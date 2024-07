Blog: FCK siegt mit Mühe in Pirmasens, Ärger um Gewerbegebiet bei Hochspeyer

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

8:08 Uhr ++ Südwestpfälzer mit dem Fahrrad auf Weltreise ++ In 15 Monaten fuhren die 27-jährige Lotta Schaefer und der 32-jährige Lukas Bion aus Vinningen in der Südwestpfalz mit dem Fahrrad durch 20 Länder in Europa, Asien und Amerika. Ihr Ziel dabei: Spenden zu sammeln für ein Krankenhaus in Uganda und ein Kinderheim in Tansania. Eine abenteuerliche Reise - mit vielen schönen und spannenden Erlebnissen. Nun waren sie in der Landesschau Rheinland-Pfalz zu Gast. Video herunterladen (218,2 MB | MP4)

6:44 Uhr ++ Ärger um Gewerbegebiet bei Hochspeyer ++ Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, kritisiert die Pläne für ein Gewerbegebiet bei Hochspeyer im Pfälzerwald. Für das Gewerbegebiet müsste eine Waldfläche so groß wie etwa 40 Fußballfelder gerodet werden. Aus Sicht der Naturschützer gerade in Zeiten des Klimawandels ein Tabu. Besonders in einem geschützten Biosphärenreservat wie dem Pfälzerwald. Zumal die von der Kommune ausgelegten Pläne auch keine Auflagen wie Dachbegrünungen, den Erhalt von Bäumen oder ähnlichen Dingen beinhalten würden. Der BUND fordert deshalb, die Pläne für das Gewerbegebiet bei Hochspeyer noch einmal zu überdenken.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.07.2024 um 06:30 Uhr.

17:44 Uhr ++ Wappenschmiede Fischbach steht wieder leer ++ Im Pfälzerwald steht das Naturerlebniszentrum "Wappenschmiede" in Fischbach bei Dahn nach nur wenigen Monaten wieder leer. Jetzt soll der Verkauf vorangetrieben werden. Das hat der Bürgermeister von Fischbach mitgeteilt. Erst im Januar wurde bekannt, dass der Bildungs- und Freizeitbetrieb "Heilsbach" aus Schönau neuer Betreiber der "Wappenschmiede" ist. Jetzt wurden die Verträge laut dem Ortsbürgermeister schon wieder aufgelöst. Es sei ein ungeplantes Problem aufgetreten. Auf Nachfrage wollte der Geschäftsführer der "Heilsbach" nicht sagen, worum es genau geht. Er sagte aber, dass sich eine Investition für die "Heilsbach" nicht gelohnt hätte.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.07.2024 um 17:30 Uhr.

16:19 Uhr ++ FCK testet gegen FK Pirmasens ++ Der 1. FC Kaiserslautern spielt heute in einem Testspiel gegen den FK Pirmasens. Kinder und Jugendliche können sich das Spiel kostenlos anschauen. Der FKP will so auch bei den kleinen Fans bis 14 Jahren Lust auf die nächsten Spiele der Mannschaft machen. So funktioniert‘s: Einfach vorbeikommen und ausweisen. Wer nicht älter als 14 ist, darf die Partie kostenlos schauen. Einlass im Stadion auf der Husterhöhe in Pirmasens ist um 17 Uhr. Das Spiel geht dann um 18 Uhr los. Für Erwachsene gibt es laut FK Pirmasens keine Karten mehr für die Haupttribüne. Die freien Plätze für die Kinder und Jugendlichen sind aber gesichert.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.07.2024 um 15:30 Uhr.

14:33 Uhr ++ Macheten-Angriff in Kaiserslautern ++ In der Kaiserslauterer Innenstadt ist gestern Abend ein Streit eskaliert, bei dem ein Mann einen anderen mit einer Machete verletzt haben soll. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die verletzte Person soll ein Pfefferspray eingesetzt haben, woraufhin der Mann mit der Machete weggerannt sein soll. Dabei sei er von einer Personengruppe mit Bierflaschen beworfen und ebenfalls verletzt worden. Die Polizei konnte den Mann mit der Machete anschließend zu Hause auffinden, wo es zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Vater des Mannes kam. Die Beamten ermitteln jetzt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.07.2024 um 14:30 Uhr.

13:38 Uhr ++ Benzin landet in Waldmohrer Weiher ++ In Waldmohr im Kreis Kusel haben Angler am Wochenende einen entsorgten Benzinkanister gefunden. Direkt am Ablauf eines Weihers, der in den Glan fließt. Das hat die Feuerwehr dort mitgeteilt. Der Kanister soll mit dem Ausguss nach unten im Wasser gelegen haben. Wieviel Treibstoff noch darin war und wie der Kanister entsorgt wurde, ist unklar. Ein kleiner Rest des Benzins wurde von der Feuerwehr sichergestellt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich das Benzin wohl schnell mit dem Wasser verdünnt hat. Weitere Maßnahmen seien nicht notwendig gewesen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.07.2024 um 13:30 Uhr.

