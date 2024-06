Blog: Gemeinden im Kreis Kaiserslautern erhalten Fördermittel vom Land, KI aus Kaiserslautern soll in der Pflege helfen

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

19:11 Uhr ++ Mit Landesförderung: Gemeinden im Kreis Kaiserslautern verbessern Infrastruktur ++ Die Gemeinden Frankenstein und Queidersbach im Kreis Kaiserslautern bekommen vom Land mehr als 400.000 Euro für ihre Infrastruktur. Frankenstein möchte mit dem Geld nach Angaben des Landes das Bürgerhaus sanieren. Unter anderem soll eine neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden. Die Gemeinde Queidersbach wolle ihr Fördergeld in ihren Friedhof investieren. Geplant sei, die Aussegnungshalle barrierefrei zu gestalten und neue Urnenfelder anzulegen. Künftig soll es dort auch Urnenbestattungen in einer Urnenwand und in einem Baumgrabfeld geben.

12:38 Uhr ++ Tödlicher Messerangriff in Kaiserslautern ++ In einer Unterführung des Hauptbahnhofs in Kaiserslautern ist am Samstag ein Mann mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er starb. Eine Frau hat sich dann am Samstagnachmittag den Beamten der Polizeiinspektion in Landstuhl gestellt. Sie soll heute nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können zu der Tat, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Kaiserslautern Verdächtige Frau in Polizeigewahrsam Tödlicher Messerangriff am Hauptbahnhof Kaiserslautern In einer Unterführung des Hauptbahnhofs in Kaiserslautern ist am Samstag ein Mann mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er starb.

11:43 Uhr ++ Westpfalz: Keine großen Schäden nach Unwetter ++ Die angekündigten schweren Gewitter fielen im Westen der Pfalz glimpflicher aus als erwartet. Nach Angaben der Polizei hat es nur vereinzelt Einsätze wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste auf den Straßen gegeben. Unter anderem im Kreis Südwestpfalz. Personen seien dabei nicht verletzt worden. Auch habe es dadurch keine größeren Beeinträchtigungen im Verkehr gegeben. Die Einsatzkräfte konnten betroffene Straßen schnell wieder frei machen, wie die Polizei mitgeteilt hat.

9:56 Uhr ++ "Tag der offenen Gartentür" auch in der Westpfalz ++ Einfach mal durch fremde Gärten spazieren? Das geht heute am "Tag der offenen Gartentür". Dabei kann man ab 10 Uhr durch verschiedene Privatgärten in der Westpfalz spazieren und sich Gestaltungs-Ideen für den eigenen Garten holen. Das hat der regionale Verband der Gartenbauvereine mitgeteilt. Demnach können unter anderem Gärten aus Kusel, Kaiserslautern oder Zweibrücken besichtigt werden. Eine Liste mit den geöffneten Gärten findet man online auf der Website des Verbandes der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz.

12:22 Uhr ++ Wegen der EM - Mehr Grenzverkehr in der Südwestpfalz möglich ++ Wer in der Südwestpfalz mit dem Auto im Grenzgebiet zu Frankreich unterwegs ist, sollte ab heute mit mehr Verkehr rechnen. Die Bundespolizei geht davon, dass wegen der heute beginnenden Achtelfinalspiele bei der Fußball-EM mehr Menschen nach Deutschland einreisen. Am Montag spielt die französische Nationalmannschaft in Düsseldorf gegen Belgien. Französische Fans könnten auf ihrer Anreise durch die Westpfalz kommen. Beispielsweise, weil sie bei Hornbach in der Südwestpfalz über die Grenze fahren. Um zu verhindern, dass Störenfriede oder Hooligans einreisen, wird die Bundespolizei auch verstärkt den Grenzverkehr kontrollieren.

12:01 Uhr ++ Alle Grundschüler in Eisenberg sollen schwimmen lernen ++ Immer mehr Kinder können nicht schwimmen. Dagegen will der Schulleiter der Pestalozzischule in Eisenberg im Donnersbergkreis etwas tun - mit Schwimmkursen für Grundschüler. Projekt im Donnersbergkreis soll Kinder vor Ertrinken schützen Video herunterladen (106,5 MB | MP4)

11:35 Uhr ++ Braunacht in Kaiserslautern ++ Um Bier geht es ab heute Nachmittag in der Innenstadt von Kaiserslautern. Vor der Stiftskirche beginnt um 16 Uhr die "Braunacht" des Bierherstellers Karlsberg. Wie der Name vermuten lässt, kann man dort spezielles "Braunacht-Bier" probieren. Dazu gibt es Musik und am Abend beteiligen sich auch einige Kneipen und Restaurants in Kaiserslautern an der Braunacht.

