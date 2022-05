Die Lage in den Flutgebieten bis zum 14. Mai

In den von der Flutkatastrophe zerstörten Gebieten in Rheinland-Pfalz läuft der Wiederaufbau. Hier die Entwicklung bis zum 14. Mai.

Samstag, 14. Mai

Neue Ahr-Brücken sollen Hochwasser standhalten

4:00 Uhr

Die Sturzflut im Ahrtal hat viele Brücken zerstört. Die neuen Bauwerke sollen an mögliche Hochwasser angepasst werden. Straßenbrücken in der Zuständigkeit des Landes würden so bemessen, "dass sie einem Extremhochwasser sicher standhalten", teilte das Verkehrsministerium in Mainz mit. Ihr Abflussquerschnitt solle ein Hochwasser durchlassen, das es statistisch nur alle 100 Jahre gebe. Künftige Straßenbrücken sollen laut Ministerium zudem strömungsgünstig gebaut werden: "Erforderliche Pfeiler werden möglichst schmal und die Brückenunterflächen möglichst glatt ausgebildet."