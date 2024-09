Der Wurstmarkt in Bad Dürkheim: Die wichtigsten Infos zum Weinfest

Der Dürkheimer Wurstmarkt beginnt am Freitag. Wer das "größte Weinfest der Welt" vom 6. bis 16. September besuchen will, sollte sich vorab etwas Zeit nehmen, den Besuch zu planen. Hier finden Sie wichtige Infos.

Die digitale Wurstmarkt-Uhr läuft seit einem Jahr und zählt die Tage und Stunden rückwärts bis zum Beginn des berühmten Weinfests in Bad Dürkheim. Am Freitagnachmittag steht sie auf Null. Dann geht es los mit dem 608. Dürkheimer Wurstmarkt, bei dem Familien, junge Besucher und Senioren ausgelassen zusammen feiern wollen. Hier gibt es Antworten auf Fragen zur Anreise, dem Parken, dem Programm, den Preise und den Sicherheitskontrollen.

Zuerst: Die Verantwortlichen raten zur Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln! Für die Anreise mit der Bahn haben die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe während des Wurstmarkts auch nachts zahlreiche Sonderzüge im Einsatz. Und zwar vom 6. bis 10. September und vom 13. bis 16. September. Die spätesten Verbindungen an den beiden Wurstmarkt-Wochenenden sind von etwa 2.30 bis kurz nach 3 Uhr nachts in Richtung Frankenthal, Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim), Eisenberg/Ramsen (Donnersbergkreis), Neustadt an der Weinstraße, Kaiserslautern und Worms.

Nach Ludwigshafen fahren die Züge an den Wochenenden sogar bis ca. 5 Uhr morgens. Alle, die eine weitere Anreise haben, müssen deutlich früher die Heimreise antreten. Nach Landau, Speyer, Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) und Germersheim fahren die letzten Bahnen um 23.10 Uhr, nach Mainz um 21 Uhr und ins elsässische Wissembourg um 19.10 Uhr.

Für Radfahrer gibt es einen gesicherten Abstellplatz für Fahrräder. Innerhalb Bad Dürkheims sind außerdem nachts zusätzliche Busse im Einsatz.

Insgesamt gibt es laut Stadtverwaltung für die Wurstmarktbesucher, die mit dem Auto kommen, rund 3.700 Parkplätze in Bad Dürkheim. 2.200 davon sind bewirtschaftet und kosten sechs bis sieben Euro pro Tag. Am nächsten zum Wurstmarktplatz liegt der Parkplatz Gradierbau, nämlich direkt hinter der Saline. Aber auch der Parkplatz Rittergarten in der Nähe der Michelsbergstraße ist nur etwa 500 Meter entfernt, ebenso der Parkplatz an der Berufsschule. Der Fußweg von den Parkplätzen am Krankenhaus, an der Lebenshilfe und an der Pfälzischen Pensionsanstalt zum Wurstmarkt beträgt zwischen 10 und 15 Minuten.

Außerdem gibt es noch zwei Parkhäuser in Bad Dürkheim (Spielbank und Am Obstmarkt). Da kostet das Parken 1,20 Euro, bzw. 1,30 Euro pro Stunde. Der etwa 500 Meter entfernte bewachte Farradstellplatz in der Gutleutstraße kostet 3 Euro.

Insgesamt gibt es rund 260 Stände und Buden . Dazu gehören auch die 36 Schubkarchstände, die an die alten Schubkarren aus Holz erinnern, mit denen die Winzer früher ihre Weinfässer auf den Festplatz transportieren. Außerdem gibt es im Weindorf 16 Zelte, in denen die Besucher ihren Wein im Stilglas und etwas gehobenere Speisen genießen können. Auf dem zentralen Weindorfplatz kann man das Programm im Weindorf auch wieder stehend an Weinfässer-Tischen verfolgen oder man macht es sich in der Gaststätte im Riesenfass bequem.

Party ist im großen Festzelt Hameln angesagt. Dort gibt es täglich wechselnde Livemusik und nicht selten wird bis in die Nacht getanzt, auch auf Bänken und Tischen. Dazu gibt es jede Menge Buden auf dem Rummel, außerdem 22 Fahrgeschäfte, darunter auch mehrere speziell für Kinder, und Kunsthandwerker-Stände und und und.

