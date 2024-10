Nibelungen-Festspiele 2025 in Worms - Neues Stück "See aus Asche"

Am Mittwochabend fiel der offizielle Startschuss für die Wormser Nibelungenfestspiele 2025. Die Macher der Festspiele präsentierten das neue Stück "See aus Asche" sowie die Autoren des Stücks und die Regisseurin.

Beide, Autor Roland Schimmelpfennig und Regisseurin Mina Salehpour, sind zum ersten Mal Teil der Wormser Festspielgemeinde. Indendant Nico Hofmann sagte, es mache ihn stolz, einen der meistgespielten Autoren in deutschen Theatern für Worms gewonnen zu haben. Regisseurin Salehpour stehe zudem für bildstarkes und sprachgewaltiges Theater.

Es gibt im Augenblick niemand Spannnenderes im deutschen Schauspielbereich als Mina und Roland.

Neues Stück "See aus Asche" erzählt ganze Nibelungensage

In den vergangenen Jahren hatten die Autoren in ihren Stücken gerne einzelne Figuren aus dem Nibelungenlied in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt: In diesem Jahr war in der Inszenierung "Der Diplomat" zum Beispiel Dietrich von Bern die Hauptfigur. Oder 2023 das Stück "Brynhild" sowie ein Jahr zuvor die "Hildensaga" über die beiden Königinnen im Nibelungenlied.

2025 werde mit dem Stück "See aus Asche" die ganze Nibelungengeschichte erzählt, erklärt Autor Roland Schimmelpfennig: Mit Siegfried, dem Drachentöter, der mit Schatz und Tarnkappe am Burgunderhof in Worms auftaucht. Mit Hagen von Tronje und seiner Konkurrenz zu Siegfried. Mit Gunther, dem Burgunder-König und den Königinnen Brünhild und Kriemhild.

Zum ersten Mal kommt der Drache nach Worms

In Schimmelpfennigs Stück spielt zum ersten Mal in einer Inszenierung in Worms auch der Drache eine Rolle. Für Regisseurin Mina Salehpour ist das auch gleich die Lieblingsfigur des Stückes: "Das ist doch toll - dann kommt man sich so ein bisschen vor wie bei den Power Rangers." Wie genau sie den Drachen darstellen wird, hat Mina Salehpour noch nicht verraten. Insgesamt werde es eher ein opulentes Kostümstück werden, in dem aber moderne Elemente nicht fehlen werden.

Autor Roland Schimmelpfennig und Regisseurin Mina Salehpour SWR

Auch Autor Schimmelpfennig betonte, dass die Basis seines Stückes "See aus Asche" zwar das klassische Nibelungenlied sei, aber natürlich Bezüge zu aktuellen Ereignissen und Verhältnissen enthalte. Seine Lieblingsfigur ist übrigens das Lindenblatt, das bei Siegfrieds Bad im Blut des Drachen an der Schulter des Helden kleben bleibt und ihn dort verwundbar macht. Das Blatt erhalte eine eigene Rolle, so Schimmelpfennig.

Premiere der Nibelungenfestspiele am 11. Juli 2025

Die Premiere des neuen Stückes "See aus Asche" wird am 11. Juli 2025 sein. Natürlich wieder vor dem Wormser Dom. Die Stadt Worms und das Land Rheinland-Pfalz betonten bei der Präsentation am Mittwochabend ihre Unterstützung für die Festspiele. Der Kartenvorverkauf für die Festspiele 2025 hat am 31. Oktober begonnen.