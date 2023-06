Diebe haben an Fronleichnam offenbar das Auto eines Vereins aus Landstuhl gestohlen - und es in Homburg dann angezündet.

Feuerwehr und Polizei in Homburg waren am Donnerstagabend gegen 23 Uhr zu dem Brand des Fiat Pandas gerufen worden. Einen Fahrer trafen sie nicht an. Offenbar hatte der Wagen zuvor in einer Kurve einen Unfall - die Polizei geht davon aus, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Verein aus Landstuhl hatte Diebstahl des Autos noch nicht bemerkt

Die Ermittlungen ergaben, dass der Wagen einem gemeinnützigen Verein in Landstuhl gehört. Dort hatte man wegen des Feiertags noch gar nicht bemerkt, dass das Auto gestohlen worden war. Die Diebe waren in die Geschäftsräume des Vereins eingedrungen und hatten die Schlüssel gestohlen.

Augenzeugen berichteten der Polizei, dass der Fahrer noch eine gewisse Zeit am Auto geblieben war - er hatte noch ein Warndreieck aufgestellt und telefoniert. Erst dann flüchtete er. Die Polizei Homburg sucht jetzt weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise können auch telefonisch unter 06841 1060 abgegeben werden.