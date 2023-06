Mann sperrt sich in Kaiserslautern in seinem Auto ein und ruft die Polizei

So einen Einsatz erlebt die Polizei auch nicht oft. Sechs Stunden hat sie nach einem Mann gesucht, der sich in Kaiserslautern in seinem Auto eingesperrt hatte.

Eigentlich wollte der 59-jährige Franzose, der auf der Durchreise war, nur kurz Rast machen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er dafür mit seinem Kastenwagen auf einem Parkplatz gehalten und sich dann hinten im Laderaum für ein Schläfchen hingelegt. Also machte er die Türen des Wagens zu und schlief. Scheinbar war ihm aber nicht bewusst, dass er die Türen von innen nicht wieder öffnen kann. Als er nämlich aufwachte, kam er nicht mehr aus seinem Laderaum heraus. Mann alarmiert Polizei, die ihn dann sechs Stunden sucht Der 59-Jährige sah keinen anderen Ausweg, als die Polizei zu rufen. Dummerweise konnte der Mann der Polizei aber nicht sagen, wo er geparkt hatte. Sechs Stunden lang suchten ihn die Beamten, bis sie ihn endlich in der Altenwoogstraße ausfindig machen konnten. Der Mann setzte seine Reise anschließend fort.