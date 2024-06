Alle Erzieherinnen in städtischer Kita in Kaiserslautern werden ausgewechselt

per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern wechselt in der Kita Lummerland in Erfenbach bis Oktober alle Mitarbeiterinnen aus. Mit der pädagogischen Leistung habe das aber nichts zu tun, heißt es.

Unüberbrückbare Streitigkeiten und schwere gegenseitige Vorwürfe innerhalb des Kita-Teams sind laut Stadt der Hintergrund. Zudem hätten die Mitarbeiterinnen gemeldet, dass sie überlastet seien.

Professionelle Hilfe brachte keine Verbesserung

Mit allen Beteiligten habe es mehrfach Gespräche gegeben, jedoch ohne Erfolg. Auch durch professionelle Hilfe von außen hätte das Arbeitsklima nicht verbessert werden können, so die Stadt. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden und mit Blick auf das Wohl der Kinder und die Fürsorgepflicht gegenüber den Erzieherinnen, habe man sich dann für diese Maßnahme entschieden. Diese Entscheidung habe man allerdings nicht leichtfertig getroffen.

Weder Schuldzuweisung noch Strafmaßnahme

Nachdem eine Kollegin gekündigt und eine andere einen Antrag auf eine Versetzung in eine andere Kita gestellt habe, sei man dann zu dem Schluss gekommen, auch die anderen Erzieherinnen und die Leitung zu versetzen. Die Stadt betont aber, dass diese Personalentscheidung weder eine Schuldzuweisung noch eine Strafmaßnahme sei.

Personalwechsel in Kaiserslautern erfolgt nach und nach

Das Personal in der Kita Lummerland soll nach und nach ausgewechselt werden, damit sich die Kinder langsam an die neuen Bezugspersonen gewöhnen können. Bis September soll demnach noch eine Erzieherin aus dem alten Team in der Kita bleiben. Im Oktober soll der Personalwechsel dann aber komplett abgeschlossen sein.