Die BBS II hat wie einige andere Schulen in Kaiserslautern dringenden Sanierungsbedarf. Ein Gebäude der Schule soll 2025 saniert werden. Simone Daiker hat sich dort umgesehen.



Das Erste, was man sieht, wenn man das Gebäude der Berufsbildenden Schule II in der Martin-Luther-Straße betritt: Eine kaputte Eingangstür. Wenn man dann reinkommt, riecht es auf den Gängen streng. Und das sind nur einige der Mängel, mit denen Schüler und Lehrkräfte tagtäglich zu tun haben.

Schulgebäude der BBS II Kaiserslautern hat viele Baustellen

Schulleiter Hans-Ulrich Froeßl sagt: "Der bauliche Zustand der Schule ist stark eingeschränkt." Es gebe immer wieder Wasserschäden durch marode Abwasserleitungen, dann seien die Fenster undicht und nur einfachverglast, und schützen somit nicht vor Hitze. Die Toiletten seien veraltet und verursachen den strengen Geruch. Es gibt keine modernen Telefonleitungen und keine Anlage für Durchsagen. Für Gefahrensituationen haben alle Lehrkräfte eine App auf dem Handy. Lampen seien kaputt und die Holzböden beschädigt, zählt Froeßl auf.

Um zu lernen, müssen sich die Menschen in der Schule wohlfühlen. Das ist zur Zeit leider nicht gegeben und wir wünschen uns, dass sich das ändert.

Die Fenster lassen nicht nur Hitze rein, sondern schützen auch nicht vor Lärm von draußen, sagt Schülersprecherin Leah Vandeveer. Manchmal sei es schon so laut, dass es schwer sei, sich zu konzentrieren. "Ich würde sagen, dass wir uns auf jeden Fall freuen, wenn sich etwas ändert, weil es ist schon an der Zeit, dass mal was passiert", sagt sie.

Das Gebäude der BBS II soll ab Mai 2025 generalsaniert werden. Das teilte die Stadt mit. Dann sollen die Fenster ersetzt, die Toiletten erneuert und die Fassade zum Hof gedämmt werden. Außerdem sollen Rampen für Barrierefreiheit eingebaut werden. Es sollen Lüftungsanlagen installiert und die gesamte technische Ausstattung soll erneuert werden. Insgesamt seien für die Sanierung des Gebäudes rund 18 Millionen Euro eingeplant. Für einen Teil der Kosten sei ein Förderungsantrag gestellt worden.

Kein passendes Ausweichquartier in Kaiserslautern

Für die Bauphase zieht die Verwaltung der Schule in ein anderes Gebäude der BBS II in der Schanzstraße. Zehn Klassenräume müssen aber in einem externen Gebäude untergebracht werden. Eigentlich hatte die Stadt schon ein Ausweichquartier gefunden, das steht aber nun doch nicht mehr zur Verfügung. Jetzt sucht die Stadt intensiv nach einem neuen Ausweichquartier.

Ein solches Ausweichquartier muss laut Stadt verschiedene Kriterien erfüllen: Es müssen ausreichend Räume zur Verfügung stehen, die auch groß genug sind. Dann sollte das Gebäude rechtzeitig bezugsfertig sein, wenn noch Anpassungen vorgenommen werden müssen. Es braucht ein Außengelände für einen Schulhof und es muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein. Parkplätze müssen im Umfeld auch vorhanden sein, da viele Berufsschüler schon mit dem Auto zur Schule kommen.

Ein alternatives Gebäude wäre auch die Bännjerrückschule. Das werde aktuell geprüft, heißt es seitens der Stadt.

Das sagt der Schulleiter der BBS II in Kaiserslautern

Auch Schulleiter Hans-Ulrich Froeßl hat eine Vorstellung von einem geeignetem Ausweichquartier: "Ein Ausweichquartier muss vor allem sicher und funktional sein." Außerdem sei ein pädagogisches Unterrichtsnetz mit funktionierendem W-LAN unabdingbar für den Unterricht. Vor allem sollte ausreichend Platz da sein und der Unterricht muss ohne größere Einschränkungen weitergeführt werden können, sagt er.

"Dass das solange jetzt gedauert hat, über viele Jahre mit der Sanierung, führt natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen nur zu einer geringen Begeisterung," sagt Froeßl. Schon seit über zehn Jahren läuft das Projekt der Sanierungen bei der BBS II, so der Schulleiter. Nach dieser Sanierung ist auch noch kein Ende in Sicht. In drei Jahren soll es dann mit dem Gebäude in der Schanzstraße weitergehen, berichtet er. Dennoch habe die Schule auch Verständnis, man kenne die Probleme und finanziellen Mittel der Stadt, sagt Froeßl.

Auch andere Schulen in Kaiserslautern müssen saniert werden

Im Schulzentrum Süd zum Beispiel werden in der Integrierten Gesamtschule Bertha von Suttner und in der Kurpfalz Realschule neue Fachklassenräume gebraucht. Außerdem soll laut Stadt der Altbau abgerissen werden und Platz für einen Schulhof machen. Das sollte ursprünglich vor drei Jahren passiert sein.

Die Grundschüler der Schillerschule werden schon seit über sechs Jahren in der Schule auf dem Bännjerrück untergebracht. 2018 wurde das alte Schulgebäude der Schillerschule abgerissen. Anfang nächsten Jahres soll die Schule laut Stadt fertig sein.