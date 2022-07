Feuer zerstört Blitzer in Lauterecken: War es Brandstiftung?

In Lauterecken im Kreis Kaiserslautern geht früh morgens ein mobiler Blitzer an der B420 in Flammen auf. Die Polizei vermutet, dass Brandstifter am Werk waren.

Als am frühen Dienstagmorgen, gegen 4:30 Uhr, bei der Rettungsleitstelle Alarm eingeht, kann die Feuerwehr nur noch wenig tun. Am Ortseingang von Lauterecken steht zu dem Zeitpunkt eine mobile Geschwindkeitsmessanlage bereits lichterloh in Flammen. Zwar gelingt es den Einsatzkräften, das Feuer nahe einer Lackiererei zu löschen. An dem Blitzer entsteht laut Polizei aber Totalschaden. An der B420 in Lauterecken ist ein mobiler Blitzer komplett ausgebrannt. Möglicherweise war es Brandstiftung. Polizeipräsidium Westpfalz Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung Dass an dem mobilen Gerät ein technischer Defekt vorlag, halten die Ermittler für unwahrscheinlich. Vielmehr sei zu vermuten, dass noch unbekannte Täter den Blitzer absichtlich angezündet hätten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach verdächtigen Personen blieb aber ergebnislos. In #Lauterecken ist vergangene Nacht ein #Blitzer ausgebrannt. Aktuell gehen wir von #Brandstiftung aus und suchen Zeugen! Zum Glück wurde niemand verletzt. Aber der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich... ➡️https://t.co/EHhAiAEiSo https://t.co/xeYHyEMQMK Zerstörter Blitzer in Lauterecken wird auf Spuren untersucht Den total beschädigten Blitzer hat die Polizei abtransportieren lassen. Der Trailer wird jetzt auf Spuren untersucht. Außerdem bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer an der B420 am Ortseingang von Lauterecken etwas beobachtet hat, wird gebeten sich zu melden.