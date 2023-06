per Mail teilen

Am Montag startet der 1. FC Kaiserslautern in die Vorbereitung auf die neue Saison. Bereits am Dienstag reist das Team von Dirk Schuster dann ins Trainingslager in die USA. Mit dabei: Die Neuzugänge Elvedi und Puchacz. Hier die wichtigsten Infos zum Auftakt.

Wie läuft die erste Trainingseinheit des FCK ab?

Am Montag um 15 Uhr bittet Dirk Schuster seine Mannschaft zur ersten Trainingseinheit nach der dreiwöchigen Sommerpause. Da auf dem Betzenberg aufgrund der parallel stattfindenden Aufbauarbeiten für das Mark-Forster-Konzert kein öffentliches Training hätte stattfinden können, weichen die Pfälzer in den Sportpark Rote Teufel aus. So sollen die FCK-Fans, entgegen der ersten Ankündigungen, doch die Möglichkeit haben, den Trainingsauftakt live mitzuverfolgen.

Was ist im Trainingslager in den USA geplant?

Bereits am Dienstag reisen die Lautrer im Rahmen der Vorbereitung und zu Marketingzwecken dann ins Trainingslager in die USA. Erstes Ziel ist Kentucky, wo der FCK sein erstes von zwei Testspielen bestreitet. Gegner am Mittwoch um 20 Uhr Ortszeit (2 Uhr deutscher Zeit am Donnerstagmorgen) wird dann der Louisville City FC sein.

Anschließend geht es für das Schuster-Team weiter nach St. Paul im Bundesstaat Minneapolis. Dort treffen die Pfälzer zum Abschluss ihrer USA-Reise am 28. Juni um 19:30 Uhr (02.30 Uhr deutscher Zeit) auf den Minnesota United FC. Einen Tag später treten die Roten Teufel dann die Rückreise in die Pfalz an.

Wer kommt, wer geht?

Neuzugänge: In den USA mit dabei sein wird dann auch der erste Neuzugang der Saison: Jan Elvedi wechselt vom 2. Liga-Absteiger Jahn Regensburg nach Kaiserslautern und soll die FCK-Defensive stärken. "Mit Jan Elvedi bekommen wir einen sehr flexiblen Abwehrspieler, der sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen kann. Er bringt viel Tempo und Dynamik mit und hat die richtige Mentalität für den Betzenberg", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen bei der Verpflichtung des 26-jährigen Schweizers.

Pünktlich zum Trainingsstart präsentierten die Pfälzer nun einen zweiten Neuzugang: Der polnische Nationalspieler Tymoteusz Puchacz wechselt auf Leihbasis von Union Berlin nach Kaiserslautern. Der 24-Jährige Linksverteidiger sei ein "körperlich sehr robuster Linksfuß mit viel Offensivdrang", der mit seinem "Einsatzwillen" sehr gut auf den Betzenberg passe.

Abgänge: Den FCK verlassen haben hingegen Dominik Schad, Muhammed Kiprit, Jonas Weyand, Nicolas de Préville und Nicolai Rapp. Sie wurden wegen ihrer auslaufenden Verträge bereits vor dem letzten Saisonspiel der abgelaufenen Spielzeit verabschiedet.

Wer könnte noch kommen?

Als weiterer Neuzugang neben Elvedi und Puchacz wird zurzeit der ehemalige FCK-Spieler und Pfälzer Dominique Heintz gehandelt. Im SWR-Podcast "Nur der FCK" nannte Hengen den Innenverteidiger einen "hochinteressanten Spieler" und ergänzte: "Im Fußball kann man sich alles vorstellen."

Grundsätzlich kündigte Hengen an, das Team noch in allen Bereichen, außer auf der rechten Seite und der Torhüterposition, verstärken zu wollen. Zeit dafür bleibt bis zum 1. September. Dann schließt das Transferfenster. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Lautrer schon Mitte August. In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft das Schuster-Team auf den FC Rot-Weiß Koblenz.