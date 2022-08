Verkehrsbehinderungen auf A63 zwischen Mainz und Kaiserslautern nach Lkw-Brand

Auf der A63 bei Kirchheimbolanden ist am Donnerstag ein Lkw ausgebrannt. Die Flammen breiteten sich dabei auch auf die Böschung der Autobahn aus. Bis der Lkw geborgen war, musste die Autobahn voll gesperrt werden.

Der Lkw war am Donnerstag auf der A63 in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als gegen 13 Uhr ein Brand an dem Fahrzeug ausbrach. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt am Kühlaggregat des Lastwagens ausgelöst wurde. Der Fahrer habe den Lkw daraufhin kurz hinter der Anschlussstelle Kirchheimbolanden gestoppt.

Lkw auf A63 komplett in Flammen

Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand die Zugmaschine bereits im Vollbrand. Die Flammen griffen laut Polizei auch auf die Böschung der Autobahn über. Den Feuerwehren aus Kirchheimbolanden, Göllheim und Alzey gelang es jedoch, die beiden Brände zu löschen. Dennoch brannte der Lkw vollständig aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro, da auch der Anhänger des Lastwagens durch die Flammen beschädigt wurde.

Vollsperrung auf der A63 bis zum Nachmittag

Für die Löscharbeiten wurde auf der A63 eine Vollsperrung eingerichtet, der Verkehr nach Polizeiangaben an der Anschlussstelle Kirchheimbolanden von der Autobahn abgeleitet. Um die Überreste des Lkw bergen zu können, kommt ein spezieller Kran zum Einsatz. Zunächst musste jedoch der Treibstoff aus der Zugmaschine aus Sicherheitsgründen umgepumpt werden.

Lkw-Fahrer wird leicht an der Hand verletzt

Die Polizei konnte gegen 17:20 Uhr zumindest wieder eine Spur freigeben. Bis die Autobahn komplett frei ist, könne es noch bis in den Abend dauern und daher weiter zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der 48 Jahre alte Fahrer des Lkw wurde bei dem Brand leicht an der Hand verletzt. Er sei anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.