Polizeieinsätze beim Fußball in RLP kosten 4,8 Millionen Euro - FCK am teuersten

Durch Polizeieinsätze bei Risiko-Fußballspielen in Rheinland-Pfalz sind in der vergangenen Saison Personalkosten von 4,76 Millionen Euro entstanden - die Hälfte davon beim FCK.

Insgesamt hätten die Kosten bei genau 4.755.390,04 Euro gelegen, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium am Donnerstag auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mit. Damit sind die Kosten gegenüber der Saison 2022/23 noch einmal leicht angestiegen. Für die Begleitung von Liga- und Pokalspielen seien über 76.000 Einsatzstunden angefallen.

Die höchsten Einzelkosten fielen in der vergangenen Spielzeit beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern an - nämlich knapp 2,1 Millionen Euro in der 2. Liga sowie rund 341.000 Euro im DFB-Pokal, bei dem die Lauterer das Finale erreichten.

Erstligist Mainz bei den Kosten auf Platz zwei

Die Polizeieinsätze beim Erstligisten FSV Mainz 05 kosteten das Land rund 1,35 Millionen Euro. In der Regionalliga Südwest gab es die höchsten Kosten bei der TuS Koblenz mit 146.000 Euro, in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland fielen bei den Spielen von Eintracht Trier mit knapp 93.000 Euro die höchsten Kosten an.

Vier Polizisten seien bei den Einsätzen durch Fremdeinwirkung verletzt worden, so das Ministerium - drei bei Spielen von Mainz 05, einer bei einem FCK-Spiel.

Streit um Kosten vor Bundesverfassungsgericht

Seit Jahren läuft ein Rechtsstreit zwischen dem Bundesland Bremen und der Deutschen Fußball Liga (DFL), ob der Staat einen Teil der Kosten an die Liga weiterreichen kann. Im April hatte sich das Bundesverfassungsgericht in einer mündlichen Verhandlung mit dem Thema beschäftigt. Ein Urteil steht noch aus.