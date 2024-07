Keine Züge zwischen Pirmasens und Kaiserslautern

Die Bahn stellt am Freitagabend die Züge zwischen Kaiserslautern und Pirmasens ein. In der Nacht sind die meisten Strecken um Pirmasens betroffen.

Ab circa 21.30 Uhr muss die Deutsche Bahn heute den Zugverkehr zwischen Kaiserslautern und Pirmasens wegen Personalmangels im Stellwerk einstellen, wie der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV) mitgeteilt hat. Bis sechs Uhr morgen früh kann ein Stellwerk nicht mehr besetzt werden, das für mehrere westpfälzische Strecken zuständig ist. Deshalb werden ab 21.30 Uhr laut der Ankündigung auch auf der Strecke aus Richtung Saarbrücken nach Zweibrücken und weiter nach Pirmasens die Regionalzüge ausfallen. Und ein Zug zwischen Landau und Pirmasens fährt am späten Abend ebenfalls nicht.

Züge zum Altstadtfest Kaiserslautern fahren doch

In einer ersten Mitteilung am Morgen war der Zweckverband davon ausgegangen, dass bereits ab 16 Uhr alle Züge zwischen Kaiserslautern und Pirmasens ausfallen müssen. Die Verbindung kann aber laut ZÖPNV bis 21.30 Uhr aufrecht erhalten werden. Die DB Regio hat Busse bestellt, um die ausfallenden Züge rund um Pirmasens zu ersetzen.

Die Bahn bittet Reisende, sich über die Zug-Ausfälle in der Westpfalz auf den gängigen Online-Diensten zu informieren. IMAGO Foto

Züge in der ganzen Pfalz fallen aus

Außerdem hat der Zweckverband angekündigt, dass in der Vorderpfalz und in der Rhein-Neckar-Region am Freitag und voraussichtlich auch am Samstag Züge ausfallen können, weil wegen Krankheit Zugführer fehlt. In der Westpfalz sind davon voraussichtlich die Züge der S2 zwischen Kaiserslautern und Neustadt betroffen. Und einzelne Züge im Bereich Pirmasens – Landau sowie die Strecke Ramsen – Eisenberg - Grünstadt.