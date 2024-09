Bad Dürkheim: Mehr als 600.000 Besucher beim Wurstmarkt

In Bad Dürkheim ist nach neun Festtagen am Montag der Wurstmarkt zu Ende gegangen. Nun liegt die Bilanz vor.

Nach Angaben der Stadt sind auch in diesem Jahr wieder mehr als 600.000 Besucher nach Bad Dürkheim gekommen zum - wie es heißt - größten Weinfest der Welt. Sowohl die Besucher als auch die Schausteller sind zufrieden, so der Eindruck von Wurstmarktchef Marcus Brill von der Stadt Bad Dürkheim. Das Wetter sei vielleicht nicht ideal gewesen, aber die Rückmeldungen seien alle positiv.

Polizei: Weniger Straftaten

Auch die Polizei zieht eine positive Bilanz: 82 Straftaten seien registriert worden - deutlich weniger als im Vorjahr. Mit 25 Delikten sei Körperverletzung am häufigsten vorgekommen, gefolgt von zehn Taschendiebstählen und jeweils sechs Beleidigungen und Sachbeschädigungen. Es habe auch einen Raub gegeben.

Rund 600 Polizisten waren während der Festtage in Uniform und in zivil im Einsatz. Die Polizei vermutet, dass die sichtbare Präsenz der Beamten dazu beigetragen hat, dass es weniger Straftaten gab. Neben deutschen Polizisten halfen auch US-Militärpolizisten aus. Besucher des Wurstmarktes hätten die amerikanischen Sicherheitskräfte positiv wahrgenommen.

Besondere Herausforderung: die Sicherheit

Nach den tödlichen Vorfällen in Mannheim und Solingen sei es in diesem Jahr oberstes Gebot gewesen, dass die Besucher sich sicher und geborgen fühlen, sagt Brill, auch ohne Einlasskontrollen. Die Polizei hat wie immer direkt vor Ort eine Wache eingerichtet. Hinzu kamen Mitarbeiter des Ordnungsamts und private Securitykräfte. Die Leute hätten es gewürdigt, dass der Wurstmarkt am bewährten Konzept festgehalten hat, so Brill. Das zeigten insbesondere die Kommentare und Nachrichten in den sozialen Netzwerken im Internet.

Abbau läuft, die Planung für 2025 auch

Die Arbeiten zum Abbau der Fahrgeschäfte haben am Dienstagmorgen begonnen. Die Schubkarchstände bleiben laut Stadt noch bis Samstag stehen. Keine 24 Stunden nach dem Abschlussfeuerwerk sind unterdessen auch schon die Planungen für den Wurstmarkt 2025 in vollem Gange, berichtet Marcus Brill. Die ersten Bewerbungen von Beschickern seien bereits eingegangen, schon im November soll entschieden werden: So wird der Wurstmarkt 2025.