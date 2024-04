per Mail teilen

Die Hochzeitssaison hat für viele Paare bereits begonnen. Wer noch nach einem besonderen Ort sucht, um sich das Ja-Wort zu geben, kann sich hier inspirieren lassen.

Wir stellen Ihnen verschiedenste ungewöhnliche Hochzeitslocations in Rheinland-Pfalz vor. Für jeden ist etwas dabei: von naturverbundenen Hochzeiten bis zu Locations für Speed- und Abenteuerjunkies.

Ungewöhnliche Hochzeitslocations

Von Christina Nover

Naturverbundene Menschen können im Waldgut Vordereifel mitten im Wald heiraten. Die rustikale Holzhütte mit großer Dachterrasse ist Teil des Kletterwalds Vulkanpark bei Mayen. Es kann also schon mal vorkommen, dass während der standesamtlichen oder freien Trauung ein Kletterer auf der Seilrutsche über das Brautpaar hinwegsaust.

Wer im Waldgut Vordereifel heiratet, der muss schonmal damit rechnen, dass während der Trauung ein Besucher des Kletterparks an der Seilrutsche vorbei düst. Diese ungewöhnliche Hochzeitslocation liegt mitten in einem Kletterpark. Simon David Zimpfer / Zimpfer Photography Neuwied

Wer die Location lieber für sich alleine haben will, kann den Kletterpark gleich mitbuchen. Hochzeitsgäste können dann mit entsprechender Kleidung nach Lust und Laune in den Bäumen klettern. Theoretisch wäre sogar eine Hochzeit im Hochseilgarten selbst möglich – dann sollte das Brautkleid aber vielleicht lieber zu Hause bleiben.

Reservierungsanfragen können über das Kontaktformular des Waldguts Vordereifel gestellt werden.

Von Helen Roth

In Kaiserslautern gibt es auf der Gartenschau eine beeindruckende Weidenkirche. Das in Südwestdeutschland einmalige Gotteshaus ist auf dem Kaiserberg entstanden. 60 freiwillige Helfer haben die knapp 30 Meter lange und fast 15 Meter hohe Kirche aus Weiden erbaut.

Die Weidenkirche ist ein in Südwestdeutschland einmaliges Gotteshaus für Hochzeiten. view/ Gartenschau

Seit ihrer Einweihung 2004 wurden in der Weidenkirche unzählige Gottesdienste, Trauungen und Taufen gefeiert. Die Gottesdienstsaison beginnt auf der Gartenschau mit dem Osterfest und endet im September. Die Sonntagsgottesdienste beginnen immer um 11 Uhr.

Romantische Atmosphäre in der Weidenkirche in Kaiserslautern. view/ Gartenschau

Reservierungsanfragen für Hochzeiten und Taufen werden über folgende E-Mail gestellt: stefanie.hubich@gartenschau-kl.de

Weitere Informationen finden Sie auch bei der Gartenschau Kaiserslautern und bei den Kirchen rund um Kaiserslautern.

Von Christina Nover

Wer es mit der Höhe nicht ganz so hat, sondern lieber in die Tiefe geht, für den gibt es im Norden von Rheinland-Pfalz gleich mehrere Möglichkeiten, unter Tage zu Heiraten.

Bei dieser Hochzeitslocation muss das schlechte Wetter draußen bleiben: 32 Meter unter Tage im Basalt-Lavakeller in Mendig bei Kerzenschein. Peter Seydel

Beispielsweise im Kreis Mayen-Koblenz im Römerbergwerk Meurin oder im Lavakeller in Mendig. Egal, wie oben das Wetter ist – in dem weitläufigen Basalt-Gewölbe des Lavakellers herrschen konstant 7 bis 9 Grad und 72 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Die standesamtlichen Trauungen finden im Kerzenschein an einem steinernen Altar statt. Auch in der Grube Bindweide (Kreis Altenkirchen) kann man Heiraten – die Hochzeitskutsche wird hier durch einen Waggon der Grubenbahn ersetzt. Es besteht allerdings Helmpflicht!

Von Christina Nover

Für Rennsport-Fans bietet die Verbandsgemeinde Adenau ein Trauzimmer am Nürburgring an. Dort kann sich das Brautpaar mit Blick auf die Start- und Zielgerade das Ja-Wort geben.

