Vor dem Wormser Dom feiern am Abend die diesjährigen Nibelungenfestspiele Premiere. Das Stück "Brynhild" will in einer lila Wüste alte Rollenbilder ins Wanken bringen.

Sendung am Di. , 4.7.2023 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz