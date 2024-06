In Rheinland-Pfalz rasseln laut TÜV 27 Prozent durch die praktische Fahrprüfung, bei der Theorie fast 43 Prozent. Auch in der Westpfalz gibt es in manchen Fahrschulen Probleme.

Die Fahrschule "Volker Ernst" in Kaiserslautern ist eine davon. Ein großes Problem sei, dass die Führerscheinanwärter sich nicht mehr so lange konzentrieren könnten, sagt Chef Volker Ernst. Die "Handygeneration" sei damit überfordert, drei Sachen gleichzeitig zu machen. Auf den Verkehr zu achten, dabei den Gang einzulegen und den Blinker zu setzen, sei für manche schon zu viel.

Zu viele Baustellen in Kaiserslautern?

Ein weiterer Faktor, der den Fahrschülern Probleme bereitet, seien die zahlreichen Baustellen in Kaiserslautern, erklärt Ernst. Die Umgebung ändert sich ständig, damit kämen viele nicht zurecht.

Hinzu kommt aber auch: Der Führerschein sei für viele nicht mehr so wichtig, findet Ernst: "Da gibt es dann das Mama-Taxi, Oma-Taxi oder Papa-Taxi." Dabei mache man den Führerschein im Normalfall nur einmal im Leben, das sollte man dann auch ernst nehmen, findet der Fahrleher.

Ausländische Bewerber drücken Durchfallquote

Auch viele ausländische Fahrschüler fallen durch die Prüfung. "Gerade die ausländischen Bewerber drücken die Quote", berichtet Ernst. Menschen mit Migrationshintergrund, die ihren ausländischen Führerschein anerkennen lassen wollen, müssen den Theorieunterricht nämlich nicht besuchen und auch keine Sonderfahrten machen. Darin sieht Volker Ernst ein Problem, denn es sei viel schwieriger sich umzustellen, wenn man das Fahren schon mal gelernt hat, als es neu zu erlernen.

"Wir müssen uns jetzt noch intensiver um die Fahrschüler kümmern." Dafür brauche man aber mehr Unterricht und mehr Fahrstunden bedeuten auch, dass der Führerschein teurer wird.

In Pirmasens gibt es ähnliche Schwierigkeiten

Die Quote bei der praktischen Prüfung ist in der "Fahrschule Busse" in Pirmasens gut. Bei der Theorieprüfung bringe man aber meist nur einen durch, sagt die Chefin Michaela Müller. "Das ist eine Katastrophe", findet sie. Die meisten Fahrschüler müssen die theoretische Prüfung drei- bis viermal wiederholen, berichtet Müller. Das liege daran, dass im Theorieunterricht nicht aufgepasst werde: "Die glotzen nur ins Handy", sagt Müller.

Die Generation habe mit Autofahren nichts mehr am Hut. Grund dafür sind die Eltern, so Müller. Die würden ihre Kinder schon von klein auf überall hin kutschieren. Dadurch verlieren die Kinder den Bezug zum Verkehr, meint Müller. Früher habe man mit den Eltern auf dem Feld das Fahren geübt, heute werde so etwas nicht mehr gemacht. Viele wüssten gar nicht mehr, wofür welches Pedal ist.

Außerdem wollen viele auch nicht mehr Autofahren. Michaela Müller hat kein Verständnis dafür: "Bei uns in Pirmasens geht ohne Führerschein gar nichts, der letzte Bus fährt um 7 Uhr und dann kommt man nirgendswo mehr hin." Müller und ihre Fahrlehrer wollen aber weiter versuchen, ihr Bestes zu geben.

Eisenberger unterschätzen Herausforderung

In der "Fahrschule Strube" in Eisenberg liegt die Durchfallquote in der Theorie bei etwa 40 Prozent, sagt Gabriele Stein von der Fahrschule. In einer Woche sind sieben von sieben Schülern in der Theorie durchgefallen, berichtet sie. Das Problem sei, dass die Schüler die Prüfung unterschätzen und nicht lernen, sagt Stein. Dann würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, mit der Prüfung noch zu warten, wenn man ihnen sagt, dass es noch zu früh ist, so Stein.

Viele ausländische Fahrschüler hätten auch Probleme mit der Übersetzung in der Führerschein-App, weil nicht alles wortgetreu übersetzt werde, erklärt sie. Im Arabischen oder Rumänischen ergeben manche Übersetzungen dann einen anderen Sinn. Bei den Fahrstunden ist immer mal wieder ein Übersetzer mit dabei. In der Prüfung muss es aber ohne klappen.

Ursachen aus Sicht des TÜV

Der TÜV kann die genannten Gründe der Fahrschulen größtenteils bestätigen. Zusätzlich sieht der TÜV auch die Verlängerung der Fahrprüfung als Ursache für die hohe Durchfallquoten. Die dauert seit 2021 zehn Minuten länger, also insgesamt 55 Minuten. Außerdem lasse sich der Führerschein bei manchen nur schwer mit Freizeit und Ausbildung vereinen.