Es ist eine der größten Veranstaltungen im Westen der Pfalz, das Altstadtfest. Der Start war laut Polizei friedlich. Alles wichtige zum Fest in Kaiserslautern, lesen Sie hier.

Auf sechs Bühnen treten in der gesamten Altstadt 30 Musikacts auf. Vom St. Martinsplatz bis zum Mainzer Tor in Kaiserslautern erstreckt sich die Festmeile. Das Altstadtfest soll über 150.000 Besucherinnen und Besucher anlocken. Der Start am Freitagabend, parallel zur Schlappe der deutschen Nationalelf bei der Heim-EM, lief laut der Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle.

Altstadtfest Kaiserslautern startet laut Polizei friedlich

Über 120 Anlieger und Vereine versorgen die Gäste über das Wochenende mit Essen und Trinken. 70 Händler und Kunsthandwerker verkaufen ihre Waren, so die Veranstalter. Citymanager Alexander Heß verspricht zum Start ein buntes Programm: "Jeder findet etwas für seinen Geschmack Passendes."

Jeder kennt es: Man steht in der Menge einer großen Veranstaltungen und hat seine Freunde oder Bekannten verloren. Dann greift man zum Handy, um festzustellen, dass man keinen Empfang hat. In diesem Fall findet man sich meist irgendwann wieder und alles ist gut. In einem Notfall jedoch kann die Netzüberlastung aber gefährlich werden.

Mehr Sicherheit auf dem Altstadtfest in Kaiserslautern

Dafür gibt es in diesem Jahr eine Smartcity-Anwendung der Stadt. Während des Altstadtfests wird das fest installierte Glasfasernetz und die mobilen Glasfaserinfrastruktur des Smartcity-Projekts genutzt. So sollen eine konstante Datenverbindung und Bildübertragungen möglich sein. Dadurch könnten Einsatzkräfte schnell und verlässlich alarmiert werden und für Sicherheit auf dem Fest sorgen, heißt von der Verwaltung.

Besondere Programmpunkte des Altstadtfests 2024 Im Wadgasser Hof ist am Freitag von 18-23 Uhr und Samstag von 17-23 Uhr Party angesagt. Zwei DJs sorgen für Stimmung. Am Sonntag gibt es dort dann alles rund um den Betze. Der FCK organisiert Talks, Musik und traditionell findet die Autogramm-Stunde mit den Profis statt.

Wie jedes Jahr darf der Mittelaltermarkt in der Klosterstraße entlang der St. Martinskirche nicht fehlen. Es wird nicht nur Essen wie Ritterbraten oder Langos geboten, sondern auch historische Werke wie Körbe, Felle oder Schmuck.

Neu ist in diesem Jahr die Bühne der Science & Innovation Alliance Kaiserslautern in der Salzstraße. Dort bietet die Forschungseinrichtung auch einen eigenen Cocktailstand an. Auf der Bühne ist von Pop über Rock bis hin zu Jazz alles dabei an musikalischen Auftritten.

Auch neu ist eine Flohmarktmeile in der Kanalstraße. Dort findet man alles an Antiquitäten, Kunstwerken und Haushaltsartikeln. Dadurch gibt es dann zwischen der Spittelstraße und der Erbsenstraße keine Lücke mehr.

Außerdem gibt es eine lustige Aktion vom Westpfalz-Klinikum. Damit Kinder lernen, dass ein Arztbesuch gar nicht so schlimm ist, können sie am Sonntag (07.07.) von 12 bis 16 Uhr in die Teddy-Klinik kommen. Da werden ihre kranken Kuscheltiere von einem Chefarzt untersucht und verarztet. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Der Festbereich in der Altstadt ist bis Montagmittag (etwa 12 Uhr) gesperrt. Die Spittelstraße bleibt in Richtung Rathaus bis Montagnacht gesperrt.

Straßen während Altstadtfest in Kaiserslautern gesperrt

Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, zwischen der Abzweigung Fruchthallstraße und Kanalstraße war beim Aufbau der Bühne ein Überfahrschutz für die Stromkabel ausgelegt. Bis Montagnacht bleibt diese Spur voll gesperrt.