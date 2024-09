Angebot "Heiraten auf dem Wurstmarkt" der evangelischen Kirche boomt

per Mail teilen

Sie kommen auf den Wurstmarkt um "Ja" zu sagen: Mehr als 60 Paare haben das Angebot der Evangelischen Kirche der Pfalz genutzt und sich am Samstag getraut. Eine Reportage aus der Liebes-Gondel des Riesenrads.

So hat sich Kirsten Hofstadt den Besuch auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim sicher nicht vorgestellt. Eben ließ sie sich noch im Getümmel treiben und dachte an den einen oder anderen Wein, jetzt steht sie plötzlich im Mittelpunkt des Trubels. Ihr Mann Matthias fasst ihre Hände, geht auf die Knie und sagt: "Du würdest mich zum glücklichsten Mann dieses Planeten machen, wenn du mir mit Gottes Segen noch einmal "Ja" sagen würdest."

Ein "Ach Gott, wie schön. Ja!" und fünf Küsse später ist klar: Heute wird geheiratet. Noch einmal - und diesmal kirchlich, denn standesamtlich sind es die Hofstadts schon seit 20 Jahren.

Trauung im Wurstmarkt-Riesenrad

Trauungen sind in diesem Jahr eine Neuerung auf dem Wurstmarkt-Programm. Und wo auf dem Festgelände könnte man sich besser Gottes Segen für die eigene Ehe abholen, als im 50 Meter hohen Riesenrad - quasi dem Himmel ganz nah.

Es ist doch schön, so nach Jahren noch einmal einen Heiratsantrag vom gleichen Mann zu bekommen.

Den Tränen nah ist die Braut aber schon, bevor sie die Gondel betritt. Immer wieder wischt sie mit einem Finger unter dem Rand ihrer großen Sonnenbrille entlang und fasst ihren Gefühlszustand so zusammen: "Im Moment total überwältigt und glücklich. Es ist doch schön, so nach Jahren noch einmal einen Heiratsantrag vom gleichen Mann zu bekommen. Wunderbar."

Getragen von ihrer Liebe steigen die Hofstadts dann in die Gondel und auf in die Luft. Ihnen gegenüber sitzt Dorothee Wüst, die Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz. Sie wird die Zeremonie in den kommenden 25 Minuten leiten und das Eheversprechen vorsprechen, auf das Kirsten und Matthias Hofstadt "Ja, mit Gottes Hilfe!" antworten.

In den Gondeln des Wurstmarkt-Riesenrads kann 2024 geheiratet werden. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wurstmarkt-Liebe boomt: 60 Trauungen an einem Samstag

Wüst übernimmt im Anschluss noch eine zweite Hochzeit. Insgesamt führt die Evangelische Kirche an diesem Wurstmarkt-Samstag 60 Trauungen durch. Möglich ist das sowohl spontan als auch vorangemeldet.

So wagen auch Jasmin und Christian Gessner heute den Schritt. Nicht in weiß, sondern - als Anhängerin und Anhänger der Gothic-Bewegung - ganz stilecht in schwarz, und zwar von Kopf bis Fuß.

Schwarz wäre vermutlich auch die Farbe, mit der Jasmin Gessner Abschnitte im vergangenen Jahr der beiden beschreiben würde. Viel sagt sie nicht dazu, denn heute geht der Blick nach vorne. Nur das: "Nach unserem schwierigen Jahr ein bisschen Hilfe aus dem obersten Stock? Schadet bestimmt nicht!"

Sagen auf dem Wurstmarkt nach einer schwierigen Phase erneut "Ja": Jasmin und Christian Gessner SWR

Kirche will auf dem "Lieblingsort" Wurstmarkt präsent sein

In den Kabinen des Riesenrads also ganz intime Momente von Paaren, die mit ganz unterschiedlichen Geschichten, Beweggründen und Lebensentwürfen "Ja" zu ihrer Beziehung und zu Gottes Unterstützung sagen. Und wenige Meter darunter der Wurstmarkt-Rummel mit hunderttausenden Gästen, blinkenden Fahrgeschäften, Musik, Essensgeruch und weinseliger Stimmung. Wie passt das zusammen?

Ausgedacht hat sich das Ganze Diemut Meyer. Die Pfarrerin leitet das Segensbüro der Evangelischen Kirche der Pfalz und sagt: "Wir gehen dahin, wo die Menschen sind und wo ihre Lieblingsorte sind. Und ein Lieblingsort ist dieser wunderbare Wurstmarkt." Dass das Angebot so gut angenommen wird, hätte sie selbst nicht gedacht.

Für das Ehepaar Hofstädt, inzwischen kirchlich getraut aus der Gondel des Riesenrads entlassen, passen Trauung und Wurstmarkt-Trubel sehr gut zusammen. Kaum haben sie ihren schönen Moment hinter sich und wieder festen Boden unter den Füßen, werden sie von ihren Freundinnen und Freunden in Empfang genommen. Denn wo könnte man die Liebe besser feiern als auf dem größten Weinfest der Welt?