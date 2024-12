2025 wird in Rheinland-Pfalz wieder ein Jahr voller Highlights. Auf diese Events können wir uns freuen.

Rheinland-Pfalz-Tag, SWR Sommerfestival und Rock am Ring - im Jahr 2025 wird viel geboten in Rheinland-Pfalz. Hier eine Auswahl der wichtigsten Termine:

Der Überblick ist eine Auswahl - ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Er wird fortlaufend ergänzt!

Bis Aschermittwoch am 5. März wird in Rheinland-Pfalz wieder ausgiebig gefeiert. Die närrischen Tage zählen auch 2025 wieder zu den Highlights - und der SWR ist wie immer mittendrin. Höhepunkt ist die Live-Übertragung der 70. Ausgabe der "Mutter aller Fernsehsitzungen": "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" am 28. Februar ab 20:15 Uhr im Ersten.

Die "Rheinland-Pfalz Ausstellung", die größte Verbraucherausstellung des Bundeslandes, feiert im März ihr Comeback. Nach mehreren Jahren Pause kehrt sie auf das Messegelände in Mainz-Hechtsheim zurück - mit Themen wie Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau, Wohnen, Einrichten, Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Sport und Fitness. Die Messe dauert fünf Tage, vom 26. bis 30. März.

Der Kultursommer 2025 des Landes Rheinland-Pfalz steht diesmal unter dem Motto "Forever Young?". Das dreitägige Eröffnungsfest wird vom 25. bis 27. April in der Landeshauptstadt Mainz gefeiert. Anschließend werden fünf Monate lang im ganzen Land Kulturprojekte angeboten werden. Schwerpunkt sind die "Goldenen Zwanziger" - eine der interessantesten Epochen der deutschen Kulturgeschichte, die zugleich einen spannenden Bezug zur Gegenwart bietet.

Der Rheinland-Pfalz-Tag wird vom 23. bis 25. Mai 2025 in Neustadt an der Weinstraße gefeiert. Die pfälzische Weinbaugemeinde war bereits 2010 Ausrichter des traditionellen Landesfestes mit umfangreichem Programm umd großem Festumzug. Der Rheinland-Pfalz-Tag wird nur noch alle zwei Jahre gefeiert - zuletzt 2023 in Bad Ems mit rund 125.000 Besucherinnen und Besuchern

Korn, Weezer, Bullet for my Valentine, Kontra K. und viele mehr: Mit dem Line-Up von Rock am Ring 2025 steigt bestimmt schon jetzt bei vielen die Vorfreude auf den 6. bis 8. Juni und das Kultfestival am Nürburgring in der Eifel. 2024 war das Festival jedenfalls ein voller Erfolg.

2025 gibt es in Rheinland-Pfalz wieder eine Große Landesausstellung: Zu Gast in Trier ist der römische Kaiser Marc Aurel. Zu sehen ist die Schau vom 15. Juni bis 23. November im Rheinischen Landesmuseum und im Stadtmuseum Simeonstift. 380 Ausstellungsstücke aus der Zeit Marc Aurels oder mit Bezug zu dem römischen Kaiser werden gezeigt. 85 Museen aus ganz Europa leihen den Trierer Museen dafür Ausstellungsstücke aus.

Der Südwestrundfunk lädt auch 2025 wieder zu seinem Sommerfestival ein - diesmal vom 27. bis 29. Juni in Speyer. Auf der Freilichtbühne im Technik Museum präsentieren sich DJ Alle Farben und The Hooters. Auf der eintrittsfreien Festivalmeile im Herzen von Speyer können Interessierte in die Welt der Medien eintauchen und den SWR hautnah erleben.

Das Mittelrheintal erleuchtet auch 2025 wieder bei Rhein in Flammen. Die Feuerwerke an den Ufern des Rheins in Rheinland-Pfalz starten mit der Veranstaltung am 5. Juli zwischen Trechtingshausen und Bingen/Rüdesheim, gefolgt vom 9. August zwischen Spay/Braubach und Koblenz, dem 13. September in Oberwesel und dem 20. September in St.Goar. Alleine in Koblenz waren 2024 rund 150.000 Menschen beim Lichterspektakel dabei.

"See aus Asche" ist der Titel der diesjährigen Inszenierung vor dem Wormser Dom. Dabei solle wieder die ganze Nibelungengeschichte erzählt werden, erklärte Autor Roland Schimmelpfennig bei der Vorstellung: Also mit Siegfried, dem Drachentöter, mit Hagen von Tronje, mit Gunther, dem Burgunder-König, und den Königinnen Brünhild und Kriemhild. Außerdem werde der Drache eine besondere Rolle spielen. Uraufführung wird am 11. Juli sein.

Am ersten Augustwochenende verwandelt sich die ehemalige Raketenbasis Pydna bei Kastellaun im Hunsrück wieder in eine Techno-Hochburg: beim Festival NATURE ONE. Auf den Bühnen in, neben und auf Bunkern legen vom 31. Juli bis zum 3. August wieder zahlreiche DJs auf. Im vergangenen Jahr feierten rund 50.000 Menschen im Hunsrück - trotz miesen Wetters mit Regen und viel Matsch.

Er gilt als das größte Weinfest der Welt und startet am 12. September in die nächste Runde: Der Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Neun Tage lang (12. bis 16. und 19. bis 22. September) darf gefeiert werden. 2024 kamen mehr als 600.000 Besucher nach Bad Dürkheim.