11:09 Uhr ++ Konzert der "anonyme Giddarischde" in Imsbach abgesagt ++ Wegen des angekündigten Unwetters findet das geplante Konzert der Band "Die anonyme Giddarischde" in Imsbach im Donnersbergkreis nicht statt. Zunächst war angedacht, das Konzert früher beginnen zu lassen, jetzt wurde es zur Sicherheit komplett abgesagt. Wie die Veranstalter mitteilen, stehe die Gesundheit der Besucher, Musiker und Helfer im Vordergrund. "Die anonyme Giddarischde" und die Veranstalter versuchen nun einen Ersatztermin für das Konzert zu finden. Ebenfalls wegen des möglichen Unwetters abgesagt wurde schon gestern ein Open-Air-Kino am Eisweiher in Pirmasens.

9:40 Uhr ++ Plakat-Aktion in der Pfalzgalerie Kaiserslautern ++ Wer schon immer mal Teil eines Kunstwerks sein wollte, hat heute ab 10 Uhr die Chance dazu - bei einer Kunst-Aktion in der Pfalzgalerie in Kaiserslautern. Eigentlich muss man dabei nur Plakate voneinander lösen. Der Künstler Erik Sturm hat ein Stück aus der ältesten Litfaßsäule in Kaiserslautern rausgeschnitten. Der fenstergroße Block besteht aus ungefähr 500 Plakaten aus mehr als 30 Jahren Kaiserlsauterer Geschichte. Heute sucht Sturm Freiwillige, die ihm helfen Schicht für Schicht des Blocks freizulegen. Aus den Einzelteilen gestaltet Erik Sturm dann sein Kunstwerk. Das wird dann ab Mitte September in der Pfalzgalerie ausgestellt.

8:33 Uhr ++ Mögliches Unwetter wirkt sich auf Veranstaltungen aus ++ Ab heute Abend sind schwere Gewitter mit Unwettergefahr gemeldet. Neben Starkregen sind Sturm- und Orkanböen und Hagel möglich. Davon sind Veranstaltungen in der Westpfalz betroffen. Unter anderem das Konzert der Band "Die anonyme Giddarischde" im Bergmannsdorf in Imsbach im Donnersbergkreis. Die Veranstalter teilen mit: Um die mögliche Gefahr durch Unwetter zu umgehen, beginnt das Konzert nicht wie geplant um 20:30 Uhr, sondern um 19 Uhr. Komplett abgesagt wurde hingegen ein Open-Air-Kino am Eisweiher in Pirmasens.

7:09 Uhr ++ Katholische Kirche in der Westpfalz verliert weiter Mitglieder ++ Die katholische Kirche schrumpft weiter. Seit Jahren treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus - auch in der Westpfalz. Jetzt gibt es neue Zahlen. Demnach hat das Dekanat Pirmasens zum Beispiel im vergangenen Jahr mehr als 1.700 Mitglieder verloren. Im Dekanat Saarpfalz waren es sogar noch mehr - rund 2.300. Insgesamt treten viele Menschen aktiv aus der Kirche aus und es sterben auch Mitglieder. Gleichzeitig kommen nur wenig neue Mitglieder nach, durch Taufen oder Wiedereintritte. In den anderen Dekanaten in der Westpfalz ist das genauso. Im Dekanat Kaiserslautern gab es letztes Jahr zum Beispiel nur insgesamt knapp 300 Taufen und Wiedereintritte, während mehr als 1.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten sind. Gründe dafür sind unter anderem die Missbrauchsskandale, fehlende Reformen und der Vertrauensverlust in die Kirche.

7:07 Uhr ++ Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Lauterecken ++ Zwischen Lauterecken-Grumbach und Kaiserslautern fahren heute und morgen teilweise keine Züge. Nach Angaben der DB Regio gilt das an beiden Tagen für die Regionalbahnen nach 13 Uhr - es sollen auf der Strecke Ersatzbusse fahren. Hintergrund ist, dass sich bei der Bahn kurzfristig jemand krankgemeldet hat. Zwischen Lauterecken und Kaiserslautern ist das heute und morgen teilweise wieder auf Anzeigetafeln der Bahn zu lesen. dpa Bildfunk Picture Alliance

6:40 Uhr ++ FCK gewinnt Testspiel gegen Jahn Zeiskam ++ In der Vorbereitung auf die neue Saison stand für den 1. FC Kaiserslautern gestern ein weiteres Testspiel an. Dabei hat der FCK mit 8:0 gegen Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam gewonnen. Für den FCK trafen laut FCK Hanslik, Ronstadt, Abiama, Redondo, Robinson, Aremu und Klement. Am Montag steht steht für die Roten Teufel der nächste Test an. Dann geht es gegen Oberligist FK Pirmasens. Anpfiff ist um 18 Uhr im Sportpark auf der Husterhöhe in Pirmasens. Laut FKP können Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre das Spiel kostenlos im Stadion anschauen. Ab dem 6. Juli geht es für den FCK ins Sommertrainingslager nach Südtirol.

