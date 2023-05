per Mail teilen

Der Betzenberg in Kaiserslautern ist nicht nur das Fritz-Walter-Stadion, sondern auch ein Wohnviertel. Die Bürger können ab heute mitreden, wie es umgestaltet werden soll.

Die Umgestaltung des Wohnviertels Betzenberg nimmt konkrete Formen an. Ende 2022 hatten sich in einem ersten Schritt Fachleute mit der Frage beschäftigt. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger dran: Heute sind sie eingeladen, ihre Ideen in das Projekt einzubringen. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion.

Betzenberg in Kaiserslautern für Stadtplaner besonders

Dabei ist der Betzenberg etwas Besonderes für die Stadtplaner: Nicht nur Wohnen und Arbeiten sollen hier gut möglich sein - man muss hier auch immer mit einberechnen, dass regelmäßig im Fritz-Walter-Stadion Zehntausende dem 1. FC Kaiserslautern zujubeln wollen und auch andere Veranstaltungen stattfinden. Das bringt es mit sich, dass Stadtplanung anders gedacht werden muss.

Zum Beispiel geht es also um die Frage, wie das künftige Mobilitätskonzept auf dem Betzenberg aussehen soll. Gerade vor dem Hintergrund, dass die allermeisten Fußballfans mit Park-and-Ride-Bussen zu den Spielen anreisen. Und natürlich spielt der Lärmschutz in diesem Zusammenhang auch eine besondere Rolle. Es könnte aber auch um die Frage gehen, wie das direkte Umfeld des Stadions mit den Trainings- und Parkplätzen künftig genutzt wird.

Natur und Klimaschutz Teil des Konzeptes für den Betzenberg in Kaiserslautern

Aber bei dem Treffen soll es auch darum gehen, was sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Betzenbergs künftig für ihr Quartier wünschen - wo die Natur ihren Platz bekommt und wie das Wohngebiet klimafreundlicher werden kann.

"Wir möchten rund um das Fritz-Walter-Stadion ein nachhaltiges und attraktives Quartier Hand in Hand mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. Dazu gehört, frühzeitig ihre Vorstellungen und Ideen einbeziehen und auch über potenzielle Konflikte sprechen."

Aus den Erkenntnissen der Stadtplaner und den Ideen der Bürger soll ein Rahmenplan entstehen. Er soll nach Angaben der Stadt in einem Bebauungsplan münden. Bis dahin soll es weitere Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger geben, Ideen einzubringen. Der im Moment gültige Plan stammt aus dem Jahr 2006 und entspricht laut Stadt nicht mehr den Anforderungen zum Beispiel an Entwässerung, Klima- und Lärmschutz.