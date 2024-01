per Mail teilen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnt für Mittwoch vor Glatteis in Baden-Württemberg. Besonders im Norden von BW kann Blitzeis für großes Unfallrisiko sorgen.

Am Mittwoch müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf sehr glatte Straßen einstellen. Besonders in der Region rund um Mannheim und Heidelberg, aber auch im Rest des Landes. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz veröffentlichte eine entsprechende Unwetterwarnung.

Karte wird geladen ... Wird geladen ... Regionale Warnungen Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert laufend über die Warnsituation in Deutschland. In der Wochenvorhersage und dem Warnlagebericht für die nächsten 24 Stunden wird dargestellt, in welchen Regionen mit besonderen Ereignissen zu rechnen ist. Die Landkreiswarnungen werden sehr kurzfristig vor den Warnereignissen herausgegeben, um möglichst genau sein zu können.

Wenn Sie auf einen Landkreis auf der Karte klicken, wird Ihnen die entsprechende Warnung angezeigt.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gefährlicher Glatteisbildung im Land. Demnach wird es in der Nacht zum Mittwoch sternenklar und damit sehr kalt. Am Morgen sollen dann Wolken aufziehen, aus denen gefrierender Regen fallen kann. "Vormittags könnte ganz Baden-Württemberg von Glatteis-Regen überdeckt sein", sagte DWD-Meteorologe Marco Puckert.

Im Berufsverkehr gegen 8 Uhr kann es dem DWD zufolge in ganz Baden-Württemberg gefährlich glatt werden. Im Norden könne es gebietsweise auch schneien. Im Schwarzwald pfeift dazu noch ein starker Wind.

Für den nördlichen Rand Baden-Württembergs besteht sogar eine Unwetterwarnung der höchsten Stufe 4 vor extremem Glatteis. Sie gilt von Mittwoch, 6 Uhr bis Donnerstag, 4 Uhr. Betroffen sind Teile des Rhein-Neckar-Kreises, des Neckar-Odenwald-Kreises und des Main-Tauber-Kreises. Dort rechnet der DWD mit starker Eispanzerbildung und erheblichen Problemen in Verkehr und Infrastruktur. Verbreitet kann es zu Eisbruch kommen. Aufenthalte im Freien sollen unbedingt vermieden werden. Auch Ausfälle von Strom- und Mobilfunknetzt sind laut DWD möglich.

Das Kultusministerium Baden-Württemberg weist aus seiner Website darauf hin, dass trotz Glatteis die Schulpflicht gelte. Behinderungen auf dem Schulweg seien nach Möglichkeit einzukalkulieren.

Wer etwa wegen Ausfällen im öffentlichen Nah- oder Fernverkehrs nicht zur Schule kommen könne und nicht über alternative Fahrtmöglichkeiten verfüge, dürfe zuhause bleiben und müsse nicht in den Präsenzunterricht, so das Ministerium weiter. Dies gelte auch, wenn der Schulweg aufgrund der Witterungsbedingungen unmöglich zu passieren ist. In diesem Fall müsse die Schule darüber informiert werden.

Vom Schulamt Mannheim hieß es am Dienstagabend beispielsweise, dass die Eltern im Falle eines Unwetters individuell entscheiden sollen, ob sie ihr Kind in die Schule schicken möchten.

Auf den Schienen kommt es wegen der Winterwitterung in Frankreich nach Angaben der Deutschen Bahn am Dienstag und Mittwoch zu Ausfällen im ICE-Verkehr zwischen Paris und Deutschland. Betroffen seien die ICE-Verbindungen im Fernverkehr zwischen Stuttgart und Paris sowie zwischen Frankfurt (Main) sowie Mannheim und Paris, heißt es auf der Website der Bahn.

Generell müssen sich Bahnreisende bundesweit auf Einschränkungen einstellen. Wie eine Sprecherin mitteilte, bereite sich die Bahn "intensiv" auf die angekündigte Wetterlage vor. Laut Bahn hielten sich Mitarbeiter in den betroffenen Regionen bereit, um beispielsweise Weichen zu räumen oder die Verkehrssicherung an Bahnübergängen zu gewährleisten. An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stünden Räumfahrzeuge und schwere Loks zur Verfügung.

Nach Angaben der Bahn wurde die Zugbindung am Mittwoch für alle Fernverkehrszüge aufgehoben. Wer seine Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben möchten, könne sein Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, hieß es auf der Internetseite.

Am Flughafen Stuttgart fallen wegen des Wetters Flüge aus. Die Lufthansa habe ihre Zubringerflüge von Stuttgart nach Frankfurt und München vorsorglich gestrichen, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit. Betroffen seien drei Flüge nach Frankfurt und drei zurück sowie ein Flug von und nach München. Weitere Streichungen gab es den Angaben von Dienstag zufolge zunächst nicht.

Auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden könnte es zu Änderungen kommen. Die Frühabflüge nach Porto und London fänden nach gegenwärtigem Stand statt, teilte ein Sprecher mit. Den Fluggästen werde aber empfohlen, genügend Zeit für eine sichere Anreise unter diesen Wetterbedingungen einzuplanen.

Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt am Main erwartet für Mittwoch einen stark eingeschränkten Flugverkehr. Es sei mit massivem Schneefall und Eisregen zu rechnen. Passagiere sollten den Status ihres Flugs im Vorfeld prüfen und bei einer Stornierung nicht anreisen. Auch am Flughafen München werden Einschränkungen erwartet, wie eine Sprecherin des Airports sagte.

Die Straßenmeistereien im Land stellen sich auf das Wetter ein. Im Enzkreis sind bereits seit Montag 16 Fahrzeuge in mehreren Schichten im Einsatz, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Mit einem Steinsalzgemisch seien die Winterdienstler so lange im Einsatz, bis die Wetterbedingungen sich beruhigt hätten, so ein Sprecher des Enzkreises.

In Rastatt sind die besonders gefährlichen Straßen bereits vorpräpariert worden, sodass schon eine gewisse Salzschicht vorhanden ist, bevor die reguläre Winterdiensttour das nächste Mal vorbeikommt. Die Karlsruher Verkehrsbetriebe besprühen die Oberleitungen bereits mit Glycerin, um das Vereisen zu verhindern. Für Mittwoch sind Teams auf Abruf im Einsatz, um bei Bedarf Oberleitungen zu enteisen.

Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) ist nach eigenen Angaben gut auf solche Unwetter eingestellt. Alle Straßenbahnen und Busse sollen wie geplant fahren. Der Winterdienst der VAG räumt und streut am Morgen an den Straßenbahnhaltestellen. Um ein Einfrieren der Oberleitung zu verhindern, würden zudem die ganze Nacht über Bahnen durchs Netz fahren, so ein VAG-Sprecher.

Im Landkreis Tübingen werden die Fahrbahnen über Nacht mit Feuchtsalz bestreut werden. Insgesamt 10 Fahrzeuge sollen von 19 Uhr bis Mitternacht im Einsatz sein, danach wieder ab 3 Uhr morgens - bis die Glatteisgefahr vorüber ist.

Im mutmaßlich sehr stark betroffenen Rhein-Neckar-Kreis sind ab dem frühen Morgen alle verfügbaren Streufahrzeuge unterwegs. Die Feuerwehr Heidelberg hat außerdem einen ganzen Löschzug vorsorglich mit Schneeketten eingedeckt um im Ernstfall schnell ausrücken zu können.

In der Region Heilbronn-Franken wird ab 6 Uhr neben der Glätte auch Schnee erwartet. Die Straßenmeisterei dort und im Main-Tauber-Kreis haben sich bereits vorbereitet. Alle Fahrzeuge werden unterwegs sein, so der Leiter der Straßenmeisterei.

Das Deutsche Rote Kreuz Tübingen stellt sich ebenfalls aufs Glatteis ein: Notfalls könnten Krankentransporte zurückgestellt werden, um verletzte Personen schnellstmöglich zu versorgen. Außerdem befänden die ehrenamtlichen Helfer in Bereitschaft. Die Unfallklinik Tübingen kann im Notfall mehr Patienten versorgen als üblich.

Die Kliniken in Öhringen (Hohenlohekreis) und Heilbronn haben schon zu Wochenbeginn mehr Patientinnen und Patienten mit Sturzverletzungen aufgenommen. Man habe sich auf den Mittwoch entsprechend vorbereitet. Die medizinische Versorgung sei sichergestellt.

Auch der Heidelberger Zoo hat bereits Vorkehrungen getroffen: Er bleibt am Mittwoch geschlossen. "Wir möchten kein Risiko eingehen, daher schließen wir den Zoo morgen für den Besucherverkehr. Die Tierpfleger kümmern sich selbstverständlich weiterhin um unsere Tiere", teilte Zoodirektor Klaus Wünnemann am Dienstag mit.

Auch SWR-Wetterexperte Michael Kost sieht den Mittwoch als "chaotischen Wettertag. Es geht mit Schnee los und das geht dann in gefrierenden Regen über." Hinzu komme, dass es zwischen fünf und acht Grad wärmer werde. "Dieser Übergang von kalter zu warmer Luft ist das eigentliche Problem". Trifft der gefrierende Regen auf gefrorene Straßen, kann es zu gefährlichem Blitzeis kommen.

Auf dem abendlichen Nachhauseweg können die Menschen wieder entspannter unterwegs sein. Denn dann wird es milder und das Eis beginnt zu tauen. Am Donnerstag kommt dann laut SWR-Wetterexperte Kost bereits die nächste Kaltfront nach Baden-Württemberg. "Dann geht der Regen wieder in Schnee über."

Zu Wochenbeginn zählte die Polizei schon zahlreiche Unfälle wegen der Glätte. In Heilbronn gab es 150 Unfälle, in Offenburg 30, bei Rottweil zwölf. Viele Unfälle gab es auch im Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis.

Auf der B321 nahe Biberach kippte ein Lebensmittellaster um. Mehrere Unfälle gab es außerdem auf der A8 zwischen Ulm-West und Mühlhausen und auf der B10 zwischen Ulm und Göppingen. Bei Gschwend (Ostalbkreis) stießen auf glatter Straße zwei Lkw zusammen, einer der Fahrer wurde schwer verletzt.

In der Nacht auf Dienstag sei es auf den Straßen in Baden-Württemberg jedoch ruhig geblieben, teilten die Polizeipräsidien am Morgen mit. Es habe wenige witterungsbedingte Unfälle gegeben.