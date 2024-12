Weihnachtspredigten in BW: Geistliche heben Friedensbotschaft hervor

Die Weihnachtspredigten in diesem Jahr thematisieren die aktuellen Krisen und Unsicherheiten. Gerade in diesen Zeiten stehe die Weihnachtsgeschichte für Frieden und Hoffnung.

Die evangelische Landesbischöfin in Baden, Heike Springhart, hofft, dass Weihnachten inmitten einer Welt des Unfriedens kleine Aufbrüche zum Frieden ermöglicht. "Frieden im Großen und im Kleinen beginnt da, wo über alle Positionen hinweg nach dem gesucht wird, was der Menschlichkeit, dem Leben und dem Frieden dient", sagte die Bischöfin in ihrer Weihnachtsbotschaft.

Springhart erinnerte an das Leid in zahlreichen Konflikten und Kriegen. "Die Kinder in Bethlehem und Jerusalem, in Beirut und im Gazastreifen, in Syrien, in der Ukraine und im Sudan sind die Leidtragenden in den gewalttätigen Auseinandersetzungen." Es gelte aber auch in Deutschland, genau hin zu schauen, wo manche Kinder "hinter verschlossenen Türen Gewalt erleben anstatt Geborgenheit, Verzweiflung anstatt Zuversicht".

Krämer: Hoffnung, dass sich Schicksal zum Guten wendet

Auch der neue Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Klaus Krämer, sprach in seiner Weihnachtsbotschaft von aktuellen Ängsten, die das Lebensgefühl vieler Menschen prägten. Angst erzeuge Einsamkeit und Hilflosigkeit. Die Weihnachtsbotschaft, so Krämer, sei in dieser Lage allen negativen Erfahrungen zum Trotz eine Botschaft der Hoffnung darauf, dass sich das Schicksal zum Guten hin wenden werde.

Der württembergische evangelische Bischof Ernst-Wilhelm Gohl betonte zum Weihnachtsfest die Macht der Worte. In seiner Video-Weihnachtsbotschaft sagte der Theologe am Heiligabend. Worte hätten eine "ungeheure Macht". Gewalt beginne fast immer mit Worten, wenn sie an niedrige Instinkte appellierten oder Neid oder Angst verbreiten würden. "Aber Gottes Wort schürt keinen Neid und macht keine Angst", sagte Gohl, "es verändert alles zum Guten, es schafft Leben, es heilt und schenkt Gemeinschaft." Es halte an einem "letzten Sinn des Lebens in dieser Welt fest".