizieller Beginn des Konzertes wird am Samstag um 18.30 Uhr mit dem Vorprogramm sein. Einlass ist nach Angaben des Managements von Mark Forster bereits um 16 Uhr. Veranstalter ist die Agentur "Sector3", die auch den Musiker managt. An der Planung beteiligt ist auch die FCK-Gastronomie, wie deren Leiter Marcello Bisignani berichtet.

Nach Angaben des Veranstalters dürfen Taschen, die größer als DIN A4 sind, sowie gefährliche Gegenstände, Regenschirme, Selfie-Sticks und Kameras mit Objektiv nicht mit ins Stadion genommen werden. Wer eine Karte für den Innenraum hat, muss über das Horst-Eckel-Tor an der Westtribüne ins Stadion, erläutert Marcello Bisignani - und fügt an: "Von dort gelangt man dann durch das Marathontor in den Innenraum."

Der Leiter der FCK-Gastronomie rechnet mit bis zu 40.000 Gästen. Nach Angaben des Managements ist das Konzert "nahezu ausverkauft". Noch sind aber Karten erhältlich. Eine Abendkasse soll geöffnet sein. Laut Marcello Bisignani wird es das bislang größte Konzert im Fritz-Walter-Stadion. Konzerte gab es unter anderem schon von Bob Marley im Jahr 1980 oder Eros Ramazzotti im Jahr 2000 im Stadion. "Mark Forster wird hier Geschichte schreiben", sagt Stefan Roßkopf, der Leiter der Unternehmenskommunikation beim 1. FC Kaiserslautern.

Bereits seit vergangenem Samstagmorgen laufen die Aufbauarbeiten im Stadion. Wie Bisignani berichtet, sind stets lange Tage vorgesehen, die um 6 Uhr beginnen und gegen 22 Uhr enden. "Solch ein Konzert ist eine Riesenherausforderung. Die Tage sind lang. Aber das ist genau das, was wir wollten. Wir haben vier Jahre lang darauf hingearbeitet", sagt der Leiter der FCK-Gastronomie auch mit Blick auf die Verschiebungen des Konzertes. Für das gab es bereits vier Termine: 29. August 2020, 10. Juli 2021, 11. Juni 2022 und 24. September 2022. Drei Mal konnte das Konzert wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, im September 2022 lag es dann am Spielplan des FCK.

Im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern laufen die Aufbauarbeiten für das Konzert von Mark Forster. SWR

Die Bühne wird vor der Nordtribüne stehen. Die Konzertbesucher haben im Innenraum, in den 10.000 Menschen passen, sowie auf den West-, Ost- und Südtribünen Platz.

Ja. Laut Bisignani soll es im Innenraum sechs Essens- und Getränkestände geben. Unter den Tribünen seien die Stände wie bei Heimspielen des FCK geöffnet. Bezahlt werden könne mit Karte, aber auch mit Bargeld. Zum Speiseangebot gehören unter anderem Bratwurst, Burger und Pizza, an Getränken sollen auch Cocktails angeboten werden, auch Eis soll es geben. Für die Bewirtung ist die FCK-Gastronomie zuständig. Diese werde mit 600 Personen im Einsatz sein.

Am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto bis zu den "Park-and-Ride"-Plätzen Kaiserslautern Ost sowie Universität. Von diesen beiden Parkplätzen fahren nach Angaben der Stadtwerke Kaiserslautern ab 16 Uhr Shuttlebusse im Fünf- bis Zehnminutentakt ans Fritz-Walter-Stadion und bis eineinhalb Stunden nach dem Konzertende auch wieder zurück. Laut Stadtwerke gilt die Eintrittskarte auch als Fahrausweis in allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN). Das Forster-Management wie auch Bisignani weisen darauf hin, dass es rund um das Stadion keine öffentlichen Parkplätze geben wird. Konzertbesucher aus Richtung Mainz sollten zudem beachten, dass sich in der Mainzer Straße derzeit eine Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung befindet. Dort ist es derzeit nicht möglich in die Donnersbergstraße abzubiegen. Der Messeplatz steht nach Angaben der Stadt nur im hinteren Bereich als Parkplatz zur Verfügung. "Im vorderen Teil findet am Samstag ein Flohmarkt statt", teilt eine Sprecherin der Stadt mit.

Ja. Wie Marcello Bisignani sagt, wird das Spielfeld mit Platten abgedeckt. FCK-Fans wunderten sich zuletzt, dass der Rasen an manchen Stellen braun ist. "Wir haben den Rasen in den vergangenen Tagen nicht mehr gewässert", sagt Stefan Roßkopf. Grund: Es sei vorgesehen, dass der Rasen zur neuen Saison ausgetauscht wird.

Im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern laufen die Vorbereitungen. Mark Forster wird sich mit dem Konzert auf dem "Betze" einen Traum erfüllen. SWR

Da lässt sich vorab keiner in die Karten schauen. Auch, was das Vorprogramm betrifft. "Wer vor Mark auf der Bühne steht, ist noch eine Überraschung", teilt das Management mit. Der Aufbau im Stadion erfolgt sozusagen geheim, die Zufahrt zur Osttribüne, wo die zahlreichen Lastwagen ausladen, ist abgesperrt. Mark Forster hat bereits in der Vergangenheit betont, welch eine Bedeutung dieses Konzert für ihn hat. Er bezeichnete einen Auftritt im Fritz-Walter-Stadion als das "Krasseste, was ich mir vorstellen könnte. Madison Square Garden, Wembley oder Maracana-Stadion, das ist für mich alles nicht krasser als das." Forster, in Kaiserslautern geboren und in Winnweiler am Donnersberg aufgewachsen, seit vielen Jahren aber in Berlin lebend, ist großer Fan des 1. FC Kaiserslautern.

"Mark Forster ist ein Teil der FCK-Familie."

"Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn ein Junge aus der Region, als riesiger FCK-Fan im Stadion spielt", sagt Bisignani. Und FCK-Sprecher Roßkopf bezeichnet es so: "Es ist schon sehr speziell, dass sich Mark Forster so zum FCK bekennt. Dafür sind wir sehr dankbar. Mark Forster ist ein Teil der FCK-Familie. Das Stadion ist auch sein Wohnzimmer, in dem er am Samstag ein Konzert geben wird. Das wird eine sehr emotionale Geschichte." Eine, mit so manchen Überraschungen. Offen ist, ob Mark Forster auch ganz neue Songs spielen wird. Diese Woche verkündete der 40-Jährige, dass es ein neues Album von ihm geben wird. Die erste Single daraus heißt "Wenn du mich vergisst", ist zusammen mit Rapper Kontra K aufgenommen und wird am Freitag erscheinen. Passend also zum Heimspiel auf dem "Betze". Nach Angaben des Managements soll das Konzert gegen 23 Uhr vorbei sein.

Nein. Die Spieler sind am Dienstag ins Trainingslager in die USA geflogen. "Es ist sehr schade, dass die Mannschaft nicht dabei sein kann. Die Spieler wären gerne dabei gewesen. Manche sind auch mit Mark Forster befreundet", sagt Stefan Roßkopf.