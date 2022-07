In Worms beginnen die Nibelungen-Festspiele

In Worms beginnen mit der Premiere am Freitagabend die diesjährigen Nibelungen-Festspiele. Als Bühne dient in diesem Sommer ein Schwimmbecken.

Das Stück, das Regisseur Roger Vontobel dort aufführen wird, wartet mit spektakulären Szenen auf. So wird fast nur im und auch unter Wasser gespielt. Am Anfang beispielsweise taucht Felix Rech als Siegfried völlig überraschend aus der Tiefe auf, es wird gestritten und geschlagen, die Darsteller wälzen sich im Wasser. Hinzu kommt ein König Gunther, gespielt von Franz Pätzold, dessen Auftritte mitunter groteske Züge aufweisen. Brünhild und Kriemhild als Hauptfiguren Regisseur Vontobel wird ein Stück mit dem Titel „hildensaga. ein königinnendrama“ aufführen. Es stammt aus der Feder von Ferdinand Schmalz. Hauptfiguren darin sind die beiden Königinnen Krimhild und Brünhild, gespielt von Gina Haller und Genija Rykova. Sie liefern sich darin den traditionellen Nibelungen-Streit, in dem es um Liebe, Sex und Crime geht. Roter Teppich für Gäste ausgerollt Für die Festgäste wird dazu traditionell der rote Teppich ausgerollt. Über ihn laufen auch wieder Promis, um in den Heylshof zu kommen. Er wird von den Veranstaltern als "Deutschlands schönstes Theaterfoyer" angepriesen. Unter anderem haben sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sowie der Linken-Politiker Gregor Gysi angekündigt. Vontobel kein Neuling in Worms Der Schweizer Regisseur Vontobel hat bereits 2018 vor dem Dom Regie geführt. Mit seiner Inszenierung hatte er damals zahlreiche Besucher und Kritiker begeistert. 2018 hatte er auf 3D-Effekte gesetzt, etwa mit schmerzverzerrten Gesichtern, die aus dem Dom hervorbrachen. Jetzt finden große Teile der Aufführung in einem Schwimmbecken statt.