Kaiserslautern: 40 Gäste randalieren in Hotel und greifen Polizei an

Etwa 40 Leute haben im Hotel Alcatraz in Kaiserslautern randaliert. Als dann die Polizei anrückte, wurde die von den Hotelgästen angegriffen.

Vier Tage hat die Gruppe in dem Hotel in Kaiserslautern gewohnt. Hotelbetreiber Michael Koll sagt, dass eine Event-Agentur in seinem Hotel eine Video-Casting-Show mit Rap-Musikern habe drehen wollen. Einige der Künstler hätten sich "auffällig verhalten". Koll berichtet unter anderem von nächtlichen Ruhestörungen, heftigen Beleidigungen gegen Mitarbeiterinnen, herausgerissene Waschbecken, Stühlen, die aus Fenstern geworfen wurden, eine aufgebrochene Tür und Schäden am Aufzug. Andere Hotelgäste hätten sich durch einige Teilnehmer so stark gestört gefühlt, dass sie früher abgereist seien.

Einige der Teilnehmer einer Casting-Show haben im Hotel Alcatraz in Kaiserslautern randaliert, zum Beispiel haben sie diesen Schrank beschädigt. SWR

Hotelier aus Kaiserslautern ruft Polizei zur Hilfe

Wegen des entstanden Schadens kündigte Koll den Vertrag mit der Agentur, so dass die Gruppe das Hotel verlassen musste. Mehrere Teilnehmer weigerten sich aber zu gehen. Als die Polizei eintraf, um die Schäden im Hotel aufzunehmen, seien einige Mitglieder der Gruppe auf den abgestellten Streifenwagen geklettert und hätten weiter gepöbelt und die Beamten beleidigt.

Dieses Waschbecken haben einige der Gäste des Hotels Alcatraz in Kaiserslautern aus der Wand gerissen. SWR

Hotelgäste greifen Polizisten in Kaiserslautern an

Erst als Verstärkung eintraf, konnten die Randalierer aus dem Hotel gedrängt werden. Dabei griffen die Hotelgäste die Polizeibeamten an. Verletzt wurde niemand. Mitglieder der Gruppe filmten den ganzen Einsatz. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

Keine Festnahmen nach Randale im Hotel in Kaiserslautern

Steffen Kroll von der Polizei Kaiserslautern sagt, dass keiner der Beteiligten festgenommen wurde. Es seien lediglich die Personalien festgestellt worden, nun ermittle die Polizei weiter. Ein Einsatz dieser Art sei nicht alltäglich, der Polizei in Kaiserslautern aber auch nicht unbekannt. Gerade rund um Spiele des 1. FC Kaiserslautern müsse sich die Polizei immer wieder mit Personengruppen auseinandersetzen.

Hotel Alcatraz in Kaiserslautern war früher ein Gefängnis

Das Hotel ist in dem Gebäude, in dem früher das Gefängnis von Kaiserslautern untergebracht war. SWR SWR

Das "Alcatraz" in Kaiserslautern war nicht immer ein Hotel. Vor etwa 20 Jahren schliefen hier keine Touristen, sondern Häftlinge. Damals war das heutige Hotel nämlich ein Gefängnis. Wer will, kann dort sogar heute noch in einem Häftlingsoutfit in einem "Zellenzimmer" schlafen.