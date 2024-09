1998 und 2001 hat Trier den Basketball-Pokal schon gewonnen - vor allem 1998 war das eine echte Sensation für die Mannschaft, die damals noch TVG hieß. Dieses Jahr klappt das nicht mehr. Am Freitagabend haben die Gladiators Trier, wie sie inzwischen heißen, die Basketball-Saison in Deutschland eröffnet. Vor mehr als 3.500 Zuschauern in der Arena Trier haben sie in der ersten Pokalrunde mit 68 zu 71 gegen Frankfurt verloren.