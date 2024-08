608. Dürkheimer Wurstmarkt: Was die Besucher erwartet

per Mail teilen

Am 6. September geht es los. Dann öffnet in Bad Dürkheim der Wurstmarkt 2024. Hier gibt es Details zum "größten Weinfest der Welt", zu den Highlights, Preisen und zur Sicherheit.

Der Countdown läuft und die Aufbauarbeiten auf dem Wurstmarktplatz sind voll im Zeitplan, sagt Wurstmarktmeister Marcus Brill. Das große Festzelt steht bereits und im Weindorf mit den traditionellen Schubkarchständen und dem zentralen Dorfplatz fehlt auch nicht mehr viel.

Ähnlich sieht es auf dem Rummelplatz aus: Viele der insgesamt 22 Fahrgeschäfte sind schon aufgebaut, allen voran das Riesenrad. Und auch bei den rund 270 Buden und Ständen haben die Schausteller richtig vorgelegt.

Noch lässt sich die Wurstmarkt-Geisterbahn nur erahnen SWR

Wurstmarkt-Premiere für Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt

Am 6. September um 17 Uhr geht es los mit Festkonzert, traditionellem Aufzug der Winzer und Wurstmarktbeschicker und dem historischem Schauspiel. Die neue Bürgermeisterin von Bad Dürkheim, Natalie Bauernschmitt (CDU), eröffnet dann zum ersten Mal den Wurstmarkt - zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD).

Das Festzelt steht auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim, fehlen nur noch die Bänke und natürlich die Gäste. SWR

Sie freue sich schon sehr darauf, sagte die Bürgermeisterin bei der Vorstellung des Wurstmarkt-Programms. Das bietet wieder viel Live-Musik in den Schubkarchständen, darunter den beliebten Literarischen Frühschoppen am 9. September. Auch eine Autogrammstunde mit dem 1. FCK gibt es wieder, die legendäre Weinprobe im Riesenrad und die beiden Höhenfeuerwerke am 10. September und zum Abschluss des Weinfests am 15. September.

Letzte Handgriffe am Schubkarchlerstand für den 608. Bad Dürkheimer Wurstmarkt. SWR

Wurstmarkt: Mehr alkoholfreie Weine und Sekte - Preise stabil

Mehr als 300 prämierte Weine und Sekte aus Dürkheimer Lagen sind im Ausschank - auch acht alkoholfreie - nach dem Einstieg mit einem alkoholfreien Wein im vergangenen Jahr. Die Preise für die Weinschorle, also den Pfälzer Schoppen, liegen laut Wurstmarktmeister wieder bei 5.50 Euro bis 6 Euro. Das Viertel Wein kostet ab 4 Euro aufwärts.

Es gibt auch einige neue Fahrgeschäfte, beispielsweise den Nordic Tower, für alle die hoch hinaus wollen. Bei ihm schweben die Besucher in 80 Metern Höhe über dem Wurstmarktplatz. Oder den Anubis, eine Art Propeller, der auf über 50 Meter Höhe herumwirbelt und auf 120 Stundenkilometer beschleunigt.

Erstmals Heiraten auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim

Neu in diesem Jahr ist, dass die evangelische Kirche erstmals Hochzeiten und Segnungen auf dem Wurstmarkt anbietet. Die Paare haben dabei die Wahl zwischen Heiraten in einem der Schubkarchstände, auf dem Riesenrad, im Weindorf oder in der Michaeliskapelle.

Trautermin ist der 14. September. Mehr als 50 Paare haben sich bereits angemeldet, um sich erstmals das Ja-Wort zu geben oder sich segnen zu lassen. Elf Termine seien noch frei, sagte Pfarrerin Dietmut Meyer, die das Ganze leitet. Insgesamt seien 20 Pfarrerinnen und Pfarrer an diesem Tag im Einsatz,

Auch für leibliches Wohl ist satt gesorgt auf dem Wurstmarkt. Hier ein Stand mit Pfälzer Spezialitäten. SWR

Nach Solingen: 600 Polizisten auf Wurstmarkt im Einsatz

Die Stadt Bad Dürkheim rechnet wieder mit etwa 600.000 Besuchern. "Die Sicherheit der Gäste hat oberste Priorität", sagte Bürgermeisterin Bauernschmitt. Nach dem tödlichen Anschlag auf dem Stadtfest im nordrhein-westfälischen Solingen habe man das Sicherheitskonzept angepasst, so Harald Bock, Einsatzleiter und Leiter der Polizeidirektion Neustadt.

Insgesamt sei die Polizei mit 600 Beamten vor Ort in der Einsatzzentrale auf dem Wurstmarktplatz. Die Polizei arbeite auch eng mit den Mitarbeitern des Dürkheimer Ordnungsamts und privaten Securitykräften zusammen. Dabei soll es stichprobenartige Taschenkontrollen geben. Außerdem ist das Wurstmarktgelände wieder mit Pollern abgesperrt. Neu sei, dass bei Veranstaltungen in den Schubkarchständen keine Taschen mitgebracht werden dürfen, die größer als eine DINA4-Seite seien, so Bock.

Rund 270 Buden und Stände gibt es in diesem Jahr auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim. SWR

rnv: Bahn fährt fast rund um die Uhr

Christian Volz von den Rhein-Neckar-Verkehrsbetrieben rät den Besuchern, mit der Bahn anzureisen. Es seien wieder viele Sonderzüge im Einsatz. Die Verbindungen seien auch in alle Richtungen eng getaktet und fahren bis spät in die Nacht, in Richtung Ludwigshafen sogar die ganze Nacht.

Wer auf sein Auto nicht verzichten kann oder will, kann hinter dem Wurstmarktgelände parken. Wurstmarktmeister Brill zufolge stehen 2.400 Parkplätze zur Verfügung. Die Parkgebühren liegen wie im vergangenen Jahr bei 6 bis 7 Euro.