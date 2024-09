Angebot der Evangelischen Kirche: Pop-Up-Trauung in Ludwigshafen

Klingt ein bisschen wie heiraten in Las Vegas: Die Melanchthonkirche in Ludwigshafen bietet Pop-Up-Trauungen an. Am 14. September können sich Paare spontan kirchlich trauen lassen. Was steckt dahinter?

Wie die Kirchengemeinde mitteilte, haben sich bereits 21 Paare zum Traufest angemeldet. Allerdings können Paare an dem Samstag zwischen 11 Und 17 Uhr auch spontan vorbeikommen. Die Kirche will "in kurzen Gottesdiensten den Trau-Segen spenden und das Trau-Versprechen abnehmen." Trauung in Jeans oder Hochzeitskleid Die Zeremonie ist laut Kirche zwanglos. Es gibt keinen Dresscode und von Hochzeitskleid bis Jeans sei alles erlaubt. Geplant ist, dass die Pfarrer und Pfarrerinnen ein kurzes Vorgespräch mit dem Paar führen. Das heiratswillige Paar sucht sich einen Trauspruch und Musik aus. Rechtlich bindend ist das nicht. "Alle Ja-Sager bekommen nach dem Segen eine Urkunde, eine kleine Flasche Sekt und ein Mini-Törtchen, um es standesgemäß anzuschneiden." Ja-Wort rechtlich nicht bindend Das Ja-Wort ist rechtlich nicht bindend. Rechtswirksam sind nur Ehen, die standesamtlich geschlossen werden. Aber das können die Paare ja noch nachholen. "Wir bieten Herzenshochzeiten", erklärt Pfarrerin Frauke Fischer laut einer Mitteilung. Deshalb können auch Paare den Trau-Segen bekommen, die noch nicht standesamtlich verheiratet sind. Man muss auch nicht Mitglied in der Kirche sein. Ehepaare lädt die Kirche ein, ihr Hochzeitsversprechen an dem Tag zu erneuern. Erstmals Trauungen auf dem Wurstmarkt Am 14. September bietet die Evangelische Kirche erstmals auch Trauungen auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim an: Wahlweise im Riesenrad, einem der Schubkarchstände, im Weindorf oder der St. Michaelis-Kapelle.