6:09 Uhr ++ Ausflugstipps für's Wochenende in der Westpfalz ++ Die deutsche Nationalmannschaft kämpft heute Abend gegen Dänemark um den Einzug ins Viertelfinale der Europameisterschaft. Am Wochenende geht aber nicht nur Fußball - zumindest nicht in der Westpfalz: In Landstuhl findet der Tag der Familie auf dem Lothar-Sander-Platz statt. Ab 11 Uhr kann man dort zum Beispiel seine Fähigkeiten im Bogenschießen testen oder sich über verschiedene Vereine und Organisationen informieren. In Kaiserslautern-Mölschbach gibt es ein Elfmeterturnier auf dem Sportplatz anfeuern. Los geht's um 15 Uhr. Wenn das Wetter hält, gibt es dort auch ein EM-Public Viewing. Morgen ist in Zweibrücken nicht nur Verkaufsoffener Sonntag. Dort findet auch ein Cosplay- und Spieletag statt. Cosplay ist eine Kunstform, bei der man sich in aufwendigen Kostümen von bekannten Charakteren aus Büchern oder Filmen präsentiert. Sollte das Wetter zu schlecht sein, werden die Veranstaltungen in die Hallplatz-Galerie verlegt.

16:27 Uhr ++ Zahl der Arbeitslosen in der Region leicht gestiegen ++ Die Zahl der Arbeitslosen in der Westpfalz ist im Juni leicht gestiegen. Das hat die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mitgeteilt. Knapp 17.900 Menschen waren demnach im Juni ohne Job. Im Vergleich zu Mai sind das etwa 230 mehr. Die Arbeitsagentur geht aber davon aus, dass einige Menschen in den kommenden Wochen und Monaten einen Job finden werden. Denn im Moment gebe es in der Westpfalz mehr als 5.000 freie Arbeitsplätze - zum Beispiel im Gesundheitsbereich, im Handel oder im Gastgewerbe.

16:25 Uhr ++ Neubau der Freizeitanlage in Zweibrücken startet bald ++ Auf dem kleinen Exe in Zweibrücken werden bald die öffentlichen Sportanlagen erneuert. Ende September soll nach Angaben der Stadt der Abriss starten. Der Neubau kostet 2,7 Millionen Euro und wird zu 90 Prozent vom Bund übernommen. Schon jetzt gibt es auf dem kleinen Exe viele Sportfelder - etwa Basketballkörbe oder Bolzplätze. Die sind aber alle ziemlich in die Jahre gekommen und werden deshalb komplett neu angelegt. Auch der bestehende Skatepark wird abgerissen und zieht um. Der kommt dorthin, wo jetzt der Beton-Bolzplatz ist. Der Bolzplatz wird deutlich verkleinert und schafft so auch Raum für einen zusätzlichen Naturrasenplatz. Außerdem werden die Basketball- und Volleyballfelder umgestaltet. Weil auf dem Gelände auch der Sportunterricht des benachbarten Gymnasiums stattfindet, dürfen auch Weitsprunggrube, Kugelstoßbahn und eine 100 Meter Laufbahn nicht fehlen. Laut Stadt soll noch im kommenden Jahr alles fertig werden.

16:23 Uhr ++ FCK testet gegen Jahn Zeiskam ++ In der Vorbereitung auf die neue Saison steht für den 1. FC Kaiserslautern heute ein weiteres Testspiel an. Ab 18:30 Uhr testet der FCK bei TB Jahn Zeiskam. Kommenden Montag geht es direkt weiter: Dann treffen die Roten Teufel im Testspiel auf den FK Pirmasens. Anpfiff ist um 18 Uhr im Sportpark auf der Husterhöhe in Pirmasens. Laut FKP können Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre das Spiel kostenlos im Stadion anschauen. Ab dem 6. Juli geht es für den FCK ins Sommertrainingslager nach Südtirol.