12:12 Uhr ++ 13-Jährige nach Pirmasens ausgerissen ++ Ein 13-jähriges Mädchen ist von ihrer Pflegefamilie aus der Nähe von Konstanz in Baden-Württemberg ausgerissen und mit dem Zug zu Angehörigen nach Pirmasens gefahren. Das Polizeipräsidium Konstanz hatte nach dem Mädchen mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Sie soll Mitte Juni ihre Pflegefamilie dort verlassen und dann mit dem Zug sechs Stunden nach Pirmasens gefahren sein. Ihre Angehörigen aus Pirmasens haben sich mittlerweile zusammen mit dem Mädchen bei der Polizei gemeldet. Ob sie wieder zurück zur Pflegefamilie kommt, klärt jetzt das Jugendamt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.07.2024 um 11:30 Uhr.

11:00 Uhr Stromausfall in mehreren Orten im Donnersbergkreis In mehreren Orten im Donnersbergkreis ist heute Morgen um kurz nach 7 Uhr der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Pfalzwerke ist ein Baum umgestürzt und auf eine Leitung gefallen. Dadurch ist ein Seil gerissen. Ein Sprecher der Pfalzwerke geht davon aus, dass der Baum vermutlich wegen des Unwetters am Wochenende umgekippt ist. Etwa 40 Minuten lang gab es dann in Teilen von Schweisweiler, Alsenbrück-Langmeil, Imsbach, Börrstadt, Falkenstein und Hochstein keinen Strom. Die beschädigte Leitung wird in den nächsten Tagen ausgetauscht.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.07.2024 um 10:30 Uhr.

10:46 Uhr Kommunen in der Westpfalz kritisieren Cannabiskontrollen Einige Kommunen in der Westpfalz kritisieren, dass sie sich von jetzt an um die Kontrolle der Cannabisregeln kümmern müssen. Das Land hatte entschieden, dass dies die Aufgabe der Städte und Gemeinden ist. Die Kommunen klagen gegenüber dem SWR über zu wenig Personal. So könnten sie zum Beispiel kaum kontrollieren, ob Menschen illegal in der Nähe von Schulen oder Kindergärten kiffen. Wolfgang Denzer (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rodalben, sagt, er sehe die Ordnungsämter – so wörtlich – nicht in der Lage, diese Aufgaben zu übernehmen. Ein Sprecher der Stadt Kaiserslautern geht davon aus, dass durch die neuen Kontrollaufgaben andere Aufgaben auf der Strecke bleiben könnten. Die Kommunen fordern mehr Geld vom Land, um zusätzliche Mitarbeiter für diese Aufgaben einzustellen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.07.2024 um 10:30 Uhr.

7:53 Uhr Kaiserslautern: Verein untersucht Brunnenwasser Auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern können Bürger heute zwischen 15 und 17 Uhr ihr Brunnenwasser von Experten untersuchen lassen. Der Gewässerschutzverein überprüft dabei nach eigenen Angaben in einem mobilen Labor, ob in dem Wasser Verunreinigungen wie Bakterien oder Schwermetalle vorkommen. Ist das Brunnenwasser sauber, können Gartenbesitzer es bedenkenlos zum Beispiel zum Gießen von Gemüse oder als Trinkwasser nutzen. Der Test des Wassers kostet 12 Euro. Durch die starken Regenfälle der vergangenen Jahre kommen nach Angaben des Vereins in Brunnenwasser immer häufiger Bakterien vor.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.07.2024 um 07:30 Uhr.

6:33 Uhr FCK gegen FKP: Jugendliche müssen keinen Eintritt zahlen Kinder und Jugendliche können sich heute das Testspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den FK Pirmasens kostenlos anschauen. Der FK Pirmasens will so auch bei kleinen Fußballfans bis 14 Jahre Lust auf die nächsten Spiele der Mannschaft machen. So funktioniert es: Einfach vorbeikommen und ausweisen, dass man nicht älter als 14 Jahre ist. Wer einen Platz auf der Haupttribüne haben möchte, kann sich sein freies Bändchen im Foyer holen. Dafür sollte man allerdings schon frühzeitig im Stadion sein, denn die Haupttribüne wird nach Angaben des FKP sehr voll werden. Im Heim- und Gästeblock gibt es aber ausreichend Platz für alle. Anpfiff ist um 18 Uhr im Stadion auf der Husterhöhe in Pirmasens.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.07.2024 um 06:30 Uhr.