Am Freitag beginnen die diesjährigen Nibelungenfestspiele in Worms. Wer noch Karten braucht oder wissen möchte, wo man parken kann: Hier gibt es die wichtigsten Infos.

Die Nibelungen-Festspiele in Worms haben sich inzwischen deutschlandweit einen Namen als Theaterfestival gemacht. Seit 2002 verwandelt sich der altehrwürdige Wormser Dom zur Kulisse für immer wieder neue, moderne Interpretationen des Nibelungenliedes - der Sage um Siegfried und die Burgunder.

Mit Maria Milisavljevic schrieb erstmals in der Geschichte der Niblungenfestspiele eine Frau das Bühnenstück. Mit "Brynhild" sollen althergebrachte Rollenbilder ins Wanken geraten. Es werde gezeigt, wie die Walküre versucht, "Chefin ihrer eigenen Geschichte" zu werden, so Regisseurin Pinar Karabulut. Auch die Heldenrolle von Siegfried werde in dem Stück hinterfragt. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer werde lange offenbleiben, ob die Protagonisten der Nibelungensage den Verlauf der Ereignisse ändern können oder der Mythos letztlich stärker bleibe als ihr Wille nach Selbstbestimmung.

Bis auf die Premiere am Freitag (7. Juli) können noch für alle Aufführungen Karten gekauft werden. Allerdings gibt es für die Termine am Wochenende nur noch wenige Tickets, wochentags ist die Auswahl größer. Die Tickets kosten zwischen 29 und 139 Euro. Der letzte Spieltag ist in diesem Jahr der 21. Juli.

Tickets kann man im Internet oder per Telefon bestellen. Es gibt in Worms aber auch regionale Vorverkaufsstellen.

Zusätzlich zu den normalen Eintrittskarten gibt es verschiedene Arrangements - zum Beispiel für diejenigen, die vor der Vorstellung im angrenzenden Heylshof etwas essen und trinken möchten.

Wer mit dem Auto anreist, dem stehen mehrere Parkhäuser zur Verfügung. Am kürzesten ist der Weg von der Tiefgarage des Kulturzentrums "Das Wormser" – von dort sind es etwa fünf Minuten zu Fuß bis zum Dom. Der Wormser Hauptbahnhof ist etwa 15 Gehminuten vom Festspielgelände entfernt.

Die Aufführungen finden vor dem Wormser Dom statt, der Eingang zur Freilichtbühne befindet sich in der Stephansgasse. Der Weg zur Bühne ist in der Wormser Innenstadt ausgeschildert.

Obwohl die Bühne und die Besucher-Tribüne nicht überdacht sind, weist der Veranstalter darauf hin, dass die Aufführungen auch bei Regen stattfinden. Es kann allerdings sein, dass es später los geht. Infos dazu gibt es nach Angaben des Veranstalters nur vor Ort. Besucherinnen und Besucher sollten demnach bei jedem Wetter pünktlich da sein.

Das Ensemble der Nibelungenfestspiele 2023

Der Veranstalter bittet darum, sich elegant zu kleiden – angepasst an die jeweilige Witterung. Auf größere Taschen oder Rucksäcke sollten Gäste verzichten, da es Kontrollen an den Eingängen gibt.