12:55 Uhr ++ Grundschule Morlautern wird Schule ohne Rassismus ++ Seit heute darf sich die Grundschule im Kaiserslauterer Stadtteil Morlautern "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" nennen. Wie die Landeszentrale für politische Bildung mitgeteilt hat, wird sie damit in ein



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.06.2024 um 12:30 Uhr.

11:49 Uhr ++ ADAC Rallye auch im Kreis Kusel ++ Im Landkreis Kusel, zwischen Reichweiler und Eckersweiler, wird am Freitagnachmittag etwas schneller als gewöhnlich auf der Kreisstraße gefahren. Die ist nämlich Teil der Rennstrecke der ADAC Saarland Pfalz Rallye und deshalb auch ab 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr komplett für den normalen Autoverkehr, für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Ausweichen kann man in dieser Zeit auf den Kreis- und Landesstraßen über Freisen und Berschweiler. Bei dem Autorennen starten die Rennautos einzeln und kämpfen dann individuell um die besten Streckenzeiten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.06.2024 um 11:30 Uhr.

9:27 Uhr ++ Im Pfalztheater wird renoviert ++ In knapp drei Wochen geht das Pfalztheater in Kaiserslautern in die Sommerpause. In dieser Zeit soll renoviert werden. Aber schon jetzt laufen die Renovierungsarbeiten im großen Saal auf Hochtouren. Nach Angaben des Theaters soll auch im Foyer gearbeitet werden. Das Theater will den Zuschauerraum, den Bühnenbelag, die Bühnentechnik und das Foyer auf Vordermann bringen. Künftig sollen Zuschauer auf neuen Polstern sitzen. Mehr als 600 Polster müssen dafür ausgetauscht werden. Die alten sind schon weg. Bis die neuen da sind, werden die Sitzgestelle aus Metall zwischengelagert. Im Moment werden sie noch aus dem Parket geschraubt. Wie eine Sprecherin des Pfalztheaters sagt, sind die Renovierungsarbeiten schon länger geplant und haben nichts mit dem Wasserschaden vor gut zwei Jahren zu tun. Ende September soll dann alles fertig sein. Insgesamt werden für die Arbeiten circa 1,75 Millionen Euro investiert. Davon übernimmt der Bezirksverband Pfalz etwa 140.000 Euro. Den Rest trägt die Stadt. Bis zur Sommerpause am 14. Juli läuft der Spielbetrieb im Pfalztheater Kaiserslautern trotzdem weiter. Und zwar auf der Werkbühne. Außerdem spielt das Theater unter anderem auf dem Kaiserberg auf der Gartenschau und im Theodor-Zink-Museum.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.06.2024 um 8:30 Uhr.

7:21 Uhr ++ Verein unterstützt Kaiserslautern dabei, klimaneutral zu werden ++ Der Verein KlimaLautern will die Stadt Kaiserslautern dabei unterstützen, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Dafür hat der Verein Klimaziele der Stadt auf seiner Internetseite veröffentlicht. Bürgerinnen und Bürger können dort sehen, was es noch braucht, damit die Stadt ihre Ziele erreicht. Außerdem beraten Vereinsmitglied Lasse Cezanne und sein ehrenamtliches Team Politiker von Stadt und Kreis Kaiserslautern. Darüber hinaus macht der Verein der Stadt und dem Kreis Kaiserslautern Vorschläge, wo neue Radewege angelegt werden könnten.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.06.2024 um 6:30 Uhr.

6:37 Uhr ++ Tod einer 15-Jährigen: Mutter hatte Vater zuvor angezeigt ++ Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen aus Pirmasens hat die Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse bekannt gegeben. Die Leiche der Teenagerin war vergangene Woche bei Worms am Rheinufer gefunden worden. Tatverdächtig sind ihre Eltern. Zum laufenden Strafverfahren gegen den Vater teilt die Staatsanwaltschaft Mainz mit: Der Vater wurde in drei Fällen von seiner Frau angezeigt. Dabei ging es um Körperverletzung und Vergehen nach dem Gewaltschutzgesetz, mit dem häusliche Gewalt geahndet wird. Sowohl der Vater, als auch die Mutter sind in Untersuchungshaft. Sie stehen unter Verdacht, gemeinsam ihre Tochter getötet zu haben.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.06.2024 um 6:30 Uhr.

17:11 Uhr ++ Schwerer Motorradunfall bei Hermersbergerhof ++ Bei einem Unfall auf der B48 zwischen Hofstätten und Hermersbergerhof sind am Nachmittag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Motorräder auf der kurvenreichen Strecke zusammen gestoßen - eine Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt. Die B48 war während der Bergungsarbeiten gesperrt - auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.