Welche besonderen Veranstaltungen bietet der Wurstmarkt?

Etwas Besonderes ist immer die Wurstmarkt-Eröffnung mit dem historischen Eröffnungsspiel am Freitag, dem 6. September ab 17 Uhr. Dabei wird die Geschichte des Wurstmarkts erzählt, von der ersten urkundlichen Erwähnung des Markts über dessen Verlagerung auf die sogenannten Brühlwiesen bis hin zum ersten Fassanschlag, als der Markt zum Volksfest wurde.

Richtig Kult ist auch der Literarische Frühschoppen am 9. September in den Schubkarchständen. Da werden unter anderem wieder die Pfälzer Band Anonyme Giddarischde und der Woifeschdkänig (also Weinfestkönig) für Stimmung sorgen, so Wurstmarktmeister Marcus Brill. Und FCK-Fans dürfen sich am Dienstag, den 10. September auch wieder auf eine Autogrammstunde mit den Roten Teufeln freuen.

Weinprobe im Riesenrad schon ausverkauft

Die legendäre Weinprobe im Riesenrad am Freitag, den 13., ist laut Brill bereits ausverkauft. Dagegen können Schlagerfans am selben Tag noch Karten für einen Nachmittag mit Lucas Cordalis im Festzelt ergattern (10 Euro).

Außerdem gibt es wieder zwei große Höhenfeuerwerke, eines am Dienstag, den 10. September und eines zum Abschluss des Wurstmarkts am Montag, den 16. September. An diesem Tag ist auch nochmals etwas für Fans der Poesie und Pfälzer Mundart im Festzelt Hameln geboten.

Neu auf dem Wurstmarkt: Hochzeiten und Segnungen für Paare

Am 14. September wird der Wurstmarkt zum Hochzeitsmarkt. Dann geben sich mehr als 50 Paare das Ja-Wort oder lassen sich segnen. Etwa 20 Pfarrerinnen und Pfarrer sind an diesem Tag im Einsatz, sagte die Leiterin des neuen evangelischen Segensbüros "Blessed", Pfarrerin Diemut Meyer. Getraut wird ab 11 Uhr in den Schubkarchständen, im Weindorf, auf dem Riesenrad und auf dem Michelsberg in der Michaeliskapelle mit Blick auf den Wurstmarkt.

Was kosten die Weine, Schorle und Speisen?

Insgesamt gibt es mehr als 300 prämierte Weine und Sekte, alle aus Dürkheimer Lagen. Für ein Viertel muss der Besucher 4 Euro aufwärts hinlegen. Eine Schorle im Schoppeglas kostet 5,50 Euro bis 6 Euro. Und die Preise für Tellergerichte im Weindorf beginnen bei 12 Euro, so der Wurstmarktmeister. Übrigens ist auf dem Wurstmarkt auch etwas für Vegetarier und Veganer zu haben, etwa ein Dutzend verschiedene Stände würden da Speisen anbieten, sagt Brill.

Wie steht es mit der Sicherheit beim Wurstmarkt?

Insgesamt sind während des Wurstmarkts rund 600 Polizisten im Einsatz. Ihre Zentrale ist im Wurstmarktgebäude direkt vor Ort. Auch Mitarbeiter des Ordnungsamts und private Securitykräfte sorgen auf dem Wurstmarkt für die Sicherheit der rund 600.000 erwarteten Besucher. Unter anderem sollen Taschen und Rucksäcke stichprobenartig kontrolliert werden und bei größeren Veranstaltungen wie dem Literarischen Frühschoppen sind nur kleine Taschen erlaubt.

Zudem ist die Feuerwehr in der nahe gelegenen Feuerwache abrufbereit und Sanitäter des DRK sind vor Ort. Der gesamte Wurstmarktplatz ist auch wieder mit Pollern abgesperrt.

Wie sind beim Wurstmarkt die Öffnungszeiten?

An allen Festtagen ist der Wurstmarkt ab spätestens 11 Uhr geöffnet. Das Musikprogramm läuft im Festzelt meistens bis Mitternacht. Ausschankschluss ist an allen Tagen mit dem letzten Gast.