Wer das möchte, muss allerdings weit im Voraus planen. Derzeit gibt es nur drei Termine pro Jahr mit jeweils vier Eheschließungen. Für 2024 sind bereits alle Termine ausgebucht. Die Termine für 2025 werden nach Angaben der Verwaltung Ende des Jahres auf der Internetseite des Nürburgrings bekannt gegeben. Eine Warteliste gibt es nicht.

Von Birgit Baltes

In der Pfalz gibt es einen ganz besonderen Ort für eine Trauung: die Lusoria Rhenana, ein originalgetreu nachgebautes Römerschiff aus dem 4. Jahrhundert.

Wer es historisch mag, kann auf dem Römerschiff Lusoria Rhenana heiraten. SWR Birgit Baltes

Auf dem Setzfeldsee bei Neupotz im Kreis Germersheim können Brautpaare mitsamt ihrer Hochzeitsgesellschaft seit rund zehn Jahren mit der Lusoria in den Hafen der Ehe einlaufen. Lisa und Niko Deininger haben sich dort im vergangenen Juli das Ja-Wort gegeben: "Das ist etwas komplett anderes als eine kirchliche Hochzeit. Hier fühlt man sich halt einfach frei".

Das Ehepaar Deininger hat sich auf dem Römerschiff das Ja-Wort gegeben. Mit dabei ist hier auch ihr Sohn Caleb. SWR Birgit Baltes

Bei einer Hochzeit finden bis zu 30 Gäste auf dem 18 Meter langen Schiff Platz. Davon sitzen 24 an den Rudern, während das Brautpaar das Schiff steuert und damit die Richtung vorgibt, erklärt der Geschäftsführer des Vereins Lusoria Rhenana, Dieter Heim: "Das ist ein symbolischer Akt (…) wenn es mal durch Dick und Dünn gehen soll, rufen sie Verwandte und Freunde an und die helfen Ihnen".

Die Mannschaft des Vereins Lusoria Rhenana mit Standesbeamtin Sibylle Klettenberger von der Verbandsgemeinde Jockgrim (zweite von links) und dem Geschäftsführer des Vereins Dieter Heim (rechts). SWR Birgit Baltes

Die eigentliche standesamtliche Trauung muss aber auf dem Steg stattfinden, erklärt Heim: "Es sei denn, es handelt sich um eine kirchliche Hochzeit und eine Pfarrerin oder ein Pfarrer ist bereit, das Paar auf dem Schiff zu trauen".

Anmelden kann man sich beim Verein Lusoria Rhenana, der die Hochzeiten gegen eine Spende organisiert. Aber Achtung: Es gibt pro Saison nur zehn Hochzeitstermine und die sind sehr gefragt.

Von Maximilian Storr

Über der Edelstein-Stadt Idar-Oberstein thront seit mehr als 700 Jahren das Schloss Oberstein, das schon seit vielen Jahrzehnten viele Besucher, aber auch Heiratswillige anlockt. Wer möchte, kann sich im dortigen Kultursaal trauen lassen, in dem unter anderem feudale Holzstühle und ein alter Flügel stehen.

Das Schloss Oberstein ist als Eventlocation für Hochzeiten und Feiern beliebt. Burgenverein Schloss Oberstein, Michael Dietz

"Für große Hochzeitsfeiern bietet das Schloss im Sommer mit seiner großen Terrasse über der Altstadt ein passendes Ambiente", sagt Michael Dietz, der zweite Vorsitzende des Burgenvereins. Die Hochzeitsgesellschaft erwartet auf dem Schloss ein mittelalterliches Flair in Kombination mit neuzeitlichem Service rund um die Trauung.

Königliches Ambiente für Hochzeiten gibt es auf dem Schloss Oberstein, wie hier im Standesamt-Zimmer. SWR Maximilian Storr

Hochzeitsanfragen für das Standesamt beantwortet die Stadt Idar-Oberstein, Anfragen für eine Feier an den Burgenverein schicken Sie am besten an schloss-oberstein.de.

Michael Dietz, der zweite Vorsitzende des Burgenvereins in Idar-Oberstein. SWR M. Storr

Wie eine ritterliche Hochzeit aussehen kann, zeigt die Landesschau am Beispiel der Waldburg in Baden-Württemberg: