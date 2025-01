Auch im neuen Jahr warten kulturelle Höhepunkte in Rheinland-Pfalz auf Konzertgänger, Konzertbesucher und Museumsinteressierte. In der Trierer Landesausstellung Marc Aurel wird ab Juni der Frage auf den Grund gegangen, welche Persönlichkeit sich hinter dem gefeierten Kaiser und Politiker verbarg, der unter anderem für den Bau der Porta Nigra verantwortlich war.

Wie in jedem Jahr werden in Worms im Juli die Nibelungenfestspiele stattfinden. In diesem Jahr lautet der Name der Inszenierung "See aus Asche", Roland Schimmelpfennig führt Regie.

Im Kultursommer Rheinland-Pfalz wartet schon ab Ende April unter dem Motto "Forever Young" ein breites Angebot von Konzerten, Festivals, Kleinkunst und Ausstellungen auf Besucher und Besucherinnen.