Bollerwagen mit Kita-Kindern landet in Zweibrücken in Fluss

Den Ausflug vergessen die Kinder so schnell nicht: In Zweibrücken sind eine Erzieherin und fünf Kinder in den Schwarzbach gefallen. Offenbar ging der Unfall aber glimpflich aus.

Laut einem Sprecher der Stadt waren drei Erzieherinnen der Kita Heilig Kreuz mit einem Bollerwagen in der Allee unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor dann eine Erzieherin die Kontrolle über den Bollerwagen mit den Kindern darin. Der Wagen raste die steile Böschung hinunter und stürzte in den Schwarzbach. Erzieherinnen und Passanten retten Kinder aus Schwarzbach Die anderen Erzieherinnen und Passanten seien sofort hinterher gesprungen und hätten die Kinder aus dem Wasser geholt, erklärt der Stadtsprecher. Er lobt ausdrücklich das Verhalten der Retter: "Auch ihnen ist es zu verdanken, dass die Kinder augenscheinlich nicht verletzt wurden." Kinder werden in Krankenhaus untersucht Zur Sicherheit soll aber nach Angaben der Stadt noch ein Kinderarzt untersuchen, ob wirklich alles glimpflich ausgegangen ist und niemand verletzt wurde. Deshalb seien die Kinder zum Teil ins Krankenhaus, zum Teil zu Kinderarztpraxen gebracht worden. Feuerwehr rettet Erzieherin aus dem Wasser Die Feuerwehr Zweibrücken war laut Stadt drei Minuten nach der Alarmierung vor Ort. Da die Kinder zu dem Zeitpunkt schon alle aus dem Wasser gerettet waren, holten die Feuerwehrleute noch die Erzieherin aus dem Schwarzbach. Sie war unter dem Bollerwagen eingeklemmt worden. Ob sie dabei verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.